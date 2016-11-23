安达举办第四届亚太地区年度“亚太区服务日”活动

新加坡2016年11月23日电 /美通社/ -- 安达 (Chubb) 今天宣布举办第四届亚太地区年度“亚太区服务日”(Regional Day of Service) 活动。该公司人寿和一般保险业务的员工将抽时间参加于11月7至11日举办的相关活动，为他们生活和工作的社区提供帮助。

年度“亚太区服务日”是该公司2012年开始的一项传统，体现了安达的坚定信念，即对社区的积极贡献将对社会以及该公司的员工与业务带来长期积极的回报。

来自12个国家和地区的1000多名员工将参加众多志愿者项目，专注于提高贫困学生接受教育的机会，以及提高个人和社区的生活水平。参与此次活动的国家和地区包括澳大利亚、中国大陆、香港、印度尼西亚、韩国、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、台湾、泰国和越南。

今年面向贫困群体的“亚太区服务日”活动包括：教育计划、技能培训、房屋修缮、募捐，以及书籍和生活必需品的捐赠。

安达亚太地区一般保险业务区域总裁 Paul McNamee 先生表示：“回馈社会是我们企业文化必不可少的一部分，今年的‘区域服务日’活动特别重要，因为它是我们作为崭新的新安达首次全公司范围的大型员工活动。作为一家在亚太地区拥有成熟业务的机构，我们致力于在开展业务运营的各个当地社区产生积极的影响。除了募捐之外，我们的志愿者项目包括面向该地区最贫困的群体提供教育和技能培训，我们希望这将在未来对更多人的生活产生深远的影响。”

安达亚太地区人寿业务区域总裁 Kevin Goulding 先生补充道：“我们拥有回馈当地社区的强大文化和坚定承诺。通过这些慈善计划，我们继续在符合我们优先发展计划的地区提供服务，为许多人的生活带来积极影响。我们希望与员工一起支持该地区创造更加充满活力和繁荣的未来。”

安达简介

安达是全球最大的上市财产及责任保险公司，在54个国家拥有经营机构，为不同群体的客户提供商业和个人财产及责任保险、人身意外和补充医疗保险、再保险和人寿保险。作为一家核保公司，安达凭借其深刻的洞察和严格的纪律，评估、承担以及管理风险。我们精准高效地开展服务和处理赔案。公司以其丰富的产品和服务、广阔的分销能力、雄厚的财务实力，以及遍布全球的本地运营而著称。母公司 Chubb Limited 在纽约证券交易所上市 (NYSE:CB)，并且是标准普尔500指数的成分股。安达在苏黎世、纽约、伦敦等地设有管理机构，在世界各地约有31000名员工。

更多信息请访问：new.chubb.com。