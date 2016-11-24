Vsamba人鱼桑巴千人热舞大赛 长沙站引领健身新潮流

上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 2016年11月19日，由优谈人鱼线瘦身 APP 发起的 VSamba 人鱼桑巴健身热舞大赛在长沙梅溪新天地广场举行。这次大赛最终将决出南北舞后和全国舞皇，每场城市大赛中，都将人鱼桑巴千人热舞与城市特色文化相结合，打造成为集健康、时尚、青春、性感、快乐、比赛和交友为一体的全国性狂欢嘉年华。

据中国健康健美行业报告分析，城市居民健身消费额以每年30%的速度增长，带动瘦身、健身市场不断扩大。随着全民健身时代的开启，越来越多女性更加关注身心健康，无论是瑜伽、普拉提、还是女子马拉松，处处闪烁着女性优美曼妙的身影。当然，这些改变早已被健康运动品牌企业关注，Adidas、Nike等国际品牌推出的女性专用产品线；国际女性运动品牌如 Lululemon 等也磨刀霍霍进入中国市场；李宁斥资1亿独家经营美国女性舞蹈运动服装品牌 Danskin 在中国大陆及澳门地区的业务……在女性健身瘦身这个近万亿元的市场中，活跃着大量的服饰、器材、营养等品牌。

你见过千人共跳桑巴热舞吗？

在 VSamba 人鱼桑巴健身热舞大赛现场，上千位漂亮女孩在国际明星教练的领舞下，持续热舞数小时，音乐漫天，霓虹绚烂，舞台上下人群组成的狂欢浪潮。湖南都市频道主持人王琳被感染到，称“若不是这身西装，我忍不住上场共舞”。



VSamba人鱼桑巴健身热舞大赛现场

据 Vsamba 人鱼桑巴健身热舞大赛专业教练介绍，现场观众跟随两位教练完成的一套动作，相当于运动1小时，每个人将消耗500大卡热量，也就意味着现场的1000人足可甩掉100万大卡。Vsamba 千人大赛主办方优谈联合美丽加芬、超额宝、三个爸爸、莫凡等有爱的品牌，由中粮我买网对每千卡为贫困地区儿童捐赠一斤粮食，共捐赠一吨粮食，让健身等于慈善。

同时，长沙 Vsamba 千人大赛也通过优谈女性媒体平台、6大直播平台、微博、朋友圈等新媒体及用户自发的传播，全国超过210万人在线观看了此次长沙盛事。

人鱼线赛事总监表示，这并非第一场 Vsamba 健身热舞大赛。2016年7月31日，人鱼线在上海时尚新地标长泰国际广场，以 "Born To Dance" 为口号，推出首场属于中国女性自己的 VSamba 人鱼桑巴健身热舞千人大赛。

VSamba 人鱼桑巴上海首秀取得巨大成功。商场式场景传达了新型的健康运动生活理念，成为沪上健身瘦身时尚新潮流，并为全国大赛拉开序幕后，全国各地包括香港、北京、成都、福州、南京、青岛等城市地标性商场纷纷抛来橄榄枝，邀请 VSamba 人鱼桑巴千人大赛进驻。主办团队经过多城市实地考察，发现长沙是一个典型的消费型城市，长沙人热情，爱吃爱喝爱玩。长沙也是一个娱乐媒体之都，对新生概念的接受程度全国领先，最后选择长沙梅溪新天地商城作为全国第二站赛事会场。

长沙梅溪新天地商城，由步步高集团斥资50个亿打造的70万方超大城市综合体，位于长沙湘江城市交通中轴线，致力于打造“漫时尚，轻渡假”的商旅文城市综合新标杆。更重要的是，定位于新城镇家庭消费，梅溪新天地售卖的更是一种健康快乐生活方式，这与千人 Vsamba 的大赛理念高度符合。

而本次长沙大赛胜出的长沙 VSamba 舞后，将代表长沙出战全国巡演，与各地冠军切磋较量，争夺VSamba 南方联盟舞后，乃至全国总冠军，有机会舞皇桂冠和百万元价值大礼包。



Born To Dance 国际明星共创独特VSamba舞步

此次大赛邀请空降长沙的两位女神嘉宾，分别是韩国小姐、亚洲超人气美臀女王郑雅玲 (Areum Jung)，和热情性感的巴西专业桑巴女王 Katrina Gacia。

“闺蜜女王”人鱼线创始人李瑜女士联合郑雅玲 (Areum Jung)、Katrina Gacia 共创了这套 VSamba 人鱼桑巴健身热舞。对这套舞李瑜解释道：“现代人的身体和心理都常受淤滞，VSamba 人鱼桑巴千人大赛不仅是一场场狂欢浪潮，更传达一种时尚健康快乐的生活方式和释压理念，带动城市女性展开高度的线上线下互动，将人与人跨越时空连接起来，现场快乐体验结合线上游戏般立体展现出人鱼线的‘快乐舞·健康瘦’生命状态。”



韩国小姐、超人气美臀女王郑雅玲(Areum Jung) 巴西专业桑巴女王Katrina Gacia

不忘初心 倾力打造健身全生态链

人鱼线瘦身 App 作为优谈集团旗下健康瘦身领域旗舰产品，通过对营养科学和运动心理学的深入研究，实践探索中西方健康人群生活方式后所创。人鱼线还推出了“瘦身保”减重保险，凭借国内首款以“科学饮食、合理运动、心理训练提升代谢”为理念、“个性化定制云课堂”为特点的产品优势， 常年霸居下载榜首，并荣获易观国际健康健美行业独角兽大奖。

至今，人鱼线瘦身 APP 已经实现了丰富的专人定制健身课程、国际明星教练、瘦身社交、线上 APP、线下相关运动、营养及心理产品的健身生态链。