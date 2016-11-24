高乐氏（广州）企业管理有限公司召回Liquid Plumr(R)通渠剂

高乐氏（广州）企业管理有限公司自愿召回2016年3月21日及之前生产的Liquid Plumr®通渠剂

中国广州2016年11月24日电 /美通社/ -- 高乐氏（广州）企业管理有限公司 (NYSE: CLX) 已向国家质检总局提交了召回计划，自2016年11月8日起，自愿召回2016年3月21日及之前生产的Liquid Plumr® Slow Flow Fighter®通渠剂（以前作为Foaming Pipe Snake®出售）。

该公司发现某些产品的儿童安全盖无法正常发挥作用。目前为止尚未收到相关的伤害报告，该公司认为这些产品大部分已被使用。但是，如果消费者确实购买了受影响的产品，建议联系下列的客服中心进行咨询和全额退款。

哪些产品受影响？

2016年3月21日及之前生产的 Liquid Plumr Slow Flow Fighter（原 Foaming Pipe Snake）。这些产品的批号为 JS16081 或更低的数字。该代码印在背面标签底部的小方框内。

其他 Liquid Plumr 产品不受此次召回影响。2016年3月21日之后生产的产品（批号为 JS16082 或更高的数字）更换了儿童安全盖，可按指示安全使用。

消费者应该怎么做？

消费者应将产品放置在儿童无法接触到的地方，并立即致电 联系 Liquid Plumr 客服中心（工作时间为周一至周五），发送电子邮件至 LiquidPlumrRecallSupport@stericycle.com 或访问网站www.liquidplumrrecall.expertproductinquiry.com，确认他们是否有需要召回的产品，有召回产品的消费者将可全额退款。消费者也可以登录国家质检总局网站(www.aqsiq.gov.cn)或国家质检总局缺陷产品管理中心网站(www.dpac.gov.cn)、关注微信公众号AQSIQDPAC或拨打国家质检总局缺陷产品管理中心热线电话 010-59799616 或 010-53897456，了解更多相关信息。

产品描述：

Liquid Plumr® Slow Flow Fighter（原Foaming Pipe Snake）-- UPC 44600 - 00214

包装瓶为橙色，高23厘米左右，含量为502毫升。瓶身带有Liquid Plumr品牌标识。