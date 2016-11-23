全球两大自动售货机展之一CVS与自动售货机行业协会达成战略合作

上海2016年11月23日电 /美通社/ -- 11月21日，全球两大自动售货机展之一“中国国际自助服务产品及自动售货系统展（简称CVS）”与国内自动售货机行业官方行业组织中国百货商业协会自助售货行业分会正式签署战略合作协议，双方后续将充分利用各自的资源优势，在会展招商、观众招募、对外宣传、政府对接等方面开展广泛合作。

中国国际自助服务产品及自动售货系统展将于2017年4月26-28日在上海新国际博览中心举行，作为享誉亚洲的行业的盛会，CVS 已连续服务行业13年，获得业内知名企业多年的支持与认可，每年都吸引包括富士冰山、澳柯玛、白雪、雷云峰、以勒、三电、中吉、金码、金禾、N&WCPI 、富士电机、ITL 等业内龙头企业携新品亮相，是国内外观众了解中国自助服务行业最专业、最直观的窗口，也是国内外买家市场准入最有效的评估平台。

中国百货商业协会自助售货行业分会（英文名缩写 CVA），是在国家商务部及中国百货商业协会关心下，由中国自动售货行业网及行业相关企业联合发起的、经中华人民共和国民政部正式登记的全国性非赢利性行业协会组织。分会会员涵盖自动售货机生产、运营、周边配件、商品供应、系统集成服务商等，是目前国内影响力最大的官方行业组织。

双方签约结束后，CVS 主办方上海博华国际展览有限公司总经理章学强表示：“感谢中百协自助协自助售货行业分会长期以来对 CVS 的支持，2017中国国际自助服务产品及自动售货系统展将与上海酒店工程及商业空间系列展同期举办，且与相关板块共同构建成一个专为酒店、餐厅、办公楼等商业空间提供产品和解决方案采购的一站式平台，共享200,000平方米，100,000专业观众，2,000家参展企业的规模效应。目前国内自动售货机行业正迎来新的发展机遇期，希望在协会的指导帮助下，CVS 能够携手更多合作伙伴，向市场展示提供更专业、更权威的信息，以帮助行业从业者更正确、更快速去解读产业的政策和市场机遇，为行业发展添砖加瓦。”