第9届国际能源周发布新加坡应对新的能源现实的措施

新加坡2016年11月23日电 /美通社/ -- 新加坡贸工部长（工业）易华仁 (S. Iswaran) 在今年10月24日新加坡国际能源周（Singapore International Energy Week，简称“SIEW”）的开幕辞中说明全球能源领域所面对的新的能源现实，并发布了新加坡的一系列应对措施。

新的能源现实包括持续低迷的能源价格，推动绿色能源系统发展的新动力，以及能源系统和网络的关键技术突破。

易华仁部长表示：“政策制定者、监管者和市场参与者都需要做好充足的准备把握新机遇，应对各种挑战，建立更可持续发展的全球能源体系。”

新加坡计划通过鼓励本地市场的竞争和进一步提高天然气供应的多元性，加强天然气(LNG)供应的安全。作为这计划的一部分，易华仁部长宣布委任兰亭天然气 (Pavilion Gas) 和蚬壳东方石油公司 (Shell Eastern Petroleum) 进口新加坡下一阶段的液化天然气。这两家进口商将各为新加坡供应LNG三年或供应量达每年100万吨（以较早者为准）。新加坡能源市场管理局 (Energy Market Authority，简称“EMA”)将密切关注供应进展，并在有需要的情况下允许第三方现货进口商和新管道天然气进口商。

EMA 也发表了第一版预测新加坡电力需求的《新加坡电力市场展望》（Singapore Electricity Market Outlook）手册，当中包括关于本地太阳能的专题文章。能源界的投资者可通过这本手册进一步了解能源领域中的最新发展及未来展望，作出更加明智的投资决定。

易华仁部长表示：“密切关注能源市场波动的同时，政策制定者、监管者和企业也务必以长远目光来看待我们的能源形势。”

易华仁部长亦表示新加坡计划推出结合电力、煤气和用水的智能仪表。智能用量表试验预计在2018年初启动。EMA和新加坡公用事业局 (Public Utilities Board, 简称“PUB”)与新加坡能源集团 (Singapore Power) 已正式向业者征求技术方案。试验将有助于用户能远程监看水、电及煤气的使用量，同时能提供用户更即时的使用资讯，好让用户更好地控管水电使用量。

此外，新加坡也会继续探讨产业和国际层面的各种合作机遇。

在产业方面，易华仁部长宣布推出“OptiWatt计划”(Project OptiWatt)。EMA和16个伙伴机构旨在透过需求管理将尖峰时段的能源使用转移到非尖峰时段，减少能源系统必须应付的最大用量。

易华仁部长表示：“新加坡正在开展众多政策方面的计划……目的在于加强我们在能源方面的长期竞争力、能源安全和可持续性。这些解决方案与正迅速城市化的亚洲存在着密切的关系。”

在国际方面，易华仁部长宣布国际能源署 (International Energy Agency, 简称“IEA”) 欢迎新加坡成为旗下的联盟国，并指出：“新加坡已经与IEA密切合作，成为联盟国也是自然的下一步。”作为国际能源署旗下的联盟国，新加坡及IEA将在建立一个区域培训中心，以便加强本区的能力，并在明年合办能源效率训练周（Energy Efficiency Training Week）活动，让参与者能在训练时透过实践，进一步了解如何有效地使用能源。

2016年的新加坡国际能源周已于10月24日至28日举行，汇聚了来自60多个国家的13,000多名行业、政府和国际组织代表，共同探讨新的能源现实带来的影响。2016年能源周的一个亮点也包括首届“Energy Access Forum”（能源普及论坛），汇集了来自20多个国家和国际组织的300多位代表，讨论亚太能源普及的相关问题。

第十届新加坡国际能源周将于2017年10月23日至27日在新加坡滨海湾金沙酒店 (Marina Bay Sands) 举行。我们期待您的参与。访问 http://www.siew.sg了解最新信息。