展讯携手Cell C为南非用户提供支持Wi-Fi通话的智能手机解决方案

上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 展讯通信（以下简称“展讯”），作为中国领先的2G、3G 和4G无线通信终端的核心芯片供应商之一，今日宣布搭载其WCDMA/HSPA(+)芯片平台SC7731C的智能手机成功中标南非第三大移动运营商Cell C的采购订单。双方将携手为南非用户提供支持Wi-Fi通话的智能手机解决方案。

该款可实现Wi-Fi通话功能的智能手机基于展讯SC7731C芯片平台，内置四核ARM Cortex-A7应用处理器，主频可达1.2GHz，支持WCDMA/HSPA(+)和GSM/GPRS/EDGE双模。它采用4寸触摸屏幕，支持720P高清视频播放，配备200万像素主摄像头，512M运行内存及4G存储内存。

通过Wi-Fi通话功能，用户在运营商信号覆盖不到的地方也可经由Wi-Fi实现正常的语音和消息功能，极大地提升了用户体验。同时它作为一项成熟的技术，可帮助运营商提供室内覆盖率，并降低成本。

作为南非首个支持Wi-Fi通话功能的移动运营商，Cell C成立于2001年，拥有超过2000万的移动用户，且在移动渗透率超过140%的南非市场保持着快速增长。

“我们感到十分荣幸与Cell C合作，为该款可实现Wi-Fi通话功能的智能手机提供定制化解决方案。”展讯董事长兼CEO李力游博士表示，“这一方面帮助Cell C提高移动服务的覆盖率，另一方面以成熟的技术为南非用户提供更佳体验的智能终端产品。未来，展讯将持续创新，为南非的客户及智能终端用户打造更多符合当地需求的高性能的产品与服务。”

关于展讯通信

作为紫光集团旗下的芯片设计企业，展讯致力于智能手机、功能型手机及其他消费电子产品的手机芯片平台开发，产品支持2G、3G及4G无线通讯标准。基于高集成度、高效能的芯片，搭配客户化的软件及参考方案，展讯可提供完整的交钥匙平台方案，帮助客户实现更快的设计周期，并有效降低开发成本。展讯的客户涵盖全球及中国本土制造商，可为中国及全球新兴市场的消费者提供卓越的手机产品。更多信息，敬请访问：www.spreadtrum.com