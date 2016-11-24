第十六届中国西部国际博览会在成都成功举办

中国西部引西方国家关注

成都展现城市形象、高新产业与经济发展魅力

成都2016年11月24日电 /美通社/ -- 中国西部国际博览会 (Western China International Fair，简称“西博会”) 已经在成都举办16届，成为一个国际交流与合作的重要平台。本届西博会于11月3日开幕，11月14日闭幕，举办了75项投资促进与经贸合作活动。四川省本届西博会共签约项目836个，投资总额约为6572.5亿元（合963.2亿美元）。

韩国创业保育协会 (Korea Business Incubation Association) 的一名代表郑贤准 (Jeong Hyeon-jun) 表示该协会和韩国参展商非常感谢西博会为他们提供的这个平台，让他们发现韩国产品在中国很受欢迎。来自 Malaysian CocoScience Co 的 Amanda Koh 则对西博会在活动前与活动中提供的贴心服务表示感谢。斯里兰卡的红茶参展商 Cathy Lee 说：“我们觉得西博会的国际化程度越来越高，而且会议和展览环境令人十分满意。”

Lee 表示在中国西部城市成都举行的西博会与在北京和华东地区举行的展会相比毫不逊色。

11月2日在天府新城会议中心举行的成都市投资环境说明会暨国际合作园区项目对接会是本届西博会的“重头戏”。主办方表示，活动现场签署了 19 个协议，协议金额 1586.3 亿元。

签署的13个项目投资协议中包括总投资10亿元的西门子助力京东方升级改造生产线项目。京东方是一家物联网技术供应商，总部位于北京。

签署的6个战略合作协议，协议金额1150亿元，其中包括一个致力于中德（成都）创新合作的行业基金。

成都在这次项目对接会上向国内外知名企业介绍成都经济社会发展情况和发展机遇，并邀请他们与成都本土企业及行业协会开展商务洽谈。

会议旨在全力助推成都西部经济中心、科技中心、文创中心、对外交往中心和综合交通枢纽建设。

西博会上的另一个重要活动，第十一届中国 - 欧盟投资贸易科技合作洽谈会（简称“欧洽会”）的第一阶段于11月2-6日在成都高新区召开，第二阶段于11月6-8日在青岛召开。

本届欧洽会在成都举办期间，来自14个欧洲国家的150余家企业与400余家中方企业配对800余场。