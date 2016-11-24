远东发展公布2016/17年中期业绩

中期业绩亮丽

为未来持续增长奠定基础

香港2016年11月24日电 /美通社/ --

中期业绩摘要

与二零一六年财政年度上半年相比，本公司股东应占收益及纯利于二零一七年财政年度上半年分别增加59.0%及158.9%至分别约港币30亿元及港币6.81亿元，主要由于上海及墨尔本住宅发展项目之强劲销售表现所致。酒店分部表现大致稳定，而停车场分部则录得温和增长。

住宅物业之预售仍然蓬勃，继于墨尔本成功推出 West Side Place 第一座及第二座后，发展中物业累计预售金额约为港币98亿元（于二零一六年三月三十一日为港币75亿元）。

于二零一六年九月三十日，本集团之银行及现金结余以及投资证券增加至约港币54亿元（于二零一六年三月三十一日为港币38亿元）。

于二零一六年九月三十日，净资产负债比率 (i) 为31.6%（于二零一六年三月三十一日为37.7%）。

为31.6%（于二零一六年三月三十一日为37.7%）。 二零一七年财政年度上半年之中期股息增加至每股港币3.5仙（二零一六年财政年度上半年：每股港币3仙）。

于二零一六年九月三十日，股东应占资产净值约为每股港币9.86元（就酒店重估盈余 (ii) 作调整）。

作调整）。 于二零一七年财政年度上半年，本集团荣获有关公司管理、投资者关系、企业管治及企业社会责任之多个国际奖项，包括《欧洲货币》颁授之“亚洲最佳管理公司（地产组别）”大奖殊荣。

远东发展有限公司（“远东发展”或“集团”；股份代号：35）欣然宣布截至2016年9月30日止之六个月（“二零一七年财政年度上半年”）未经审核的综合业绩。

本公司于二零一七年财政年度上半年之综合收益约为港币30亿元，较截至二零一五年九月三十日止六个月（“二零一六年财政年度上半年”）增加59.0%。与二零一六年财政年度上半年相比，本公司股东应占收益于二零一七年财政年度上半年增加158.9%至约港币6.81亿元。每股基本盈利为港币0.32元，同比增长133.6%。于二零一六年九月三十日，股东应占资产净值约为每股港币9.86 元（就酒店重估盈余(ii)作调整）。二零一七年财政年度上半年之中期股息增加16.7%至每股港币3.5仙（二零一六年财政年度上半年：每股港币3 仙）。

于二零一六年九月三十日，本集团之银行及现金结余以及投资证券增加44.6%至约港币54亿元（于二零一六年三月三十一日为港币38亿元），连同可动用未提取信贷融资港币50亿元，本集团坐拥丰厚财务资本支持增长。于二零一六年九月三十日，本集团之负债净额减少约港币12亿元至港币67亿元，净资产负债比率(i)为31.6%（于二零一六年三月三十一日为37.7%）。于二零一六年九月，本公司根据于二零一六年八月推出之中期票据计划发行于二零二一年九月八日到期之3亿美元3.75厘五年期票据（“发行”）。发行标志着本集团于国际资本市场在融资方面十分成功，并有助于延长本集团之债务到期状况。

于二零一七年财政年度上半年，来自销售物业之收益约为港币19.60亿元，较二零一六年财政年度上半年大幅增长120.5%。于二零一七年财政年度上半年，两个项目已竣工，即墨尔本 Manhattan at Upper West Side（第四期）及上海君悦庭（住宅单位）。

于二零一七年财政年度上半年，本集团预售四项住宅发展项目，该等项目分别为：(i) West Side Place 第一座与第二座；(ii)君悦庭之联体别墅；(iii)御尚II；(iv)远东御江豪庭第一座。预期开发总值（“开发总值”）及可售楼面面积分别约为港币77亿元及150万平方尺（“平方尺”）。

