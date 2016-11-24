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诺姆四达：企业这五个时机最需要做人才盘点

2016年11月24日 10:00 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月24日电 /美通社/ --  “什么时候需要进行人才盘点，我们现在适合做人才盘点吗？岁末年终，关于人才盘点的话题又成为各HR关注的话题。知名人才盘点专家，诺姆四达集团合伙人、华南区顾问总监曾双喜就企业人才盘点的时机做了详细阐述。

曾双喜表示，作为人才培养的发动机，人才盘点能够让企业的人才发展战略与企业发展相匹配，在关键时刻进行人才盘点，能使人才连续的成为企业的核心竞争优势。

那么到底企业在什么时候需要做人才盘点？结合知名综合人力资源服务机构诺姆四达集团的人才盘点体系和多年的项目经验，曾双喜归纳了五个做人才盘点的重要时机：

企业快速发展阶段。当企业的规模不断扩大，就需要更多的人才来支撑企业的发展，对人才的数量和质量都提出新的要求。

企业战略转型期。企业的战略转型需要跨界的复合型人才，对人才的标准和要求都发生相应的变化，这个时候企业内部的人才是否适应公司新的发展，企业需要仔细地盘一盘。

外部招聘量过大时。如果外部招聘量过大，会对企业的文化造成冲击，员工对岗位的适应能力也有待观察。这时，企业需要进行人才盘点。

关键人才流失比较严重时。关键人才流失严重，使企业用工成本增加，造成人才的青黄不接，也会对团队的士气造成影响。这样的情况下，到底哪些人可以继续用，哪些人可以重用，都要了解清楚，因此企业需要进行人才盘点。

企业人才供给、分布不均衡的时候。比如，同一集团在不同的部门，不同的区域，不同的分、子公司，人才的数量和质量都不一样；或者是有的部门人才济济，有的部门人才青黄不接，而每个部门都想把好的人才留在自己身边，这就阻碍了人才在组织内部的流动，造成人才内部流通梗阻。而人才盘点的作用就是让人才透明可见，建立无障碍的人才流动机制。

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