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新商业经济学：CIO眼中SCRM的商业想象

2016年11月24日 10:10 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月24日电 /美通社/ -- 步入移动互联网时代，企业逐步沉淀了海量数据。营销不再仅是创意的事情，技术愈发重要。

CIO 的角色也从仅关注 IT ，变成了更少的控制和更多的协作。如何将海量数据转化成有效数据，提供出色的消费者服务，成为 CIO 的重要挑战。

时趣作为中国领先的移动社交营销解决方案服务商，一直坚持“技术驱动营销”的理念，通过搭建SCRM 智慧用户管理体系，帮助企业构架“以用户为中心的智慧营销生态”体系，前端360洞察需求，后端满足需求，为用户提供个性化定制的产品。

数字时代，营销人需要大爆炸

为了解决当前的营销问题，CIO 希望能够用一套平台来解决。这样的平台既能保证短期的应用，又能保证长期架构的扩展，对于用户来说架构的稳定性很重要，而且这套平台是要完成业务数字化，通过数据采集和拉通、给用户打标签、支持内部数据分析，实现数据管理和业务画像，这样的搭建才能保证两方面的完美结合，可以提供一个基于底端的业务数据化的完整解决方案。

如何获得全面而又精准的用户信息和完成标签设定？如何利用大数据和平台更好运用和理解用户，找到和用户沟通、交互的点？这些都是当前 CIO 需要探索和解决的。

SCRM，数字时代的 CIO 法宝

相比较传统 CRM 而言，SCRM 的优势在于，能够让企业直接了解到用户个性化需求。通过大数据和人工智能让技术和创意完美结合，优化用户体验，让品牌更好和用户连接，形成多样式互动、营销场景。以用户为中心，将用户数据同人工智能和 CRM 结合，充分发挥每个用户的社交价值，并依此展开更实时有效的营销活动，从而为粉丝用户及消费者提供高品质、高粘度的服务，增强企业品牌影响力提高营销转化的同时也便于高效展开企业营销布局。

近期时趣和柒牌合作，利用时趣 SCRM 解决柒牌在集团和各级业务部门或分公司、几千家门店的店长和店员、以及数以万计会员及新增粉丝三大部分划分，包含 CRM 到 SCRM 的整体体系构建及运维服务帮助柒牌通过重塑与各层级用户之间的关系，搭建好和用户之间沟通的桥梁，盘活“用户”这一核心资产。

时趣认为在中国，CRM 必须朝着 SCRM 发展。或许三年后，中国 SCRM 实践会成为全球其他市场学习的标准。

时趣 SCRM 带来哪些商业想象？

近几年中国社交平台发展迅速，在这样的背景下，时趣针对社交平台用户管理、营销战役驱动、用户精准画像和客户服务等方面率先在国内提出 SCRM 概念，通过几年的努力耕耘，时趣成为 SCRM 在中国毫无争议的定义者与推动者。近日，更是被 Gartner “全球 Social CRM 市场索引报告”收录，成为唯一被报告收录中国企业。

时趣 SCRM 是基于大数据驱动的社会化关系管理平台，那么相比较传统 CRM 时趣 SCRM 能为企业营销带来哪些商业想象？

社交渠道到达和互动管理想象：时趣 SCRM 能够重塑与用户之间的沟通方式，利用数据挖掘和数据整合分析来协调企业与用户的交互关系，从而有效实现提升用户活跃度与忠诚度，并通过改善服务以及进一步加强企业和用户关系，来触达新客户并不断完成对老客户转化，最终实现有效的营销转化。

以用户为中心的核心价值想象移动社交时代，用户最大的变化是，每个用户都通过自己的社交网络，建立起来了自身的媒体价值。时趣 SCRM 能够帮助企业用户角度出发，并且以如何充分发挥每个用户的社交价值为业务流程创新的重点。

交易转化和广告转化融合想象：抢红包是大家熟悉不过的行为，我们很多人曾经被红包驱动着去进行消费。在这些红包背后，其实发挥作用的就是一套 SCRM 策略。时趣 SCRM 能够提升企业用户忠诚度、识别潜在消费价值，进行更集中营销资源投入，来提升这部分用户的价值。

短短五年时间，中国移动社交营销发生了翻天覆地的变化，随着国家将大数据提升到战略高度，无疑将促使 SCRM 朝着更加完善的方向发展。时趣认为，最终 SCRM 可以帮助企业解决和消费者之间建立起超越传统广告的、一种更加智慧、更加有趣也更加高效的新型营销关系。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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