2016英孚英语熟练度指标“检验”英语教育成效

荷兰赶超丹麦，上海领跑中国

苏黎世2016年11月23日电 /美通社/ -- 根据2016年11月15日发布的2016英孚英语熟练度指标(EF English Proficiency Index, 简称EF EPI），荷兰成年人英语水平跃居为非英语母语使用者中最好的，丹麦人和瑞典人紧随其后。中国整体英语熟练度水平仍徘徊在中低熟练度，各大城市中，上海继续领跑各大城市，香港紧随其后，深圳、广州表现意外不敌南京、武汉。

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英孚英语熟练度指标每年制定一系列英语测试，由全世界数十万成年人完成测试，取上一年度成绩汇编成报告，自2011年起每年定期发布。最新报告涵盖了来自72个国家与地区的95万名成年人的三种在线英语水平测试数据，三种测试都包括阅读和听力部分。排名研究显示，英语熟练度水平与收入、创新水平和生活质量等多个方面呈现正相关。2016英孚英语熟练度指标报告亮点包括：

新加坡成为首个迈入极高熟练度水平的亚洲国家。马来西亚和菲律宾也位于全球前15名之内。

欧洲的英语熟练度在全世界遥遥领先，而中东和北非国家仍处极低熟练度水平。

在过去一年调查的所有地区中，拉丁美洲是中唯一一个平均熟练度水平下降的地区。

法国、卡塔尔和新加坡平均英语熟练度进步最大；伊拉克、日本和秘鲁降幅最大。

全球 18至25 岁年龄段的青年英语熟练度最高，但部分国家具有明显不同的趋势。

几乎所有国家和所有年龄段女性的英语能力都优于男性。

无论对于个人还是国家，英语熟练度始终都是经济竞争力的重要指标。英语熟练度水平越高，收入、生活质量越高，商业环境越有活力，连通性越强。

报告首次推出了包括港澳台在内的中国各大城市的英语熟练度指标。与去年相比，仍在低熟练度水平徘徊的中国大陆今年的英语熟练度指标分数提高了1.53，达到有史以来最高，排名也上升了8位，列39位。研究人员对中国关于英语的政策给予了积极展望。中国“一带一路”战略旨在促进非洲、亚洲和欧洲的经济互联互通，英语熟练度对中国国际发展至关重要。具备英语会话能力的劳动力会吸引外国企业进入国内，同时使本国企业向全球扩张。随着中国对科技领域不断加大投资，投力引领全球创新，英语的作用同样会变得更加重要。英孚研究与学术合作总监陈彦铭（Minh N. Tran）表示：“在如此不稳定的全球经济体系中，英语熟练度已成为屈指可数的重要技能之一，能够为人们创造机会、提高就业能力。而要带动整个国家或公司培养高英语水平的员工，需要大量资源与资金的投入。英孚英语熟练度指标帮助国家及公司应对这些挑战，并在全球激起了关于语言教育实践的热烈讨论。我们希望通过分享我们关于成年人英语熟练度发展趋势的数据和分析，为探讨全球英语教育做出贡献。”

英孚英语熟练度指标报告（EF EPI）的姊妹篇英孚英语熟练度指标企业版报告（EF EPI-c）也于11月15日发布。英孚英语熟练度指标企业版（EF EPI-c）是对全球员工英语水平的评估，受测试的51万名专业人士来自全球40个国家的16个行业。报告显示公司高管英语水平普遍落后于公司员工，而各个国家员工的英语测评分数则与多个指标成正比，包括全球创新指数、政府透明度指数以及经商容易度指数等。

英孚英语熟练度指标报告中数百万参与者完成了英孚标准化英语测试(EFSET)。英孚标准化英语测试（EFSET）是全球第一个免费标准化英语测试，为全球两百万英语学习者服务，是首款免费、高质量、自我检测英语水平的工具。它也能为学校、公司、政府提供便捷的大规模英语水平检测。

完整报告以及资料摘要能够在http://liuxue.ef.com.cn/epi/下载