理想大健康产业科技园奠基仪式隆重举行 未来年产值超50亿

昆明2016年11月24日电 /美通社/ -- 2016年11月23日，理想科技集团大健康产业科技园奠基仪式在楚雄隆重举行。奠基仪式上喜庆吉祥的气氛，预示着理想大健康产业的美好未来。理想大健康产业科技园奠基仪式，奠做人之基、产业之基、理想之基。



楚雄州领导班子一同出席理想大健康产业科技园项目奠基仪式

楚雄州委书记侯新华，楚雄州人民政府州长杨斌，州人大主任任锦云，州政协主席杨静，州委常委、政法委书记李明，州委常委、常务副州长赵克义，州委常委组织部长韩开柱，楚雄州委常委、州委秘书长赵晓明，州人大常委会副主任卜德诚、商雁鸿、杨虹，州人民政府副州长张晓鸣，州政协副主席何根源、李怡、浦勇，州产业督导组副组长何学明，州中级法院院长刘宗根，楚雄技师学院院长卢显亮，云南龙润集团项目执行总裁阳夏成，项目运营中心副总经理孙燕，生产基地副总经理李世春、副总经理王良一同出席理想大健康产业科技园奠基仪式。

在奠基仪式上，杨斌州长宣布开工并指示：“楚雄州极力为各界人士创造亲商、爱商、敬商、富商的良好环境，这是推动楚雄生物医药产业发展，促进楚雄经济结构优化调整的一件大事。一个崭新的楚雄大健康产业新局面即将到来。”

人口老龄化和健康主流化两种需求的叠加，造就了大健康产业繁荣发展的重大机遇。理想科技集团以强大的资源整合能力、超前的“全产业链”战略布局，走进大健康产业时代。李世春副总经理在讲话中指出：“龙润和理想将依托楚雄生物医药资源优势、生态优势、文化优势、区位优势、产业优势，将生物医药资源优势转化为经济优势，进一步壮大楚雄生物医药产业规模，示范带动生物医药产业发展，从而推动楚雄和中国民族生物科技产业发展。”

理想大健康产业科技园第一期投资7.6亿元，占地194亩。项目建成后，年产值预计将超过50亿元。通过项目实施，整合相关产业资源，将能带动大健康产业、旅游产业等产业链经济，实现农业、工业、服务业三大产业领域的互利共生。园区将设有国际疗养中心、康复中心、英式管家服务养老中心、国际医美中心、国家级基因检测研究中心、国家级干细胞保险库等大健康管理项目，后期拟建现代智能别墅区、高档购物中心、顶级影院、体育馆等生活购物娱乐设施，配套国际双语幼儿园、中英理想实验小学、省级中医医院等。优质的产品，先进的项目和服务硬件，将让每一位理想家人病有所医、老有所养、老有所托、老有所依。



理想大健康产业科技园项目效果图

理想大健康产业科技园将按照“高标准建设、高效益经营、高科技保障、高速度发展”的理念，把园区打造成聚集一流的医药人才的健康产业品牌基地，最具竞争力的先进高科技生物制药、中西药制药贸易出口基地，建设成为集生产、流通、商贸、休闲、养生、文化、旅游为一体的现代生态园区。项目建成后，将成为西南乃至全国最大最具特色的药品、食品大健康产业科技园区。同时，随着理想国际化进程的推进，理想科技集团将利用上市公司的资源优势，未来，通过投资、并购、控股等方式，将在美国、加拿大、澳大利亚等国建立理想大健康产业科技园区，并将带领更多理想人走出去，和全世界做生意。