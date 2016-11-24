致敬莎翁！英特尔魔幻科技唤起全城“暴风雨”

伦敦2016年11月24日电 /美通社/ -- 近日，就在莎士比亚的诞生地，英特尔联袂皇家莎士比亚剧团和Imaginarium工作室，通过科学技术重新打造数字化人物形象，活生生把电影中的3D特效搬上戏剧的舞台，为现场观众带来无限惊喜。

如果你认为计算机制作的特效只用于电影大片，那么2016年皇家莎士比亚剧团（RSC）最新推出的舞台剧《暴风雨》可能会让你大吃一惊。

通过与英特尔以及Imaginarium工作室合作，皇家莎士比亚剧团希望以全新的手段讲述莎士比亚笔下的史诗故事。这一挑战将利用最新技术为现场观众创造出前所未有的舞台剧特效。



穿着动作捕捉套装的演员

《暴风雨》是一场富有诸多神话元素的戏剧，剧中不乏欧美神话中的精灵、魔法、自然力量等等，但受限于各种原因，这些神奇的人物与奇幻的场景从未在舞台剧中完美呈现。精灵Ariel是《暴风雨》中的主要角色之一，本次演出，它的形象第一次以数字化的形式现身舞台。

行内人可能会想到渲染技术？只答对一半，请加上一个“实时”！与依赖后期制作而渲染集成的电影、视频甚至游戏都不同，本次演出中，饰演精灵Ariel的演员以及它的虚拟化身同时出现在舞台上，演员做什么动作，Ariel就做什么动作，绝对够“实时”。

皇家莎士比亚剧团数字开发负责人Sarah Ellis表示：“由于Ariel并不是现实世界的角色，我们可以充分发挥想象力，通过之前无法做到的手段来创造这个角色，让它栩栩如生地出现在舞台上。通过技术，我们既可以让它很小，也可以让它占据整个舞台。”



用搭载英特尔酷睿i7处理器的PC进行实时渲染

它的技术原理是由穿着动作捕捉套装的Ariel替身演员进行表演，而他的动作被惯性检测传感器捕捉。这其中产生的大量数据被上传至两个搭载至强处理器的工作站进行实时渲染，生成的虚拟图像会投射到舞台上，出现一个栩栩如生的精灵Ariel数字化身。

精灵Ariel在莎士比亚的剧作中幻化了许多形象，它听从魔法师Prospero的吩咐飞入空中、游进水里，钻向火里，腾云驾雾……利用这些最新数字技术，皇家莎士比亚剧团的艺术总监Gregory Doran和设计总监Stephen Brimson Lewis，包括整个制作和数字团队都惊喜地发现，他们真的能够诠释精灵的各种变幻。



演员正在排练

Doran表示：“一开始，我从没想过利用技术可以把Ariel的形象做得如此惊艳。戏剧中的Ariel能变成一团火焰，还能分身，甚至腾云驾雾。Imaginarium工作室对我说：‘那么我们把Ariel的整个化身变成一团火焰怎么样？’所以，我们就顺着这个思路做了。”

在第三幕中，Ariel变成一个复仇的鹰身女妖 -- 这是一个神话中的经典神兽，长着鸟的身体和女人的面孔。

Doran解释道：“我们探讨了如何让鸟出现以及使用哪种鸟 -- 乌鸦、大鹳鸟，还是鹰。但是随后有人给我们播放了一个非常有启发性的镜头 -- 一群模仿鲨鱼的鲭鱼。这个特效的感觉是：浅滩上的鱼群看起来像一只巨大的鱼，而不是一百万只小鱼。”

“我们把这个理念运用到鹰身女妖上，一开始，就像是一群鸟，最后幻化聚合成一个整体。不仅导演和设计师认为‘噢，原来我可以用这么数字化的方式来排戏。’作家也会认为‘这很有意思，我再也不必被现有的搭起两块板子，凭着一腔激情的演戏方式所局限了！’”

通过数字化技术，人们能够找到各种新的方式，创造新的戏剧表演类型。英特尔全球市场传播事业部副总裁、企业品牌推广部总经理鲍德温女士表示，“英特尔很高兴能够利用创新技术，为具有丰富传统文化的戏剧增添新的展示维度。通过与皇家莎士比亚剧团和Imaginarium工作室的合作，我们将绝佳的现场表演与前沿技术结合在一起，为观众带来激动人心的体验。”

在纪念莎翁四百年之际，这场别出心裁的《暴风雨》 完美阐释了艺术与科技的融合，一阵科技风暴就此激发了无限舞台上的创造性与可能性。