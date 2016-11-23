金卫医疗公布2016/2017财政年度中期业绩

医疗设备业务发展呈现波动，调整销售策略积极应对

医疗服务业务进展符合预期，圣宝妇产医院开业将增添动力

香港2016年11月23日电 /美通社/ --

持续经营业务 截至9月30日止6个月

2016 （千港元） 2015 （千港元） 变动 （%） 收入 121,672 150,527 (19.2) 医疗服务板块收入 31,885 31,129 2.4 医院管理业务收入 29,901 28,349 5.5 医保信息管理业务收入 1,984 2,780 (28.6) 医疗设备板块收入 87,615 116,576 (24.8) 战略投资收入 2,172 2,822 (23.0) 毛利 61,784 66,599 (7.2) 未计利息、税项、折旧及摊销、金融资产及金融负债之公允价值变化前的亏损 (113,082) (74,132) 52.5 公司股份持有人应占亏损 (317,154) (138,275) 129.4 经调整公司股份持有人应占亏损* (166,752) (138,275) 20.6 每股基本亏损(以港仙计) (10.69) (7.36) 45.2 经调整每股基本亏损* (以港仙计) (5.62) (7.36) (23.6)

* 撇除承兑票据的利息支出。

中国领先的综合医疗企业，金卫医疗集团有限公司（香港聨交所股份代号：00801、台湾证券交易所股份代号：910801）（“金卫医疗”或“公司”，连同其附属公司统称“集团”）今日公布截至2016年9月30日止6个月（“呈报期”）之中期业绩。

呈报期内，持续经营业务业绩符合管理层预期。集团持续经营业务总收入达121,672,000港元，同比下降19.2%。其中，医疗服务板块和医疗设备板块收入分别占集团持续经营业务总收入的26.2%和72.0%。集团持续经营业务总收入之下降主要是由于医疗设备板块收入同比下降24.8%。持续经营业务之公司股份持有人应占亏损同比上升129.4%至317,154,000港元。升幅主要来自集团于2015年12月发行之本金额为250,000,000美元（约1,940,000,000港元）之承兑票据的利息支出，该承兑票据是用于增持中国脐带血库企业集团（“中国脐带血库”）股权。每股基本亏损为10.69港仙，同比上升45.2%。若撇除有关利息支出，经调整之持续经营业务之公司股份持有人应占亏损为166,752,000港元，同比上升20.6%；经调整之每股基本亏损为5.62港仙，同比下降23.6%。

集团主席兼行政总裁甘源先生表示：“全球经济增速放缓，然而得益于调结构、稳增长政策，2016年至今中国经济保持了整体平稳、稳中有进的态势。受人口老龄化和产业政策的驱动，中国医疗服务行业仍呈现迅速增长态势，预计未来五年行业年均复合增长率将高于中国宏观经济增速，成为最具吸引力的市场之一。政府明确鼓励社会办医，在政策方面为民营医疗企业提供有利发展条件。作为中国领先的综合医疗企业，集团一直紧扣国家经济与政策脉搏，致力于为老百姓提供高质量的医疗服务及医疗设备。”

公司已于2015年4月公布向其附属公司中国脐带血库董事会发出一份非约束性私有化建议（“私有化建议”）。在私有化建议的过程中，集团获南京新街口百货商店股份有限公司（“南京新百”）接洽拟有条件收购中国脐带血库之65.4%权益，该出售已于2016年6月15日获公司股东批准。由于在当前市场环境下有关中国上市公司重大资产重组之相关监管政策尚存在不确定性，南京新百于2016年8月29日向中国证监会申请撤回其就收购中国脐带血库股份之相关申请，但可能根据相关监管政策参与未来中国脐带血库股份的买卖。随后于2016年9月1日，公司与南京新百之大股东三胞集团有限公司（“三胞”）订立诚意金协议，三胞向公司支付诚意金人民币300,000,000 元（约348,867,000港元），以促使双方讨论替代方案及继续推进未来买卖中国脐带血库股份的交易。

此外，公司于2014/2015财年就其持有的前联营公司 Fortress Group Limited 权益全数计提一笔金额为759,934,000港元之减值拨备（“减值拨备”）。公司管理层致力为股东争取利益，通过积极协商，公司之全资附属公司 GM Investment Company Limited 分别与 PAG Asia I LP 及其受让人 PAGAC Fortress Holding I Limited、三胞签订和解协议。这两项和解协议预计将为集团带来约120,000,000美元（约930,000,000港元），超过上述提及的减值拨备。该两项和解协议的生效将取决于公司股东批准。

