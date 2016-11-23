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大都会人寿全新品牌亮相中国

2016年11月23日 16:34 编辑： 经理人网编辑
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启动“赢家教育”项目赋能运动员共驭美好未来

福州2016年11月23日电 /美通社/ -- 11月20日，中美联泰大都会人寿保险有限公司（以下简称“大都会人寿”）在世界羽联超级系列赛中国羽毛球公开赛之际，正式发布全新的中文品牌徽标和“大都会人寿，共驭美好未来”标语，揭晓大都会人寿致力于成为客户信任的合作伙伴，帮助他们在多变的世界中把握人生航程的品牌主张。秉承全新的品牌主张，大都会人寿携手中国运动员教育基金启动“中国运动员赢家教育计划”，帮助运动员更好地进行人生规划。

大都会人寿中国首席市场运营官姚兵先生在发布会上表示：“新品牌传递着一个更为主动的伙伴形象，全新的品牌标语‘大都会人寿，共驭美好未来’意味着我们致力于成为客户可以信赖的长期伙伴，帮助他们在不断变化的环境中从容驾驭，相伴走入美好的未来。”

大都会人寿亚太区首席营销业务总监张希凡（左一）、前羽毛球世界冠军龚睿那（左二）、大都会人寿中国首席市场运营官姚兵（右二）、大都会人寿中国集群总经理兼顾问行销渠道负责人刘兴科共同揭晓大都会人寿新品牌徽标
大都会人寿亚太区首席营销业务总监张希凡（左一）、前羽毛球世界冠军龚睿那（左二）、大都会人寿中国首席市场运营官姚兵（右二）、大都会人寿中国集群总经理兼顾问行销渠道负责人刘兴科共同揭晓大都会人寿新品牌徽标

 

大都会人寿中国首席市场运营官姚兵与中国运动员教育基金发起人之一、国家体育总局乒乓球运动管理中心副主任、国家羽毛球队总教练李永波启动“赢家教育”公益项目赋能运动员共驭美好未来
大都会人寿中国首席市场运营官姚兵与中国运动员教育基金发起人之一、国家体育总局乒乓球运动管理中心副主任、国家羽毛球队总教练李永波启动“赢家教育”公益项目赋能运动员共驭美好未来

经过对全球五万五千多名客户开展的周密调查，大都会人寿了解到全球客户的共同需求：即寻找值得信赖的伙伴，帮助他们来积极应对这些变化。这为大都会人寿提供了一个重要的机会，成为客户们所寻找的那个伙伴。新的品牌形象反映了公司在战略方面的转变：大都会人寿正在成为一个更简单、更聚焦、更灵活的公司，为客户和股东提供更好的价值。

姚兵表示：“进入中国市场十二年来，大都会人寿保持着高速的发展。中国将是全球最大的寿险市场，我们对公司业务在华的未来发展充满信心，将继续深耕中国市场，坚持多渠道发展和聚焦价值成长，加速顾问行销和直销渠道的拓展，优化银保业务，推动团险业务转型，以专业经营和品质服务，成为更多客户可信赖的长期伙伴。”

秉持着与全新品牌主张相通的理念，大都会人寿特别携手中国运动员教育基金开展“中国运动员赢家教育计划”，将为中国在役和退役运动员打造再教育方案，提升他们在英语、财商管理及职业规划方面的能力，帮助他们从容应变，在告别运动生涯后继续把握通往美好未来的正确方向，成为真正的人生赢家。

中国运动员教育基金发起人之一、国家体育总局乒乓球运动管理中心副主任、国家羽毛球队总教练李永波先生在启动仪式上表示：“中国运动员教育基金成立已有十五年，基金致力于运动员教育培训项目，帮助运动员在结束运动员职业生涯后，在人生的另一个阶段里顺利转型。我代表基金感谢大都会人寿能与我们一道，作为运动员们值得信赖的伙伴，帮助他们创造更加美好的明天。”

前羽毛球世界冠军龚睿那女士也出席了发布会，分享了她在教练、队友及家人的陪伴下成长为羽毛球世界冠军，到创办“睿那体育”普及羽毛球运动，一路华丽转身的经验与感悟，传递大都会人寿希望成为可以信赖的长期伙伴，陪伴人们驾驭未来的新品牌主张。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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