《爱笑会议室》华丽回归 携手大王直播发掘喜剧新星

北京2016年11月24日电 /美通社/ -- 与我们阔别两年之久的《爱笑会议室》要回归了。为了给全新升级版的《爱笑会议室》注入新鲜血液，11月中旬起，《爱笑会议室》携手空中网旗下的大王直播在全国启动了演员纳新海选报名活动。此次纳新海选将在全国五大地区启动，北京将作为本次海选的第一站，华中、华东、西南、东北地区的海选也将陆续展开。本次纳新海选将采取全程直播的形式，12月2日-5日每晚20:00在大王直播进行独家直播。

《爱笑会议室》是中国首个喜剧短播出剧表演团队，在全国拥有超过千万的粉丝群体，特别是在东三省和湖南地区更是拥有广泛的用户基础。爱笑团队作为国内顶尖的喜剧原创基地，培养了无数喜剧人才，肖旭、德柏、肥龙等多位喜剧大咖正是在这里变得家喻户晓。

此次海选将在大王直播平台进行全程直播，分为晋级赛与复活赛，采取评委打分制+观察团陪审+观众直播间投票。海选直播分为4期，12月2日-5日每天1期，前3期评委会与线上观众进行实时互动，参考观众留言意见，每期从报名参赛选手中产生5位直接晋级选手和2名待定选手。12月5日，待定选手将在大王直播平台开通直播间，在个人直播间内进行表演，根据直播期间观众实时投票来决定最终复活选手。同时国际顶级电竞外设品牌赛睿也将鼎力支持本次海选活动，为观看直播的用户提供丰厚的奖品。开放式的评审制度，秉承公平好玩的原则，由大众自由投票决定去留，旨在选出最会逗大家笑的喜剧选手。

北京站的海选场地特别选在了潮流圣地三里屯商圈的工体网鱼电竞馆。500平米的场地，超大高清 LED 屏以及专业的直播制作团队都将为本次海选直播提供保障。谁会是下一个喜剧之王呢？直播海选纳新，玩转全新模式，12月2日-5日每晚20:00 纳新海选爆笑开启，登录大王直播，关注《爱笑会议室》直播间 (http://www.dawang.tv/live/live_123624.shtml)，或扫码下载大王 APP，我们爱笑会议室里见。