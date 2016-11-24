新商业经济学：CIO眼中SCRM的商业想象

北京2016年11月24日电 /美通社/ -- 步入移动互联网时代，企业逐步沉淀了海量数据。营销不再仅是创意的事情，技术愈发重要。

CIO 的角色也从仅关注 IT ，变成了更少的控制和更多的协作。如何将海量数据转化成有效数据，提供出色的消费者服务，成为 CIO 的重要挑战。

时趣作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，一直坚持“技术驱动营销”的理念，通过搭建SCRM 智慧用户管理体系，帮助企业构架“以用户为中心的智慧营销生态”体系，前端360度洞察需求，后端满足需求，为用户提供个性化定制的产品。

数字时代，营销人需要大爆炸

为了解决当前的营销问题，CIO 希望能够用一套平台来解决。这样的平台既能保证短期的应用，又能保证长期架构的扩展，对于用户来说架构的稳定性很重要，而且这套平台是要完成业务数字化，通过数据采集和拉通、给用户打标签、支持内部数据分析，实现数据管理和业务画像，这样的搭建才能保证两方面的完美结合，可以提供一个基于底端的业务数据化的完整解决方案。

如何获得全面而又精准的用户信息和完成标签设定？如何利用大数据和平台更好地运用和理解用户，找到和用户沟通、交互的点？这些都是当前 CIO 需要探索和解决的。

SCRM，数字时代的 CIO 法宝

相比较传统 CRM 而言，SCRM 的优势在于，能够让企业直接了解到用户个性化需求。通过大数据和人工智能让技术和创意完美结合，优化用户体验，让品牌更好地和用户连接，形成多样式互动、营销场景。以用户为中心，将用户数据同人工智能和 CRM 结合，充分发挥每个用户的社交价值，并依此展开更实时有效的营销活动，从而为粉丝用户及消费者提供高品质、高粘度的服务，增强企业品牌影响力、提高营销转化的同时也便于高效展开企业营销布局。

近期时趣和柒牌合作，利用时趣 SCRM 解决柒牌在集团和各级业务部门或分公司、几千家门店的店长和店员、以及数以万计会员及新增粉丝三大部分划分，包含 CRM 到 SCRM 的整体体系构建及运维服务，帮助柒牌通过重塑与各层级用户之间的关系，搭建好和用户之间沟通的桥梁，盘活“用户”这一核心资产。

时趣认为在中国，CRM 必须朝着 SCRM 发展。或许三年后，中国 SCRM 实践会成为全球其他市场学习的标准。

时趣 SCRM 带来哪些商业想象？

近几年中国社交平台发展迅速，在这样的背景下，时趣针对社交平台用户管理、营销战役驱动、用户精准画像和客户服务等方面率先在国内提出 SCRM 概念，通过几年的努力耕耘，时趣成为 SCRM 在中国毫无争议的定义者与推动者。近日，更是被 Gartner “全球 Social CRM 市场索引报告”收录，成为唯一被报告收录中国企业。

时趣 SCRM 是基于大数据驱动的社会化关系管理平台，那么相比较传统 CRM 时趣 SCRM 能为企业营销带来哪些商业想象？

社交渠道到达和互动管理想象：时趣 SCRM 能够重塑与用户之间的沟通方式，利用数据挖掘和数据整合分析来协调企业与用户的交互关系，从而有效实现提升用户活跃度与忠诚度，并通过改善服务以及进一步加强企业和用户关系，来触达新客户并不断完成对老客户的转化，最终实现有效的营销转化。

以用户为中心的核心价值想象：移动社交时代，用户最大的变化是，每个用户都通过自己的社交网络，建立起来了自身的媒体价值。时趣 SCRM 能够帮助企业从用户角度出发，并且以如何充分发挥每个用户的社交价值为业务流程创新的重点。

交易转化和广告转化融合想象：抢红包是大家熟悉不过的行为，我们很多人曾经被红包驱动着去进行消费。在这些红包背后，其实发挥作用的就是一套 SCRM 策略。时趣 SCRM 能够提升企业用户忠诚度、识别潜在消费价值，进行更集中的营销资源投入，来提升这部分用户的价值。

短短五年时间，中国移动社交营销发生了翻天覆地的变化，随着国家将大数据提升到战略高度，无疑将促使 SCRM 朝着更加完善的方向发展。时趣认为，最终 SCRM 可以帮助企业解决和消费者之间建立起超越传统广告的、一种更加智慧、更加有趣也更加高效的新型营销关系。