甘源先生续说：“呈报期内，集团尚处于调整业务策略的过渡期，医疗设备业务有压力，医疗服务业务进展符合预期。此外，公司与美国德州大学安德森癌症中心及一家独立战略投资者携手创立 Cellenkos, Inc.，主要发展脐带血调节性T细胞疗法，突显了集团在广阔的海外医疗市场上寻觅投资契机的决心。集团将策略性的积极整合现有资源，不断提升集团综合竞争力。”

持续经营业务

医疗服务板块

呈报期内，医疗服务板块收入同比增长2.4%至31,885,000港元，占持续经营业务总收入的26.2%。医院管理业务及医保信息管理业务的收入分别为29,901,000港元及1,984,000港元，分别占医疗服务收入的93.8%及6.2%。

医院管理业务。北京清河医院（“清河医院”）于2015年年底获牌照，北京圣宝妇产医院（“圣宝妇产医院”）于2016年10月正式运营。上海东方国际医院（“东方医院”）多年来稳定发展，凭借知名品牌和优良信誉，向上海及邻近地区的高端人群提供医疗服务。呈报期内，东方医院为医院管理业务带来收入增长。管理层相信，随着清河医院的营运逐步常态化，其收入、利润和现金流均将得以改善。

医保信息管理业务。集团自建的全自动理赔审核系统继续获得用户和市场的广泛认同，为集团在业界树立了良好的口碑，同时也为集团增收拓展渠道。管理层预计，随着集团自建医保信息管理系统的逐步推广，未来将与更多医疗保险公司建立合作，以提升营运效率，实现利润回报。

医疗设备板块

医疗设备板块的收入同比下降24.8%至87,615,000港元，占集团持续经营业务总收入的72.0%。降幅主要由于医疗设备市场竞争日益激烈。集团审时度势，积极调整营销策略，适当下调自体血液回收系统的销售价格，以稳定及减缓医疗设备耗材的销售收入下降。管理层预计，随着集团积极调整销售策略应对市场竞争，医疗设备板块收入的下降趋势将会逐步改善。

战略投资

中草药业务呈报期内录得经营亏损11,620,000港元。2016年4月，集团收到上海市青浦区当地政府的征收土地邀请，正在与相关部门协商相关土地价值。如果征收成功，集团预计其现金情况将得到改善。

脐带血储存业务 -- 终止经营业务

呈报期内，终止经营业务收入同比轻微下降0.5%至419,785,000港元，下降主要是由于人民币比去年同期贬值，若扣除人民币贬值因素影响，收入同比增长6.0%；来自终止经营业务之溢利为135,481,000港元。终止经营业务相关之资产自2016年3月31日起归类为持作出售之出售集团资产后，不再计算折旧及摊销费用，若不计入折旧及摊销费用及金融负债之公允价值变动，去年同期经调整之终止经营业务业务溢利为135,608,000港元，较呈报期并无重大波幅。



截至9月30日止6个月 2016 （千港元） 2015 （千港元） 收入 419,785 421,979 毛利 349,952 329,258 其他收入 11,241 24,885 销售和管理费用 (194,731) (202,511) 可供出售股本证券减值亏损 - (10,474) 经营溢利 166,462 141,158 财务费用 (1,727) (1,816) 按公允价值计入损益之金融负债之公允价值变动 - (333,176) 除税前溢利/(亏损) 164,735 (193,834) 所得税支出 (29,254) (35,506) 终止经营业务溢利/(亏损) 135,481 (229,340)

未来展望

展望将来，甘先生表示：“作为中国领先的综合医疗事业集团，我们将继续紧跟国改医改主线方向，坚持高端医疗服务与医疗设备业务协同发展，充分挖掘集团各业务板块的潜能。我们亦将致力于全面提升集团经营业绩，持续为股东创造价值。”

关于金卫医疗集团有限公司 （ 香港联交所股份代号 ： 00 801 、台湾证券交易所股份代号 ：910801 ）

金卫医疗（www.goldenmeditech.com）为中国领先的综合医疗事业集团，为推动行业发展的先行者。在过去几年中，凭借积极创新、进取的精神以及把握医疗市场先机的能力，金卫医疗在医疗设备和医疗服务领域内的脐带血干细胞储存及医院管理业务均取得领导性地位。金卫医疗将继续实践其使命，通过有机增长和战略扩张保持其中国领先医疗集团之地位。

分部业绩

下表呈列为集团截至2016年及2015年9月30日止期间之报告分部资料：