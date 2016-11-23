中国的强劲增长推动2015年全球专利申请量上升到290万件

对其他知识产权的需求也有所增加

日内瓦2016年11月23日电 /美通社/ -- 2015年，随着全球范围内对支撑经济活动的知识产权的需求上升，中国的创新者首次在单一年度内提交了超过一百万件申请，推动全球专利申请量创下新高。

根据WIPO的《世界知识产权指标》（WIPI）年度报告，2015年世界各地的创新者总计提交了大约290万件专利申请，比2014年增长了7.8%，专利保护需求连续第六年保持上升。

虽然中国创新者在2015年提交的专利申请最多（1,010,406件），其次是美利坚合众国（526,296件）和日本（454,285件），但相比之下，中国的申请以国内为主：中国的创新者向国外提交的专利申请是42,154件，而美国的创新者最为外向，在国外提交的专利申请是237,961件。

“由于世界各地的决策者都希望搞活经济，所以可以令人振奋地报告2015年的知识产权申请活动取得良好进展，”WIPO总干事弗朗西斯·高锐说，“尽管中国继续推动全球增长，但2015年大多数国家对知识产权的利用都在增加，表明知识产权在全球化知识经济中越来越重要。”

中国专利局2015年受理了1,101,864件申请，使它成为首个在单一年度内受理超过100万件申请的主管局。这一数字几乎相当于排名其后的三个主管局的总量：美国（589,410件）、日本（318,721件）和大韩民国（213,694件）。

美国申请人向国外提出的申请最多（237,961件），增长6%，其次是日本的195,446件，下降了2.3%，德国为101,892件，下降了3.6%。

计算机技术在全世界的已公布专利申请中占比最高（占总数的7.9%），其次是电气机械（7.3%）和数字通信（4.9%）。

2015年全世界共授权约124万件专利，比2014年增长了5.2%。

据估计，2015年全球商标申请共计600万件，按类计为840万。主要在中国的推动下，申请量增长了15.3%，是2000年以来的最高增长率。

2015年，全世界提交的工业品外观设计申请增长了2.3%，比2014年的大幅下降有所回升。世界各地的设计人提交了872,800件申请，包含110万项外观设计。增长主要是由于中国、大韩民国和美国申请量的增加。

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