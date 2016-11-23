E Ink元太科技携手DKE东方科脉 扩大内地市场版图

大连2016年11月23日电 /美通社/ -- 全球电子纸领导厂商E Ink元太科技今日宣布，透过子公司川奇光电与大连东方科脉电子股份有限公司（以下简称DKE东方科脉）签署策略合作协议，双方将携手合作，运用彼此的技术、制造及市场优势，扩大E Ink电子纸于内地市场的应用版图。

元太科技总经理李政昊表示，E Ink近年来积极建构电子纸生态系统，公司很重要的营运策略之一即是结合上下游生态链厂商组成策略联盟伙伴，携手耕耘市场，并扩大电子纸应用的普及与成长。公司与DKE东方科脉密切合作，结合E Ink的电子纸技术与DKE东方科脉在液晶与电子纸应用开发技术，在物联网（IoT）行业打造具高性价比的电子纸显示技术解决方案，为全球电子纸应用市场客户提供更多的应用服务。

东方科脉总裁周爱军指出，很荣幸与元太科技建立紧密的策略伙伴关系。东方科脉致力于工业应用显示器与电子纸产品技术之专业研发、制造与销售，在物联网（IoT）领域，尤其是工业控制、智能表计和智能标签等市场深耕已久，未来在结合E Ink的电子纸技术优势后，DKE东方科脉将能更加发挥在原有液晶显示技术之制造优势，扩大提升DKE东方科脉在电子纸应用产品行业的竞争力。

东方科脉的电子纸显示模块技术主要应用于工业控制领域、智能表计和家庭自动化产品，例如恒温器显示与计量显示解决方案。元太科技与DKE东方科脉签署策略协议之后，将利用各自的优势共同拓展E Ink电子纸产品应用，元太科技将积极协助DKE东方科脉开发电子纸产品与制造技术，并提供相关技术支持；东方科脉将以其STN产线来制造较低成本的段码电子纸模块，此产品将会较主动式矩阵TFT背板的电子纸模块更具价格竞争力，东方科脉也将积极推广电子纸STN模块解决方案，取代现有之STN液晶显示器产品。

关于东方科脉

大连东方科脉电子股份有限公司创立于2005年，是一家致力于工业应用领域LCD/LCM液晶显示技术及电子纸应用开发的专业制造商。公司一直秉承“诚信卓越双赢”的经营理念，恪守“以提升客户满意度为宗旨，开拓创新、追求卓越”的质量方针，旨在向客户提供高性价比、灵活交期以及完善售后服务的新型显示技术产品。

关于E Ink元太科技

元太科技工业股份有限公司(8069.TWO)由台湾造纸业龙头永丰余造纸（现为永丰余投资控股股份有限公司(1907.TWSE)）于1992年所成立，运用麻省理工学院(MIT)多媒体实验室开发出来的电子纸技术，以不到十年的时间，成就产值达数十亿美金的电子书市场。元太科技的企业经营理念为，透过开发各种先进技术，提供革命性产品、更佳的用户经验以及环境效益。元太科技不仅为全球电子纸产业的龙头，旗下子公司所拥有的FFS广视角技术也已成为高阶消费性电子产品的标准配备。有关E Ink元太科技详细信息，请参阅 www.einkgroup.com；有关E Ink电子纸显示器详细信息，请参阅 www.eink.com / tw.eink.com