上市公司“奥斯卡”奖11月25日闪耀蓉城

成都2016年11月23日电 /美通社/ -- 中国上市公司“奥斯卡”奖马上就要来了，就在11月25日的中国成都。

由每日经济新闻主办的“中国上市公司口碑榜”评选，被称作中国上市公司“奥斯卡”奖。其评选流程之严、评选机构规模之大、出席嘉宾规格之高、诞生牛股白马公司数量之多、吸引上市公司和顶级市场机构规模之大，被称为中国资本圈之最。

最高美誉度榜单 口碑榜成牛股诞生池

在经过几年的迅速发展和沉淀后，“中国上市公司口碑榜”已然成为了众多牛股、黑马股的诞生池。而口碑榜获奖榜单也成为了当之无愧的“投资指南”，获得了投资者和投资机构公认的“美誉度”。

多年始终秉持客观公正的态度，坚持专业科学筛选上市公司 -- 自2011年首届口碑榜举办以来，几届口碑榜获奖名单中诞生了诸多质地优良、股价走势靓丽、股东回报不俗的上市公司。

在过往5年时间里，A股市场上不断涌现出涨幅居前的股票，甚至一些股票走出10倍行情，成为 "Tenbagger"（10倍股）。而在口碑榜历届榜单中，这些为数不多的 "Tenbagger" 也榜上有名。

迪安诊断（300244.SZ）2011年末、2012年初时，无论股价走势还是业绩表现，在当时的A股市场上都不甚起眼。然而，迪安诊断在2012年、2014年分别荣获“中国上市公司口碑榜”最佳商业模式上市公司、最具成长性上市公司两项大奖。在接下来的数年时间里，迪安诊断股价涨幅最高超过10倍。

10倍股的确难以捕捉，但在“中国上市公司口碑榜”的几届榜单中，都诞生了一批在得到口碑榜荣誉后，股价走势跑赢同期市场水平、业绩表现远超同行的优秀上市公司。

以科大讯飞（002230.SZ）为例，该上市公司曾先后在2013、2014两届“中国上市公司口碑榜”评选活动中获奖，公司近几年的净利润始终保持快速增长。2012~2015年，公司分别实现净利润1.82亿元、2.79亿元、3.79亿元和4.25亿元，净利润增速分别达到了37.53%、52.95%、36.00%和12.09%。

与亮眼业绩相呼应的是，公司股价也一路水涨船高。从2012年初的7元附近涨到2015年6月高峰时的59元附近，涨逾7倍。即使经历了去年6月的股市大跌，公司股价2015年全年仍然保持着超过110%的涨幅。

最严谨科学评选流程 首次借助大数据技术

“2016第六届中国上市公司口碑榜”在过往几届口碑榜的成功经验基础上，首次引入大数据手段，并且邀请学术机构构建科学评价模型，全力保证科学严谨、客观公正的上市公司评选活动，这种评选模式在上市公司评榜领域属于首创。

此次与每日经济新闻携手进行大数据舆情初选的这家企业也来头不小 -- 慧科讯业是上交所、港交所舆情服务提供商，为“2016第六届中国上市公司口碑”榜提供独家舆情大数据服务。

通过梳理近一年时间中250万条舆情信息，历经十大严谨步骤和指数计算公式的反复推敲，每日经济新闻与慧科讯业共同发布了资本市场首份舆情榜 --“2016上市公司舆情榜”。

慧科讯业CEO车慧诗指出，舆情功能不是看到一两条信息就能作出一个准确判断，而是需要大量整合数据、深度挖掘数据，甚至长期跟踪数据，才能见到一些端倪。所以，对舆情大数据的追踪是一个长期过程。通过对不同时期数据的对比，方能见到一些隐藏在表象背后的深度信息。

