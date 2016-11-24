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公主邮轮举办米其林星厨晚宴

2016年11月24日 11:32 编辑： 经理人网编辑
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为宾客呈现盛世公主号大师级全球美食体验

上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 近日，“全球旅行大师”公主邮轮在上海半岛酒店Sir Elly’s举办米其林星厨晚宴，为宾客倾情呈现将于2017年推出的全新大师级奢华邮轮 -- 盛世公主号大师级全球美食体验。晚宴菜单由两位米其林星级主厨 -- 盛世公主号La Mer - 雷诺的法式餐厅行政主厨Emmanuel Renaut、观澜轩中餐厅行政主厨Richard Chen为宾客精心设计，以大师格调呈现由浪漫法式佳肴及经典粤式菜品交织而成的美食原味。英国嘉年华邮轮有限公司中国区副总裁兼总经理王萍女士、公主邮轮宾客美食体验总监Pierre-Marie LePrince先生及多位美食文化爱好者一同出席了此次晚宴。

公主邮轮特别邀请米其林三星主厨Emmanuel Renaut先生、米其林一星主厨Richard Chen先生为明年7月推出的盛世公主号最具特色的两间餐厅担纲晚餐菜单设计，这也让盛世公主号成为目前在华运营的航线中，唯一一艘同时由两位米其林星级主厨担纲晚餐菜单设计的邮轮。

英国嘉年华邮轮有限公司中国区副总裁兼总经理王萍女士
英国嘉年华邮轮有限公司中国区副总裁兼总经理王萍女士

 

（从左到右）La Mer-雷诺的法式餐厅行政主厨Emmanuel Renaut，公主邮轮宾客美食体验总监Pierre-Marie LePrince 先生，观澜轩中餐厅行政主厨Richard Chen
（从左到右）La Mer-雷诺的法式餐厅行政主厨Emmanuel Renaut，公主邮轮宾客美食体验总监Pierre-Marie LePrince 先生，观澜轩中餐厅行政主厨Richard Chen

 

“大师格调 原味呈现”公主邮轮米其林星厨晚宴
“大师格调 原味呈现”公主邮轮米其林星厨晚宴

排水量为143,000吨的大师级奢华邮轮盛世公主号，作为首个为中国市场量身定制的奢华旗舰邮轮，将全新定义高端旅行体验。盛世公主号也是公主邮轮全球船队中最新、最奢华的成员。目前，在意大利著名船厂芬坎蒂尼船厂 (Fincantieri) 的建造工程已近尾声。2017年4月4日，盛世公主号将正式首航，从意大利罗马出发，在运营七段地中海航线之后，最终于7月抵达全新母港 -- 上海。7月11日，盛世公主号将从上海母港开启中国首航，即将揭晓的停靠港将包括日韩等亚洲众多精彩目的地。

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在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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