于二零一六年九月三十日之预售价值创历史新高，达到港币98亿元，发展项目组合为港币380亿元，以展望未来之潜在盈利能力。

于二零一七年财政年度上半年，来自酒店业务及管理之收益约为港币6.16亿元，较二零一六年财政年度上半年轻微下跌1.0%。香港仍为本集团酒店业务及管理收益之主要贡献者，总收益为港币2.87亿元，占本集团酒店业务收益约46.6%。面对香港充满挑战之酒店营商环境，本集团已调整其分销策略，并推出多项销售及市场推广活动，以尽量减少该等不利影响。于未来六个月，两间新酒店预计将开业，分别为伦敦之 Dorsett City 及香港之荃湾丝丽酒店。该两间新酒店将为本集团目前营运组合增加约700间客房。于二零一六年九月三十日，本集团经营20间自置酒店（九间位于香港、五间位于马来西亚、四间位于中国内地、一间位于新加坡及一间位于英国伦敦），拥有约6,000间客房。本集团另拥有13间发展中酒店。当所有发展中酒店投入营运，本集团将拥有33间自置酒店，营运逾9,300间客房。

于二零一七年财政年度上半年，来自停车场业务及设施管理之收益约为港币3.09亿元，增长3.3%。于二零一七年财政年度上半年，本集团之停车场管理组合新增约5,200个停车位。本集团管理之组合于二零一六年九月三十日增至399个停车场，约76,200个车位。于二零一六年九月三十日，本集团有58项设施管理服务合约。预期停车场业务及设施管理业务将持续稳步增长，并拓展新的区域市场。

于二零一六年十月，澳洲昆士兰政府就其布里斯本 Queen’s Wharf 项目，由本集团、The Star Entertainment Group Limited ("The Star") 及周大福企业有限公司（“周大福”）组成之合营企业Destination Brisbane Consortium（“该财团”）向其授出一项新赌场牌照。

于二零一六年十一月，本集团获公布为英国伦敦香雪市政厅 (Hornsey Town Hall) 重建项目之中标者。该地盘将转化为标榜住宅部分、酒店及设有公共空间之市政厅之混合发展项目。

本集团正连同 The Star 及周大福收购位于澳洲黄金海岸的五星级酒店 Sheraton Mirage 之全部权益。该海滨酒店设有295间客房及套房，拟作卫星酒店以配合布里斯本 Queens Wharf 项目。

远东发展主席邱达昌先生认为：“令我感到非常自豪的是，远东发展赢得了许多具声望的国际奖项，以表彰集团对提高公司透明度的努力。我们为强劲的增长奠定了坚实的基础，相信我们建立的稳固地基，足以令我们有能力抓住未来由不断增长的全球旅游业以及越加活跃于房地产投资的亚洲买家所带来的巨大机会。”

远东发展董事总经理孔祥达先生表示：“远东发展将继续采取“华人足迹”的战略，我们将于全球范围内利用自身专业知识进行投资，在不同市场的房地产周期寻找有利的新发展。英镑的弱势为我们拓展英国市场提供了极佳的时机，未来预计将有更多海外投资的机会。帝盛现由本集团全资拥有，无疑在资本配置灵活性方面有利本集团。停车场业务及设施管理之稳定增长为本集团带来稳健之收益及现金流。展望将来，本集团增长基础稳固，集团将继续为股东带来长期可持续的增长，去回报各位股东一直对本集团存在之抱负和支持。”

附注：

(i) 净资产负债比率指银行贷款、票据及债券总额减投资证券、银行及现金结余除以权益总额及酒店重估盈余之账面值。

(ii) 根据于二零一六年三月三十一日进行之独立估值，酒店资产重估盈余约为港币10,732,000,000元，且并无于本公司综合财务报表中确认，惟已在计算每股资产净值及净资产负债比率时作出调整。

关于远东发展有限公司

1972年，远东发展有限公司在香港联合交易所有限公司上市（香港联交所股票编号：35）。集团主要业务包括物业发展及投资、酒店营运及管理及停车场及设施管理业务。集团采取多元化区域策略和“华人足迹”的战略，业务遍布香港、中国内地、澳洲、马来西亚、新加坡、英国及纽西兰。

远东发展网址：www.fecil.com.hk

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