您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

安达举办第四届亚太地区年度“亚太区服务日”活动

2016年11月23日 18:15 编辑： 经理人网编辑
0

新加坡2016年11月23日电 /美通社/ -- 安达 (Chubb) 今天宣布举办第四届亚太地区年度“亚太区服务日”(Regional Day of Service) 活动。该公司人寿和一般保险业务的员工将抽时间参加于11月7至11日举办的相关活动，为他们生活和工作的社区提供帮助。

年度“亚太区服务日”是该公司2012年开始的一项传统，体现了安达的坚定信念，即对社区的积极贡献将对社会以及该公司的员工与业务带来长期积极的回报。

来自12个国家和地区的1000多名员工将参加众多志愿者项目，专注于提高贫困学生接受教育的机会，以及提高个人和社区的生活水平。参与此次活动的国家和地区包括澳大利亚、中国大陆、香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾、泰国和越南。

今年面向贫困群体的“亚太区服务日”活动包括：教育计划、技能培训、房屋修缮、募捐，以及书籍和生活必需品的捐赠。

安达亚太地区一般保险业务区域总裁 Paul McNamee 先生表示：“回馈社会是我们企业文化必不可少的一部分，今年的区域服务日活动特别重要，因为它是我们作为崭新的新安达首次全公司范围的大型员工活动。作为一家在亚太地区拥有成熟业务的机构，我们致力于在开展业务运营的各个当地社区产生积极的影响。除了募捐之外，我们的志愿者项目包括面向该地区最贫困的群体提供教育和技能培训，我们希望这将在未来对更多人的生活产生深远的影响。”

安达亚太地区人寿业务区域总裁 Kevin Goulding 先生补充道：“我们拥有回馈当地社区的强大文化和坚定承诺。通过这些慈善计划，我们继续在符合我们优先发展计划的地区提供服务，为许多人的生活带来积极影响。我们希望与员工一起支持该地区创造更加充满活力和繁荣的未来。”

安达简介

安达是全球最大的上市财产及责任保险公司，在54个国家拥有经营机构，为不同群体的客户提供商业和个人财产及责任保险、人身意外和补充医疗保险、再保险和人寿保险。作为一家核保公司，安达凭借其深刻的洞察和严格的纪律，评估、承担以及管理风险。我们精准高效地开展服务和处理赔案。公司以其丰富的产品和服务、广阔的分销能力、雄厚的财务实力，以及遍布全球的本地运营而著称。母公司 Chubb Limited 在纽约证券交易所上市 (NYSE:CB)，并且是标准普尔500指数的成分股。安达在苏黎世、纽约、伦敦等地设有管理机构，在世界各地约有31000名员工。

更多信息请访问：new.chubb.com

 

 

 

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/32935.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号