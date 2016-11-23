中国平安连续15年荣膺“最受尊敬企业”称号

北京2016年11月23日电 /美通社/ -- 150万内外勤员工，个人客户总量1.25亿。意味着中国每1000个人，有1人在平安就业工作；每10个人，约有1人是平安的客户，享受平安专业便捷服务。持续20余年聚焦教育公益，在全国援建114所希望小学；连续10年开展平安支教行动，累计4800多名志愿者参与立体化支教，志愿服务时间22万小时，受助学生达10万人。因为这些数字以及数字背后多年来对社会的持续贡献和回馈，近日，中国平安再次荣获“中国最受尊敬企业”称号，成为唯一连续第十五年获此殊荣的企业。

主办方表示，本年度评选以“美美与共、生生不息”为主题，希望通过聚合中国“最美”企业，包括弥久持新的老牌企业、不断出现的活力弥漫的新生代企业，去寻觅，去挖掘让企业持久健康发展，乃至助推整个经济突围上扬的“生生不息”的动力。中国平安秉承着“在竞争中求生存，在创新中求发展”的理念，在保持业绩稳健增长的同时，一直心系国家、回报社会，持续践行企业社会责任，积极关切留守儿童、贫困山区教育、雾霾等社会与环境问题。此外，在大灾大难面前，中国平安一直迅速反应、积极利用公司的专业优势投入救灾，多次完成业内首笔赔付，彰显大爱。

近年来，中国平安坚持以“专业让生活更简单”为品牌核心理念，持续改善和提升客户体验，积极致力于产品、服务及渠道的创新，同时积极履行企业的社会责任。在为客户、股东和员工创造价值的同时，持续关注社会与环境问题，体现公益情怀。

中国平安长期聚焦教育公益，22年来共在全国范围内援建了114所希望小学，有效解决了教育资源不均衡、贫困地区儿童上学难的问题。连续十年开展平安支教行动，通过希望奖学金、校长培训、定期开展的特色支教志愿服务、网络电教室、图书捐赠、乡村教师心理培训、净水设备捐赠等众多公益行动，从硬件和软件两个方面着手，全面、立体提升边远地区学校的教育水平，弥合城乡之间巨大的教育鸿沟。借助新《慈善法》颁布的契机，中国平安还积极成立了国内首支“教育发展慈善信托计划”，在教育公益领域构建一个更有生命力的公益模式。

在高等教育领域，平安也连续13年开展大学生励志计划，累计为5,303名大学生颁发了逾1,800万奖学金。环境公益领域，充分利用线上理赔、远程定损等科技手段，实现CO2减排62978.6吨。此外，中国平安还不断创新公益的开展形式，于年初发起“让爱回家”大型互联网公益众筹，发动55万保险代理人和客户众筹回家里程近80万公里，帮助逾1300个贫困外出务工人员春节回家团聚。

此外，中国平安还持续关注并参与国内重大突发事件的救援工作，迅速出台多项举措积极应对天津特大爆炸事故、南方暴雨洪涝灾害、江苏风灾、辽宁旅客台湾车祸等事件，旗下相关专业公司均在第一时间开展理赔排查与探视慰问，多次完成业内首笔赔付。

“中国最受尊敬企业”评选由权威财经类报纸《经济观察报》主办，依据行业领袖、创新竞争、永续发展、环境友好、公益慈善五个关键词对企业进行综合考量，由数百名学者专家、媒体、公益人士及企业管理者提名，并经多轮审核及投票，最终34家企业获此殊荣。