集瑞联合重工有限公司就有关媒体不实报道的声明

中国芜湖2016年11月23日电 /美通社/ -- 集瑞联合重工有限公司（以下简称：联合卡车）为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称：中集集团）的控股企业，是集研发、生产、销售、服务和零部件生产一体化的大型重型卡车企业。公司自2009年成立以来，凭借中集集团在产业整合和资源利用方面强大的优势，以及联合卡车产品在行业内首屈一指的高端品质，发展持续向好。

11月22日，有媒体登出《联合卡车将会被卖给格力吗？》一文，文章中很多观点都是未经考证的臆测，引用案例多为不实之词，给联合卡车声誉造成了恶劣影响。对于文中涉及不实言论，联合卡车将会向涉事媒体发送律师函，督促其限期改正，并责令其通过正式渠道向联合卡车做出书面道歉，联合卡车将保留继续依法追究的权利。



集瑞联合重工有限公司就有关媒体不实报道的声明

为了能够真实反映公司的情况，联合卡车将邀请行业权威媒体走进联合卡车进行深入报道，敬请大家予以关注。

特别说明的是：涂小岳先生确实于上月中旬返回了联合卡车，出任了联合卡车副总经理，分管战略规划工作，直接向代理总经理李衍硕汇报。

自联合卡车成立以来，包括经销商、服务商、媒体及广大用户在内的各界朋友对联合卡车给予了关心和支持，我们深表感谢。今年以来，联合卡车积极直面市场竞争，从提高产品性价比入手，贴近市场，扎实工作，取得了很好的市场表现；今年七月，唐钢总经理因身体原因病休以后，联合卡车在代理总经理李衍硕先生的带领下，团结一致、奋力前行，创造了令人引以为豪的佳绩，1-10月份实现销售开票4341台，同比增长71%，11月份截止21日收获有效订单1031台，已创单月订单新高，由此看来，完成全年6000台的销量任务已毫无悬念。对于以上成绩，董事会和股东方均予以高度认可。

从有利于联合卡车发展的角度来看，我们不排斥、不拒绝合资和合作，但中集集团对于联合卡车的主导权和控股权不容置疑。

联合卡车希望有关媒体能实事求是，切勿发布不实消息。

特此声明

集瑞联合重工有限公司

2016年11月23日