在经历了第一阶段紧张有序的大数据舆情初选后，2016上市公司舆情榜前400家公司进入候选名单，成功进入第二阶段 -- 科学评价模型阶段。

这也是资本市场上，首次在大数据筛选之后，通过建立科学评价模型来优选上市公司的评选。

为保证“2016第六届中国上市公司口碑榜”活动的客观、科学、严谨，活动组委会诚邀南开大学中国公司治理研究院投资者关系管理研究团队作为口碑榜独家学术支持机构，为评选提供科学评价模型支持。

南开大学中国公司治理研究院是教育部人文社科重点研究基地，拥有雄厚的理论研究与开发应用实力。其中，以马连福教授领衔的投资者关系管理研究团队，先后参与为国务院国资委以及宝钢、万通集团、广州核电集团等20余家大型企业集团提供系统的公司治理结构和战略规划咨询，为深交所、世界银行等百余家企事业单位提供公司治理专业的课程设计和培训方案。

南开大学中国公司治理研究院投资者关系管理研究团队从“组织保障 - 实施过程 - 结果体现”这一逻辑为主线，以三大维度出发，为“2016第六届中国上市公司口碑榜”9个奖项设立评价指标及模型构建，全面考量上市公司质地并为初选上市公司打分。

团队成员高楠博士介绍道：“此次评价模型的设计力求科学、客观，同时，我们的指标是建立在团队多年研究的基础之上的。”

高楠博士表示，为了从更科学、更全面的角度对上市公司作出评价考量，评价模型针对每个具体奖项都构建了各自的多指标评价体系。由公司治理理论界的专家学者，以及实业界和上市公司的资深人士打分，来具体确定评价体系中不同指标的权重，并由此构建出评价模型体系。

完成了第二阶段的评比之后，270家口碑榜入围公司进入第三阶段评比，接受百家顶级机构的严格挑选。

史上最高规格评选 百家顶级机构坐镇

值得注意的是，本届口碑榜邀请了券商、公私募、中介机构等来自资本市场参与各方的百家顶级机构。这些掌握万亿级资金规模的市场机构也铸就了市场上最高规格的评选阵容。

而自机构投票通道开启以来，“2016第六届中国上市公司口碑榜”已得到多家顶级机构踊跃投票。其中包括华泰证券、国金证券、国泰君安证券、重阳投资和朱雀投资等多家国内顶尖券商机构、公募基金、私募机构，以及多家会计师事务所、律师事务所等资本市场重要中介机构。

截至目前，机构投票过程已结束。回首两个多月时光，经历紧张有序的三轮评选环节，“2016第六届中国上市公司口碑榜”最终评出最佳董事长（总裁）奖、最佳董秘奖、最佳投资者关系团队奖、最佳公司治理实践奖、最佳资本运作奖、最佳新技术先锋奖、最具成长奖、最佳回报奖和最具社会责任上市公司奖共计9大奖项135家获奖公司。这份千锤百炼、万众期待的榜单，即将在“2016第六届中国上市公司口碑榜”颁奖典礼上掲晓。

而作为口碑榜的落地活动，“2016第五届中国上市公司领袖峰会”也吸引了逾200家上市公司、超100家券商基金、逾100家投资机构和超100家媒体等来蓉出席。

这一次，多位投资界大佬鼎力加盟、专程赴会，其中有IDG资本创始合伙人熊晓鸽、赛富亚洲投资基金首席合伙人阎焱、凤凰投资管理合伙人付小楠、投中资本管理合伙人马峻、重阳投资总裁王庆、美国华利安董事总经理兼中国区总裁陈为民、星石投资总经理杨玲、明曜投资董事长曾昭雄、博道投资董事总经理沈斌、朱雀投资高级合伙人王欢和鼎锋资产董事长张高等多位长期纵横国内外资本市场，斩获颇丰的“大佬”级投资人。

在峰会期间，他们将围绕 “聚焦供给侧 创新资本路”的峰会主题，从企业自身壮大、行业发展方向和资本涌动等多个方面展开头脑风暴，展望2017年中国经济走向，把脉2017年行业发展和创新，点睛中国楼市与股市的风险与机遇。