马克-雅可布全球主角征集活动 寻找新一代视频博主美颜代言人

马克-雅可布推出全新的全球主角征集活动 寻找新一代马克-雅可布视频博主美颜代言人

伦敦2016年11月23日电 /美通社/ --

#castmemarc

主角征集：你会成为新一代马克-雅可布(Marc Jacobs)社交媒体美颜代言人吗？#castmemarc再次举行，完全关注于美丽。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161122/442038LOGO）

（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161122/442037）

申请者只需在instagram上发布视频，向马克讲述是什么激发了其在美丽和时尚方面的灵感，以及马克为何要选中他/她。请务必加上标签marcbeauty #castmemarc，才有机会获选。

#castmemarc对全球范围内18岁以上的所有人士开放，视频征集的截止日期为12月5日（周一）（太平洋标准时间晚上11:59）。

2017年1月，10名决赛选手将飞往纽约市，录制供马克及其评委组评选的化妆参赛视频，而马克-雅可布将亲自评选前3名艺术家，并让他们参与到2017年春季#beautymarc视频系列的制作之中。

Kendo美容集团副总裁兼全球总经理凯瑟琳-戈尔(Catherine Gore)表示：“Marc Jacobs Beauty鼓励人们打破极限并创造属于自己的风格，我们很高兴看到不可思议的粉丝在一个全球平台上分享他们的艺术才华和灵感。”

除了担任Marc Jacobs Beauty的#beautymarc“如何去做”视频系列的主角之外，每名被评选出的获胜者都将获得Marc Jacobs Beauty一年的产品，在整个2017年受邀参加Marc Jacobs Beauty各种影响力巨大的活动，并能得到一份马克-雅可布服装与配饰津贴。

#castmemarc