中芯集成电路（宁波）有限公司正式揭牌

宁波2016年11月23日电 /美通社/ -- 中芯国际集成电路制造有限公司（简称“中芯国际”，纽约证交所股票代码：SMI，香港联交所股票代码：981），世界领先的集成电路晶圆代工企业之一、中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆制造企业宣布，中芯集成电路（宁波）有限公司正式揭牌。11月19日下午，中芯国际董事长周子学博士、首席执行官兼执行董事邱慈云博士、宁波市市委副书记余红艺、副市长陈仲朝等领导，以及多位集成电路企业和产业界的嘉宾，出席了揭牌仪式。

中芯集成电路（宁波）有限公司（以下简称“中芯宁波”），由中芯晶圆（中芯国际全资投资基金）与宁波胜芯、华创投资等联合成立。公司将通过对相关知识产权和技术的收购、吸收、提升和发展，在高压模拟半导体以及包括射频与光电特色器件在内的模拟和特色工艺半导体技术领域，开发、建立新的核心器件及技术平台，以支持客户面向智能家电、工业与汽车电子、新一代射频通讯以及AR/VR/MR等专用系统应用的芯片设计、产品开发。

中芯国际董事长周子学博士表示，“高压模拟、射频及其他特色工艺半导体技术在国民经济中的应用相当广泛，是中国集成电路产业不可缺少的重要领域。宁波具有得天独厚的地理、经济优势及产业环境，中芯宁波的成立，有助于中芯国际进一步拓展在该领域的业务发展，增强中国集成电路产业链上下游的战略合作。”

陈仲朝副市长表示，“集成电路产业是宁波当前及今后一个时期确定的主攻产业之一。我们很荣幸中芯宁波得以成立，期望双方通力合作，达成互利共赢。”

关于中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司（“中芯国际”，纽交所代号：SMI，港交所股份代号：981），是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路晶圆代工企业，提供0.35微米到28纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。中芯国际总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。在上海建有一座300mm晶圆厂和一座200mm超大规模晶圆厂；在北京建有一座300mm超大规模晶圆厂和一座控股的300mm先进制程晶圆厂；在天津和深圳各建有一座200mm晶圆厂；在江阴有一座控股的300mm凸块加工合资厂；在意大利有一座控股的200mm晶圆厂。中芯国际还在美国、欧洲、日本和台湾地区设立行销办事处、提供客户服务，同时在香港设立了代表处。详细资讯请参考中芯国际网站www.smics.com。

安全港声明

（根据1995私人有价证券诉讼改革法案）

本文件可能载有（除历史资料外）依据美国一九九五年私人有价证券诉讼改革法案“安全港”条文所界定的“前瞻性陈述”。该等前瞻性陈述乃基于中芯国际对未来事件的现行假设、期望及预测。中芯国际使用“相信”、“预期”、“意欲”、“估计”、“预计”、“预测”及类似表述为该等前瞻性陈述之标识，但并非所有前瞻性陈述均包含上述字眼。该等前瞻性陈述乃反映中芯国际高级管理层根据最佳判断作出的估计，存在重大已知及未知的风险、不确定性以及其它可能导致中芯国际实际业绩、财务状况或经营结果与前瞻性陈述所载资料有重大差异的因素，包括（但不限于）与半导体行业周期及市况有关风险、激烈竞争、中芯国际客户能否及时接受晶圆产品、能否及时引进新技术、中芯国际量产新产品的能力、半导体代工服务供求情况、行业产能过剩、设备、零件及原材料短缺、制造产能供给、终端市场的金融情况是否稳定和高科技行业常见的知识产权诉讼。

除本文件所载的资料外，阁下亦应考虑本公司向美国证券交易委员会呈报的其他文档所载的资料，包括本公司于二零一六年四月二十五日随表格20-F向美国证券交易委员会呈报的年报，尤其是“风险因素”一节，以及本公司不时向美国证券交易委员会或香港联交所呈报的其他文件（包括表格6-K）。其他未知或未能预测的因素亦可能会对本公司的未来业绩、表现或成就造成重大不利影响。鉴于该等风险、不确定性、假设及因素，本文件所讨论的前瞻性事件可能不会发生。阁下务请小心，不应不当依赖该等前瞻性陈述，有关前瞻性陈述仅视为于其中所载日期发表，倘并无注明日期，则视为于本文件刊发日期发表。

除法律可能会有的要求外，中芯国际不承担任何义务，亦无意图，更新任何前瞻性陈述，无论是否有新的信息，将来的事件或是其它原因。

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