您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

马克-雅可布全球主角征集活动 寻找新一代视频博主美颜代言人

2016年11月23日 18:03 编辑： 经理人网编辑
0

马克-雅可布推出全新的全球主角征集活动 寻找新一代马克-雅可布视频博主美颜代言人

伦敦2016年11月23日电 /美通社/ --

#castmemarc

主角征集：你会成为新一代马克-雅可布(Marc Jacobs)社交媒体美颜代言人吗？#castmemarc再次举行，完全关注于美丽。

（图标：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161122/442038LOGO
（图片：http://photos.prnewswire.com/prnh/20161122/442037

申请者只需在instagram上发布视频，向马克讲述是什么激发了其在美丽和时尚方面的灵感，以及马克为何要选中他/她。请务必加上标签marcbeauty #castmemarc，才有机会获选。

#castmemarc对全球范围内18岁以上的所有人士开放，视频征集的截止日期为12月5日（周一）（太平洋标准时间晚上11:59）。

2017年1月，10名决赛选手将飞往纽约市，录制供马克及其评委组评选的化妆参赛视频，而马克-雅可布将亲自评选前3名艺术家，并让他们参与到2017年春季#beautymarc视频系列的制作之中。

Kendo美容集团副总裁兼全球总经理凯瑟琳-戈尔(Catherine Gore)表示：“Marc Jacobs Beauty鼓励人们打破极限并创造属于自己的风格，我们很高兴看到不可思议的粉丝在一个全球平台上分享他们的艺术才华和灵感。”

除了担任Marc Jacobs Beauty的#beautymarc“如何去做”视频系列的主角之外，每名被评选出的获胜者都将获得Marc Jacobs Beauty一年的产品，在整个2017年受邀参加Marc Jacobs Beauty各种影响力巨大的活动，并能得到一份马克-雅可布服装与配饰津贴。

#castmemarc

征集活动将于12月5日（周一）晚上11:59结束 -- 对所有人士开放

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/32932.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号