大都会人寿全新品牌亮相中国

启动“赢家教育”项目赋能运动员共驭美好未来

福州2016年11月23日电 /美通社/ -- 11月20日，中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）在世界羽联超级系列赛中国羽毛球公开赛之际，正式发布全新的中文品牌徽标和“大都会人寿，共驭美好未来”标语，揭晓大都会人寿致力于成为客户信任的合作伙伴，帮助他们在多变的世界中把握人生航程的品牌主张。秉承全新的品牌主张，大都会人寿携手中国运动员教育基金启动“中国运动员赢家教育计划”，帮助运动员更好地进行人生规划。

大都会人寿中国首席市场运营官姚兵先生在发布会上表示：“新品牌传递着一个更为主动的伙伴形象，全新的品牌标语‘大都会人寿，共驭美好未来’意味着我们致力于成为客户可以信赖的长期伙伴，帮助他们在不断变化的环境中从容驾驭，相伴走入美好的未来。”

经过对全球五万五千多名客户开展的周密调查，大都会人寿了解到全球客户的共同需求：即寻找值得信赖的伙伴，帮助他们来积极应对这些变化。这为大都会人寿提供了一个重要的机会，成为客户们所寻找的那个伙伴。新的品牌形象反映了公司在战略方面的转变：大都会人寿正在成为一个更简单、更聚焦、更灵活的公司，为客户和股东提供更好的价值。

姚兵表示：“进入中国市场十二年来，大都会人寿保持着高速的发展。中国将是全球最大的寿险市场，我们对公司业务在华的未来发展充满信心，将继续深耕中国市场，坚持多渠道发展和聚焦价值成长，加速顾问行销和直销渠道的拓展，优化银保业务，推动团险业务转型，以专业经营和品质服务，成为更多客户可信赖的长期伙伴。”

秉持着与全新品牌主张相通的理念，大都会人寿特别携手中国运动员教育基金开展“中国运动员赢家教育计划”，将为中国在役和退役运动员打造再教育方案，提升他们在英语、财商管理及职业规划方面的能力，帮助他们从容应变，在告别运动生涯后继续把握通往美好未来的正确方向，成为真正的人生赢家。

中国运动员教育基金发起人之一、国家体育总局乒乓球运动管理中心副主任、国家羽毛球队总教练李永波先生在启动仪式上表示：“中国运动员教育基金成立已有十五年，基金致力于运动员教育培训项目，帮助运动员在结束运动员职业生涯后，在人生的另一个阶段里顺利转型。我代表基金感谢大都会人寿能与我们一道，作为运动员们值得信赖的伙伴，帮助他们创造更加美好的明天。”

前羽毛球世界冠军龚睿那女士也出席了发布会，分享了她在教练、队友及家人的陪伴下成长为羽毛球世界冠军，到创办“睿那体育”普及羽毛球运动，一路华丽转身的经验与感悟，传递大都会人寿希望成为可以信赖的长期伙伴，陪伴人们驾驭未来的新品牌主张。