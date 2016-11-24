重庆富力假日酒店推出新春特惠客房

中国重庆2016年11月24日电 /美通社/ -- 金鸡贺岁、恭贺新禧，值新春来临之际，重庆富力假日酒店推出春节特惠客房推广活动。登陆假日酒店官www.holidayinn.com.cn搜索酒店或登陆携程、艺龙网即可预订，仅需人民币399元即可享受酒店高级客房入住一晚，在此特惠价格基础上加人民币80元即可包含1至2份早餐并免费享受高速宽带体验及无线网络接入、免费使用健身中心及室内恒温泳池，以此价格入住的宾客光临沁香庭中餐厅还可尊享8.8折优惠。在线预订及入住时间为2017年1月20日至2月19日，住店宾客还可观看酒店大年初一舞狮迎新春表演。



重庆假日酒店客房

重庆富力假日酒店是全球领先的国际酒店管理集团 -- 洲际酒店集团（InterContinental Hotels Group）在重庆管理的又一家假日酒店，酒店坐落于重庆沙坪坝区，临近重庆西永微电园区、重庆西永综合保税区、璧山皮鞋城，以及云集各大高校与特色美食的大学城熙街餐饮一条街；距离重庆北站25公里，驱车40分钟即可抵达重庆江北国际机场；靠近酒店的轻轨1号线或是充足的出租车资源更可便于宾客随时随地领略渝都“山城重庆”的别样风情和被誉有“小香港“之称的绮丽夜景。酒店靠近成渝、渝遂及兰海高速出口，距离磁器口古镇、歌乐山红色旅游基地仅20公里，宾客可轻松抵达、感受重庆巴渝古镇别样的渝味新年风情。

重庆富力假日酒店于2016年3月开业，酒店旨在以卓越周到的服务满足商旅人士的需求，并以舒适、休闲的环境和氛围为宾客提供放松自我、释放身心的理想居庭。酒店位于重庆沙坪坝区大学城南路26号，宾客还可拨打酒店电话86 23 88616666咨询或预订。