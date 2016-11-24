德国视得乐2016推出新夜鹰8X56

-- 微光望远镜传奇的再进化

广州2016年11月24日电 /美通社/ -- 德国视得乐在2000年推出NIGHTHUNTER（夜鹰系列）望远镜后，因其在镜片镀膜上的先进技术，改变了人们对微光望远镜的认识，自从推出以来，备受专业用户和追求高清观察的消费者欢迎。2016年在德国科隆摄影及光学展览上推出的新款夜鹰望远镜8X56（型号2310）称得上是德国视得乐近70年光学发展和创新传奇不断进化的产物。视得乐运用其独特的微光镀膜技术，大大提高产品透光率，可以助你在凌晨和傍晚，或者昏暗环境下快速准确地发现目标或者享受你想要的视觉感受。无愧为新时代微光高清望远镜的更佳选择。

黄昏和黎明，也许是观察最困难的时间，此时望远镜是否能穿透微弱光线或者暗夜是发现目标的关键。视得乐更完美地呈现了NIGHTERHUNTER夜鹰的理念，让使用者在光线较差时可以更好地识别目标。自其诞生伊始，夜鹰系列就聚集了许多前所未有的优点和特点，是市场上同比更佳的高清微光望远镜，而8X56则在光学和人体工程学上，类似于更大的出瞳孔径这样的特点，保证了更好的观察效果。

2016款新夜鹰8X56的产品特点：

免调焦

在光线较差时，调焦也会变得困难，或者无法聚焦，免调焦（或者独立调焦）系统是微光观察时的必备。只需根据使用者的屈光度调整左右目镜上的调焦环，从20米到无限远将会一直得到清晰、锐利的图像，甚至观察移动目标时也是如此。不仅如此，采用PORRO棱镜的新夜鹰，会有更好的3D效果，比如更容易分辨前后目标。

新夜鹰有更宽阔的视野

新款夜鹰8X56在千米视场可达135米（比老款增宽了23米或者增加了17%的视野），视野更宽阔，观察更多更方便，更易发现目标。

可折叠眼杯

使用望远镜时要尽量避免侧光的干扰，讨厌的侧光会影响观察的舒适性和准确性，视得乐独特设计的可折叠眼杯可以有效阻挡侧光，让你时刻看到更清晰的图像，甚至更舒适地长时间观察。当然对于戴眼镜的人士，这个眼杯又可以方便地折叠。

新夜鹰的细节改进（见上图部分说明）：

1）新的望远镜快挂背带搭扣移到了望远镜的肩部上方，保证了携带的平衡性和稳定性。

2）新夜鹰8X56望远镜的重心进行了设计改进，保证长时间抓握观察时的舒适性和平衡性。

3）新夜鹰的外观设计更现代，更细致，更酷。

4）视得乐新增的夜光识别扣：视得乐新增的夜光识别扣（使用物镜盖卡扣槽），简单而富有创意，帮助你在黑暗中迅速发现和找到身边的望远镜。

微光观察和高透光率

1）钻石级微光高解析镜片，多层全镀膜，视得乐永不停止地追求高透光率这个望远镜最为重要的指标之一，新夜鹰8X56可以达到96%的透光率，不仅看得清晰，还可以看到更多细节。

2）高性能微光观察的优点是，每天可以有比一般望远镜更长的观察时间，或者说开工早收工晚，让使用者有更多收获。

3）视得乐独特的物镜纳米保护镀膜，疏水性更好，并提高了镜片的耐磨性，防尘性。无论是沾水还是雨天，新夜鹰都更能表现其优越性。

坚固耐用，精密性能

视得乐已用近半个世纪的时间证明了自己是更坚固耐用的望远镜。保证这个专业的德国光学品牌成为您的终生伴侣，甚至是代代相传的光学宝贝。

1）德国研发制造，多达460道体现工匠精神的工艺，严格的军镜血统。

2）马克罗龙壳体，悬浮棱镜系统和减震的外胶皮；高到900Gs的耐冲击性。

3）视得乐开发的可维修的双阀充氮内部防雾技术和5米防水。

4）长达30年保用时间。

以上特点，都确保了视得乐新夜鹰望远镜更为坚固耐用和适合各种恶劣环境或者粗暴使用。选择望远镜，视得乐夜鹰更值得信赖，选择更亮的视得乐则非新夜鹰8X56莫属。