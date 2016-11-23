宜必思西北旗舰店落户西安

西安2016年11月23日电 /美通社/ -- 华住酒店集团在西安举行了宜必思西北旗舰店 -- 宜必思西安高新区酒店开业发布会。这是继上海新虹桥店之后，全新一代宜必思产品在中国的二度亮相。西北旗舰店的落成，也代表华住酒店集团和雅高酒店集团对西北市场的高度重视。

宜必思是欧洲经济型酒店的领先品牌，创立至今已有40多年，期间经历了多次产品升级和迭代。2016年开始，华住酒店集团携手雅高酒店集团，将最新一代的宜必思酒店引入中国，宜必思西北旗舰店就是两大酒店集团共同呈现的又一力作。通过全新的设计和特色产品，宜必思西北旗舰店以品牌独有的Sweet Bed™ by ibis 和开放的大堂艺乐空间，给中外旅客带来舒适、温馨和更具性价比的住宿选择。

华住 CEO 张敏在开业仪式上，将宜必思西安高新区酒店定义为“跨国界、跨产品、跨客户”的酒店产品。以西北旗舰店为代表的新一代宜必思产品，在延用“Sweet Bed™ by ibis”等标志性硬件的同时，在公共区域的设计、色彩的运用、整体布局上更突出了法式浪漫风情。而在软件上，在宜必思一贯的规范化国际服务基础上，借鉴了华住的本土管理经验，在西安高新区酒店率先展开了“服务大使”行动 -- 在不同时段为客户提供丰富的餐饮及娱乐配套服务，以人性化的服务提升住客满意度。



宜必思酒店西安高新店



华住酒店集团CEO张敏女士



宜必思酒店西安高新店大床房

雅高大中华区首席商务官朱小刚先生也向到场加盟商和媒体表示：“雅高酒店集团与华住酒店集团始终致力于确保旗下中国所有宜必思品牌酒店严格秉持其一贯的国际品牌管理标准。双方缔结战略合作之后，双方的酒店规模总和已经达到7000家酒店、遍布全球和中国。雅高酒店集团的全球酒店品牌加上华住酒店集团强有力的中国经验，凝聚双方酒店管理的能量，将为宜必思酒店及其所有客人创造前所未有的价值。”

双方缔结战略合作之后，华住酒店集团已成为宜必思品牌在华的独家总加盟商，华住对中国市场和客源的深刻认知，使宜必思酒店能够更能符合中国市场需求。以宜必思北京三元桥店、乐山中心店、兰州张掖店为例，在华住的管理下，经过8个月，三家酒店房间出租率提高了3.1 - 10.9%，RevPAR 也有1.2 - 5.6%的增长，大幅提升了酒店收益。2016年新开的五家宜必思酒店也都取得了一个月内满房的成绩。其中，今年4月开业的上海新虹桥店在10月的月均出租率达到98.2%。

在深入了解了宜必思的产品特色、管理模式和经营理念之后，有多家西北地区的加盟明确了加盟意向。加盟商代表表示，“除了考虑品牌本身的盈利能力外，还会衡量酒店品牌的知名度和运营实力 -- 比如运营体系的完善、运营团队的培养等。”在华住和雅高携手后，宜必思在原有的会员基础上，新增了华住超过7000万的强大会员体系，如此庞大客源体量也是赢得加盟商信心的重要方面。这也从一个侧面反映出宜必思进一步获得了市场认可。未来，宜必思将以西安为中心辐射整个西北、西南市场，预计2017年在西北市场新开业的酒店数量将超过20家。

就在一周前，华住公布了2016年第三季度财报，实现净利2.94亿元，同比增长31.4%；酒店平均房价同比增长3.6%，RevPAR同比增长3.2%。CEO 张敏表示，华住已经拥有了一个从经济型到高档市场、布局比较完善的品牌体系，自今年以来，华住一直专注于产品品质。因此，真正将宜必思打造成经济酒店中的最高标准，并在品质与风格上跨越经济型酒店与中档酒店的界限，将成为宜必思品牌下一步努力的方向。

宜必思是雅高酒店集团旗下的经济型品牌，以最优价格提供现代、舒适和实用的产品

宜必思不断创新并展现其现代、舒适和实用的品牌价值，比如宜必思创造了 Sweet Bed™ by ibis 创新床品概念、富有设计感的公共空间以及现代化的餐饮服务。同时，宜必思通过营造服务精神引领每一位员工。宜必思以其品质、可信度及对环境保护的承诺而受到全球认可。宜必思创立于1974年，是欧洲领先、世界排名第四的经济型连锁酒店，在全球64个国家运营1,060家酒店，共计135,000间客房。

雅高酒店集团是国际领先的旅游及时尚生活集团，并通过数字化创新在全球4000多家酒店、度假酒店和住宅以及2500家优质私人住宅中提供独一无二的体验。