“2016环球风尚”评选公投即将截止 年度盛典启幕在即

北京2016年11月24日电 /美通社/ -- “2016环球风尚”评选以“减-益世界”为主题，由人民网、环球时报、环球网、《环球TIME》新闻客户端联合主办，进一步推动“让公益时尚起来，让时尚公益起来”之道的有效落地。自10月26日该评选正式进入公众投票阶段以来，得到PC端、移动端网友的踊跃参与。截至目前，“众爱慈善商店”、“动物不是我们的娱乐对象”、“今日头条寻人”公益项目赢得了相对广泛的公众支持。“停止购买象牙”、“中国儿童失踪预警平台”、“圆满假期”、“母亲水窖”、“再不拍，我们就长大了”、“新疆哈密维吾尔族刺绣传承与发扬”公益项目和“BiangBiangDe”公益纪录片等紧随其后。

除了公众投票环节，由深圳国际公益学院院长、北师大教授王振耀、新周刊和太阳Live创始人孙冕、WWF世界自然基金会中国总干事卢思骋、时尚集团副总裁王凯霏、中国公益先锋人物、免费午餐发起人邓飞组成的权威评委团，将依据“启发大众”、“跨界探索”、“有效传播”三个标准，并从今年主题“减”的层面为入围的公益项目打分，选出最符合“环球风尚”理念的公益榜样。

风尚榜样评选结果揭晓在即， 2016环球风尚年度盛典将于12月6日在北京竞园艺术中心璀璨开启。届时，大咖云集，星光璀璨，来自公益、时尚、传播、文化、艺术等领域的专家和影响力媒体，以及热心公益的名人明星、公众力量将共同践行和倡导“环球风尚”理念，释放出时尚与公益蕴藏已久的无尽热忱。

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附：“2016环球风尚”评选入围公益项目名单：

1．“铁血老兵”公益项目：旨在关注老兵，帮扶老兵，开展困难老兵月捐计划、温暖老兵行、个案帮扶等活动。

2．“再不拍，我们就长大了”公益活动：以儿童节为契机，以爱加餐项目为依托，关注贫困地区留守孩子们的 “拍照”需求。

3．“一个鸡蛋的暴走”公益项目：2011年发起的公益徒步筹款活动，旨在为多个儿童领域的民间公益项目筹款。

4．“去远乡学手艺”公益项目：鼓励游玩的人向某个村寨的手工艺人学习手工艺，并以公平贸易原则合理支付学费。

5．“光爱中国 阳光行动”公益项目：旨在通过精准教育扶贫的方式，帮助更多儿童走出困境，走进校园，使他们远离饥寒与无助。

6．“爷爷奶奶一堂课”公益项目：围绕灾后儿童、老人心理恢复和社区融合，开展了为期一年的乡土文化活动。

7．“为爱益剪”公益项目：征集青丝为因化疗而脱发的肿瘤患者编织爱的发套，旨在关注癌症患者，传递生命之美。

8．“动物不是我们的娱乐对象”公益项目：旨在以事实证据启发大众，宣传“动物≠娱乐”的主题。

9．西藏5100教育发展专项基金：将采用资助和运作相结合的模式，把募集到的善款全部用于对西藏教育工作的支持和帮助。

10．“自救防火墙”公益项目：以“增强青年女性危机预防自救意识”为主题的系列公益视觉作品。

11．“地球村”公益项目：一个建屋与学习交流兼备的跨文化短途之旅，教育与心灵体验兼备的跨文化项目。

12．“中国儿童失踪预警平台”公益项目：通过手机APP一键报警，借助大数据分析儿童丢失的时空规律，实现精准预防和事前预警。

13．“今日头条寻人”公益项目：针对全国的公益寻人项目，利用科技精准定位寻找走失人员。

14．“心暖新衣”公益项目：以“用爱心呵护孩子冷暖”为使命，倡议社会爱心人士关注贫困地区儿童的心灵和教育。

15．“家·春秋”公益项目：面向全国高校学生，征集优秀的口述记录影像项目参赛，共同推动年轻人参与口述历史。

16．“爱心西藏行”公益项目：为近26000名藏区儿童提供了包括助学、医疗、心理成长等方面的救助。

17．“移动心健康”公益项目：关注心血管疾病防控，面向农村诊所的医疗服务人员，提供心电图传感智能手机。

18 “停止购买象牙”公益活动：线上线下结合，号召公众签名承诺不购买象牙制品。

19 “美丽公约”公益活动：旨在用实际行动感召全体中国游客践行《美丽公约》，纠正旅游不文明行为，传播正能量。

20．“公益体育 我在行动”冠军公益计划：树立现代健康理念，全面实施《学生体质健康标准》，蓬勃开展“阳光体育活动”。

21．“爱要让你听见”公益项目：我国首个“爱心粉丝公益基金”，关注“白血病救助”、农村卫生站建设、“听障儿童”等。

22．“母亲水窖”公益项目：旨在帮助西部农村妇女及家庭解决饮用水困难，包括村庄供水、学生安全饮水等。

23．“BiangBiangDe”公益纪录片：关注进城务工人员随迁子女和他们的生活现状。

24．“坏青年重返美丽新世界”公益项目：从青年的角度出发，关注当前的文化、历史、社会现状以及青年人的生存状态等问题。

25．“帐篷学校”公益活动：将中国多民族传统文化、多文化下的艺术、体育、生活美学等有机融合在美育实践中。

26．“另外时间”公益项目：将反思意识和独立生活态度以“社会雕塑”的形式，在城市商场或街道中游戏，带来启发。

27．“圆满假期”公益活动：关注家乡贫困留守儿童，以每年寒暑假期2季的形式进行常态化开展的大型公益活动。

28．“天使国际艺术教育”公益项目：范娅萍博士致力推动的艺术教育公益项目，通过绘画等艺术教育启迪孩子们的心灵。

29．“青年献力全球发展目标”公益项目：致力于激发世界青年人领导力潜能，创造影响力，以实现联合国可持续发展目标。

30．“儿童快乐家园”公益项目：为留守儿童提供学习生活、亲情关爱、安全保护、心理健康等多种关爱服务活动。

31．“新疆哈密维吾尔族刺绣传承与发扬”公益项目：关注中国非物质文化遗产 -- 新疆哈密维吾尔族刺绣。

32．“画出生命线”公益直播活动：邀请140位明星参与公益直播，所有打赏全部捐献给思源-芭莎贫困县（乡）救护车项目。

33．“众爱慈善商店”公益项目：宗旨是聚众家之爱，举国际之力，为孩子提供医疗和教育的机会。

34．“流动儿童艺术教育”公益项目：旨在传播并影响更多群体，为缺乏艺术课程的流动儿童定制体验式艺术教育课程。

35．“好校长成长计划”公益项目：致力于为对教育保有信念和理想的好校长提供持续的学习成长机会。