中国首个世界级消费电子商品展示交易中心即将开门迎客

提供7×24体验服务 打造“五位一体”综合展示平台

深圳2016年11月24日电 /美通社/ -- 中国本土首个世界级消费电子商品展示交易中心 -- 中国国际消费电子展示交易中心（简称CEEC）预计明年年中将在深圳开门迎客。CEEC选址于深圳福田CBD北区的标志性建筑深业上城，紧邻华强北商圈，在现有的4万平方米范围内，将结合“实体+虚拟”、“线上+线下”、“体验+销售”、“专业+综合”和“常年展销+短期展会”等五大运作模式，构建365天全天候的“中国国际消费电子产品展示交易中心”。

尽管国际知名展会诸如美国CES、香港电子展、德国汉诺威等依旧盛况空前，但大型展会受到展期限制，越来越难以满足消费电子产品快速迭代需求。展会的价值在于从业者和消费者通过新品发布和各种论坛预判消费电子未来发展趋势，达成交易意向，而CEEC融合了“短期展会”与“常年展销”各自的优势与刚性需求，集合新品发布、展示展览、用户体验、投资洽谈、合作交易，实现功能上的“五位一体”，将使中国消费电子产品展步入“永不落幕”时代。



CEEC位于深圳市福田区深业上城项目内

七大功能区域+电商平台 提供7×24体验服务

经过合理规划，CEEC将分为旗舰馆区、主题馆区、顶楼特色馆、新品发布区（裸眼3D剧场）、短期会展区、商务洽谈区、特色咖啡厅等七大板块。

完善的电商平台也是CEEC区别于传统展会的又一大亮点。对消费电子产品生态链的打造，将推动“中国制造”加快走向“精品智造”。CEEC将依托强大的实体品牌，运用大数据技术，建立商品数据库、使用AR技术增强线上体验效果、同步开发手机APP。同时，通过电商平台以消费者为导向，建立方便快捷的支付系统和完善的物流配送及售后服务体系；以深圳为支点，建立面向全球的跨境电商平台，实现消费电子产品的跨境销售；打造以信息沟通为主的B2B平台、以产品销售体验为主的B2C、O2O平台，满足消费者、投资者、企业对产品和信息的不同需求，真正实现“7×24体验服务”。



CEEC的创意外墙已清晰呈现

告别传统展会模式 打造“五位一体”综合展示交易平台

考虑到福田CBD空间进一步扩大、辐射功能扩容的发展趋势，CEEC选址新落成的城市顶级综合体项目 -- 深业上城。紧邻“中国电子第一街”华强北，周边环绕莲花山公园、笔架山公园和中心公园，与地铁10号线无缝接驳，CEEC落户此地，将承担起定位高端、联动华强北商圈、协同珠三角发展的重任。

在此背景下，这个“永不落幕”的交易平台既不能走传统展会的老路，也不是简单定位为高端大卖场，将以“科技、创新、时尚”的全新理念打造一个集高端消费电子新品发布、品牌展示、用户体验、投资洽淡、合作交易“五位一体”的国际性消费电子展示交易综合平台。CEEC初步采用政府引导、结合市场化、专业化运营的模式，在政策、资金、招商引资方面予以支持，促进形成“实体+虚拟”、“线上+线下”、“体验+销售”、“专业+综合”和“常年展销+短期展会”五套模式同步统筹、并行推进的动态发展格局。

值得一提的是，CEEC将依托上述优势实现展会联动。入驻CEEC的合作企业将有机会与各类展会在展示领域、销售领域、推广领域等实现无缝对接；也有机会通过CEEC参加国际或国内展会，获得额外福利和共享资源。

目前，CEEC正着力集聚一批诸如苹果、微软、三星等有影响力的国际高端品牌，以及国内华为、中兴、格力等本土优质品牌；同时，与华强北商圈、珠三角相联动，打造“深业上城 - 华强北电子 - 珠三角”产业聚集群，重点关注AR、VR、电子竞技、智能手机及周边、智能穿戴、智能家居、数字家电等品类，积极鼓励企业将CEEC作为品牌新品发布会举办地，在新品投放、供货支持、众筹平台、企业孵化和加速器等方面予以充分保障，全面提振全省电子消费水平。与时尚文化元素的相融合，也将吸引高端企业、高科技人才参与交流，逐步推向国际市场，扩大深圳电子产业在全球的影响力。