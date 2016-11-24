汇聚优质资源 海平线荣获“最佳供应链金融平台”大奖

上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 在11月16日-18日举行的“第八届金融科技与支付创新2016年度盛会”上，上海邻客网络科技有限公司（以下称“邻客网络”）旗下全球供应链生态服务平台“海平线”凭借在“互联网+产业+金融”领域的探索及创新，荣获“最佳供应链金融平台”大奖。

邻客科技隶属于海航物流集团，旗下供应链金融服务平台海平线于2016年6月正式上线，以全流程可视、大数据可控、产业链聚合、生态圈开放的理念，凭借自身强大的技术研发能力、资源整合能力、数据风控能力，为生态圈中资金端、资产端提供全方位的供应链金融、供应链管理、物流云、大数据风控等服务，致力于打造国内最大的供应链生态服务商。目前，海平线已与国家电网、中国核电、苏宁云商、中国石化、平安银行、光明集团、江苏省建等多家央企和500强企业达成战略合作，并在多个行业展开试点，平台交易额已近30亿元。

“很荣幸被授予‘最佳供应链金融平台’大奖，这是对海平线的肯定，”海平线运营总裁鲍广表示，“海平线未来还将继续秉承‘简单、开放、连接、共赢’的理念，聚焦供应链金融行业发展现状，汇聚产业优质资源，以平台化、生态化战略助力产业升级。”

在生态供应链变革中实践与创新

近年来，“金融+科技”备受关注，从2015年7月18号《关于促进互联网金融行业健康发展的指导意见》发布开始，从政府到企业，都在加大力度推进互联网金融行业的健康有序发展。

在同期举行的“供应链金融及新兴科技”分论坛上，鲍广发表了题为《链享生态 -- X Your Supply Chain》的主题演讲，分享了关于供应链发展变革、供应链金融发展等话题的思考和探索，并向与会者介绍了海航集团旗下尚融供应链及邻客科技在生态供应链变革中的实践和创新。

“在科技颠覆和商业模式大变革的互联网时代，价值链上各企业从单一产业环境向立体生态空间转型，生态圈内的企业竞争力在于生态圈内各个参与方的资源整合、有效互动的能力，这决定了未来发展的竞争优势。”鲍广认为，“就供应链金融而言，经历了‘1+N 模式’、‘互联网+模式’、‘生态化模式’三个阶段。其中，在生态化模式中，供应链金融趋向于产融结合的平台化、生态化方向发展，不再是单向流动的价值链，而是跨产业跨区域跨部门，与政府、行业协会、产业资本等各方广结联盟，使用互联网、云计算、大数据、区块链等技术创建金融生态系统，平台是价值的整合者，是多边群体的连接者，更是多方共赢的新型商业生态系统的驱动者。他同时强调，供应链金融的发展需要具备物流、数据、合适的资金支持、健全的信息系统、多产业链的整合、公司战略支撑六大要素。”

海航物流积极拓展供应链金融服务

在市场低迷时期，很多物流企业面临资金困局。海航物流集团积极探索转型、战略重整，重新定位为“物流金融服务集团”，致力于成为全球物流行业投资商及物流金融服务提供商。

供应链生态服务平台海平线的建立，是海航物流集团向全球物流行业投资商及物流金融服务提供商转型的其中一步。鲍广介绍，海平线在供应链管理服务、物流云服务、供应链金融服务、大数据风控四大产品方面深耕布局，为产业链上中下游提供集订单管理、贸易流管理、电子签章、在线支付为一体的贸易管理平台；为产业链提供集“仓储、运输、配送”一体的全方位的供应链管理云服务，为用户提供简单、高效的供应链解决方案及信息化支持；借助生态圈中各体系的建立，为企业提供相关金融服务；通过整合海航集团内部海量数据、平台积累数据及外源数据，获取产业链真实贸易数据，运用互联网技术拓宽数据广度，针对目前各个行业自主定制 RIM 风控模型。