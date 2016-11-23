利物浦大学在线公共健康硕士助力改善全球公共医疗现状

上海2016年11月23日电 /美通社/ -- 近日，英国皇家公共健康学会 (RSPH, Royal Society for Public Health) 发布了最新制作的题为“Championing the Public’s Health”的新闻纪实短片，片中就获得 APHEA 公共健康教育协会认证的利物浦大学在线公共健康硕士课程进行了介绍，同时也着重强调了在线公共健康硕士课程，能够帮助世界各国医疗健康领域专业人士全面提升技能和知识，从而改善当地社区现状，带来积极正面的帮助和影响。短片同样突出了在线课程的高度灵活和互动合作的学习形式，可以让医疗从业者兼顾工作和生活，也能够让他们将课堂所学运用到实际工作中，从而帮助整个社区。

（欲浏览完整多媒体新闻稿，请点击：http://www.prnasia.com/mnr/liverpool_20161122.shtml）

“公共健康领域的专业人士需要唤醒人们对于健康差异的关注，无论他们身处何方。通过利物浦大学在线学习的平台，公共健康硕士的学生们置身于国际化高度互动的课堂之中，他们可以学习并且分享行业的最佳实践，同时又可以立即运用所学到的知识和技能，帮助当地社区应对公共健康的挑战，改善当地社区的公共医疗现状。”利物浦大学公共健康硕士课程负责人及高级讲师 Francine Watkins 博士这样说道。



Watkins博士表示利物浦大学在线公共健康硕士能够帮助学生改善公共健康现状

本次推出的短片对利物浦大学公共健康硕士毕业生和教员人员进行了深度采访，强调了来自世界各国的医疗行业从业人士在在线课堂中交流想法探索新知的重要性。在线公共健康硕士毕业生 Najma Ahmed 在索马里从事医疗工作者的培训工作，她表示能够将日常课堂里所学的知识直接运用到工作当中。另一位公共健康硕士毕业生Fayyaz Samji，也在片中分享了他是如何在日常工作中，采用从国际化课堂中学到的公共健康推广手段，去教育加拿大年轻人公共健康的理念。



来自世界各国的医疗健康领域从业者在毕业典礼上第一次见到彼此

Fayyaz 表示：“能够在短片中出镜我感到很荣幸。在攻读完利物浦大学在线公共健康硕士学位后，我拥有了很多新的工作机会。我在公共健康和社会服务领域的职业发展上，都获得了显著的提升，我可以把学习过程中掌握的很多理论框架、模型还有战略都运用到实践中。”



来自世界各地的利物浦大学在线公共健康硕士毕业生汇聚利物浦庆祝毕业

短片同样也提到了在线公共健康硕士和女爵士 Margaret Whitehead 教授针对健康差异的研究。利物浦大学公共健康政策学院负责人 Margaret Whitehead 在2016年英国新年表彰中，因其在公共健康领域的特殊贡献封得爵位。她因为推动全社会对于健康差异的重视和认知获得荣誉嘉奖，也为全球的公共健康领域带来了重要影响。

本次推出的“Championing the Public’s Health”短片由英国皇家公共健康学会和ITN制作公司共同打造，于2016年10月27日在位于伦敦的英国皇家外科医学院举行的2016 RSPH皇家公共健康学会颁奖典礼首次发布。利物浦大学公共健康政策学院始终致力于为全球医疗及相关的业界人士提供研究生专业的深造机会，学院极为注重通过实践操作和学术研究来推广公共健康卫生，并致力于让更多民众能享受到公共健康服务。



利物浦大学在线公共健康硕士课程在线教室

为了更好地帮助世界各国的专业人士通过在线学习的形式，掌握行业相关和技能，利物浦大学在线学位课程也为学生提供各种学术及非学术的支持和服务，包括：

入学申请

利物浦大学在线学位课程招生顾问将会与学生深入沟通职业发展目标、课程选择、学费支付方式、网申流程等相关信息。

入学准备

为帮助学生更好地适应在线学习的模式，利物浦大学在线学位课程为学生提供 Student Readiness Orientation 入学准备课程，提前帮助学生了解在线课堂以及学习形式。

学生服务

利物浦大学在线学位课程为每一位在线学生都配备一位学生支持经理，为学生提供非学术相关问题的支持与帮助，包括技术及学费支付问题等。学生也可浏览学校官网“学生信息与支持”页面获得相关资讯。

毕业服务

在完成在线学位课程之后，学生将受邀前往利物浦大学参加毕业典礼，学生支持团队将会指导学生进行毕业典礼的准备事宜。利物浦大学在线学位课程的教职人员也将与来自世界各地在线学生，在毕业典礼上相见。