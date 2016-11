威斯汀酒店与《秘密花园》作者合作推出特别设计版涂色插画

亚太区威斯汀酒店及度假酒店于2017年2月月底前将为宾客提供三款特别设计的成人涂色卡

上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 万豪国际旗下威斯汀酒店及度假村宣布,将以品牌的健康要素之一“舒畅身心”为核心,与畅销全球的成人绘本《秘密花园》的作者、著名插画艺术家Johanna Basford合作推出全新三款成人涂色卡。此次全新推出的作品中,将以威斯汀酒店及度假酒店内的特色计划为灵感出发设计这三款作品。亚太区近50家威斯汀酒店及度假酒店中均有提供,帮助宾客在旅途中卸下疲惫,放松身心。



威斯汀酒店及度假村与畅销全球的成人绘本《秘密花园》的作者Johanna Basford合作推出特别设计版涂色插画

Johanna Basford表示,“我非常高兴能和威斯汀合作,为打造全方位的健康体验而努力。这次的创作源泉都取自威斯汀品牌所推崇的健康理念和相关一系列的项目。填色的过程有益身心,能够帮助我们聚焦心神正念,放松精神。希望对入住亚太区威斯汀酒店的宾客而言,这些图片也能为他们在旅途中创造更多欣喜而快乐的时光。”

自2016年9月合作以来,Johanna Basford在为威斯汀所设计的每一幅作品中都融入了品牌一直坚持的健康潮理念,而这一合作目前已推进到第二阶段。第一张图片中的心形可唤起宾客对于睡眠重要性的关注,而薰衣草的优雅枝条、洋甘菊茶、莓果与酸奶这些元素也都取自于威斯汀“酣然好梦”这一健康要素中的《酣然好梦菜单》,有助于提高睡眠质量。

第二张图片体现了威斯汀品牌特色垂直花园的植物花草风格,异国情调的花卉、茂密繁盛的枝叶、翩翩起舞的蝴蝶构成了一个郁郁葱葱的美丽世界。此外,这张图片中还绘制了“威斯汀鲜活饮”的果汁,与威斯汀品牌所推崇的SuperFoodsRX™活力食品及菜式配合,为旅行者提供所需的额外能量与活力,让宾客在旅途中活力满满、精力充沛,助其更好地享受旅程。

受环球旅行者的启发,此系列第三张图片中绘制了许多令人着迷的数码产品、地图及其他旅行必需品,传达出威斯汀品牌所主张的在旅途中保持身心健康与活力的理念。而Johanna Basford还特地在这张图片中用了跑鞋的元素体现威斯汀特有的运动装备租赁计划。这样,旅行者既可以减少行李,轻松上路,又可以在旅途中保持自己的健身习惯。此外,多种旅行探险中常见的元素,包括飞机、潜水用的脚蹼等也会出现在画面中。

万豪国际集团亚太区品牌管理副总裁杨丽虹表示,“从今年9月宣布与Johanna Basford开始合作至今,我们收到了宾客们的积极反馈。现在,我们非常高兴能在亚太区的威斯汀酒店级度假酒店里推出由她设计的这三款定制填色图片。威斯汀酒店及度假村作为酒店行业在健康方面的创新领先者,我们相信,各种细致周到的安排会为宾客带去长久的影响,让宾客获得最佳的感觉。填色过程会令人头脑清醒,对我们的宾客而言,是一种绝佳的放松方式,同时也提供了一种释放创造力的途径。”

威斯汀致力于关注旅行者在入住前后及期间的健康感觉,因此打造了一系列的健康计划与合作活动,旨在全方位地构筑健康生活方式,突显品牌的六大健康要素,即营养美味、酣然好梦、活力运动、妙趣玩乐、高效工作和舒畅身心。威斯汀在亚太区已经有近50家酒店与度假酒店,未来还计划开设30家,发展速度势不可挡,将进一步巩固其在酒店业及健康领域的领导地位。

垂询更多信息,请访问www.westin.com/wellness。

了解Johanna Basford的更多信息,请访问www.johannabasford.com。

关于威斯汀酒店及度假村

威斯汀酒店及度假村十年多来一直是健康方面以及酒店业内的领导者,通过威斯汀健康体验以求帮助宾客获得舒畅身心、高效工作、活力运动、营养美味、酣然好梦和妙趣玩乐的体验,而这一切都只是为了更精彩的你 -- For a Better You™。威斯汀在全球近40个国家和地区拥有200家酒店和度假酒店,宾客可以全身心体验威斯汀特色的天梦之床(Heavenly® Bed), 威斯汀健康跑(RunWESTIN™),与新百伦合作的运动装备租借计划(Westin Gear Lending with New Balance®),美味健康的活力食品(SuperFoodsRx™),革新的工作空间威斯汀交汇点(Tangent),威斯汀周末特色体验(Westin Weekend),以及天梦之浴(Heavenly Bath)和天梦水疗(Heavenly Spa)。威斯汀亦向宾客提供行业领先且备受赞誉的忠诚计划 -- SPG 俱乐部(SPG®)各项服务。查询更多信息,请登录www.starwoodhotels.com/westin。