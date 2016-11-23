2017第八届中国移动支付年会1月11日将在京召开

北京2016年11月23日电 /美通社/ -- 随着移动支付市场的持续爆发式增长，我国已经成为移动支付大国，移动支付已全面融入日常生活服务。当前，我国移动支付产业政策环境优化，技术创新活跃，市场需求旺盛，呈现出支付方式多样化，支付场景多元化，支付市场多极化，支付产业融合化的发展趋势，产业发展前景广阔。

2016年，《互联网金融风险专项整治工作实施方案》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》等重磅监管政策频繁落地，移动支付市场日益规范。银联、银行和运营商等传统机构积极创新业务和服务模式。各大手机厂商在Apple Pay入华示范效应下，也纷纷推出移动支付服务，挺进市场。以互联网巨头领衔的第三方支付依靠增值服务、提高用户粘性，进一步凸显流量、数据、入口优势，向综合性服务平台发展。移动支付技术产品不断推陈出新，便捷性和安全性大大提高，远程支付与近场支付趋于融合、多种支付方式的放开，为支付产业链受理端带来新的挑战和机遇。另一方面，移动支付的场景适应性和融合性使得移动支付呈现融合发展趋势，对移动互联网，互联网金融等众多产业融合创新发展带来支撑和价值。

移动互联网的快速发展，带动了更多碎片化的用户数据呈现。大数据、物联网、云计算的兴起，为移动支付产业打造核心竞争力，提供综合服务提供了有力支撑。利用数据挖掘和应用技术提供大数据监测、营销、征信等增值服务将成为未来支付企业的盈利突破口。国家出台的“互联网+”、“大数据”、“普惠金融”等战略的推进实施，也进一步为移动支付产业持续增长带来新的发展动力和市场机遇。与此同时，新型电信网络违法犯罪频发，移动支付安全问题备受关注，构建安全可信的技术路线、整体安全机制和产业生态体系，提升风险防控能力确保支付安全势在必行。

为更好地推动移动支付产业健康可持续发展，人民邮电出版社将联合各方于2017年1月11日在京召开“2017中国移动支付年会”，邀请业界精英汇聚一堂，围绕主题 “聚力前行，引领移动支付创新与变革”，设立四大主题论坛，聚焦大数据、移动支付技术发展、安全、互联网金融等行业热点，探索在移动支付技术迅速发展、多种支付方式放开、消费场景日趋成熟的态势下，各方面临的新机遇、新挑战以及大数据时代，移动支付企业如何借力创新技术重塑核心竞争力。

作为国内知名移动支付产业交流展示平台，移动支付产业系列活动自09年起已成功举办十五届，见证和推动了我国移动支付产业的发展壮大。本届年会在为业界同仁呈现高规格、高质量产业盛会的同时，还将发挥年会集聚行业顶级智库及行业创新、优秀成果的平台优势开展权威行业评选，总结回顾2016年移动支付产业发展成果，全面深入展现移动支付领域优秀企业和应用案例，树立行业标杆，在行业内起到积极示范引领作用，携手各方前瞻移动支付产业发展趋势和创新前沿，推动产业交流与合作，促进移动支付产业健康快速发展。

在此诚邀产业各界同仁莅临出席，共议发展，共襄盛举。