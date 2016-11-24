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“2016环球风尚”评选公投即将截止 年度盛典启幕在即

2016年11月24日 16:33 编辑： 经理人网编辑
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北京2016年11月24日电 /美通社/ -- “2016环球风尚”评选以“减-益世界”为主题，由人民网、环球时报、环球网、《环球TIME》新闻客户端联合主办，进一步推动“让公益时尚起来，让时尚公益起来”之道的有效落地。自10月26日该评选正式进入公众投票阶段以来，得到PC端、移动端网友的踊跃参与。截至目前，“众爱慈善商店”、“动物不是我们的娱乐对象”、“今日头条寻人”公益项目赢得了相对广泛的公众支持。“停止购买象牙”、“中国儿童失踪预警平台”、“圆满假期”、“母亲水窖”、“再不拍，我们就长大了”、“新疆哈密维吾尔族刺绣传承与发扬”公益项目和“BiangBiangDe”公益纪录片等紧随其后。

入围“风尚榜样”的公益项目
入围“风尚榜样”的公益项目

除了公众投票环节，由深圳国际公益学院院长、北师大教授王振耀新周刊太阳Live创始人孙冕WWF世界自然基金会中国总干事卢思骋时尚集团副总裁王凯霏中国公益先锋人物、免费午餐发起人邓飞组成的权威评委团，将依据“启发大众”、“跨界探索”、“有效传播”三个标准，并从今年主题“减”的层面为入围的公益项目打分，选出最符合“环球风尚”理念的公益榜样。

“2016环球风尚”评审团成员
“2016环球风尚”评审团成员

风尚榜样评选结果揭晓在即， 2016环球风尚年度盛典将于12月6日在北京竞园艺术中心璀璨开启。届时，大咖云集，星光璀璨，来自公益、时尚、传播、文化、艺术等领域的专家和影响力媒体，以及热心公益的名人明星、公众力量将共同践行和倡导“环球风尚”理念，释放出时尚与公益蕴藏已久的无尽热忱。

即刻登陆2016环球风尚年度盛典线上专题 (http://fashion.huanqiu.com/special/shengdianvote2016/)，为 “2016环球风尚”评选投上宝贵的支持票，你就是在以小善举传递大温暖！

附：“2016环球风尚”评选入围公益项目名单：

1．“铁血老兵”公益项目：旨在关注老兵，帮扶老兵，开展困难老兵月捐计划、温暖老兵行、个案帮扶等活动。

2．“再不拍，我们就长大了”公益活动：以儿童节为契机，以爱加餐项目为依托，关注贫困地区留守孩子们的 “拍照”需求。

3．“一个鸡蛋的暴走”公益项目：2011年发起的公益徒步筹款活动，旨在为多个儿童领域的民间公益项目筹款。

4．“去远乡学手艺”公益项目：鼓励游玩的人向某个村寨的手工艺人学习手工艺，并以公平贸易原则合理支付学费。

5．“光爱中国 阳光行动”公益项目：旨在通过精准教育扶贫的方式，帮助更多儿童走出困境，走进校园，使他们远离饥寒与无助。

6．“爷爷奶奶一堂课”公益项目：围绕灾后儿童、老人心理恢复和社区融合，开展了为期一年的乡土文化活动。

7．“为爱益剪”公益项目：征集青丝为因化疗而脱发的肿瘤患者编织爱的发套，旨在关注癌症患者，传递生命之美。

8．“动物不是我们的娱乐对象”公益项目：旨在以事实证据启发大众，宣传“动物≠娱乐”的主题。

9．西藏5100教育发展专项基金：将采用资助和运作相结合的模式，把募集到的善款全部用于对西藏教育工作的支持和帮助。

10．“自救防火墙”公益项目：以“增强青年女性危机预防自救意识”为主题的系列公益视觉作品。

11．“地球村”公益项目：一个建屋与学习交流兼备的跨文化短途之旅，教育与心灵体验兼备的跨文化项目。

12．“中国儿童失踪预警平台”公益项目：通过手机APP一键报警，借助大数据分析儿童丢失的时空规律，实现精准预防和事前预警。

13．“今日头条寻人”公益项目：针对全国的公益寻人项目，利用科技精准定位寻找走失人员。

14．“心暖新衣”公益项目：以“用爱心呵护孩子冷暖”为使命，倡议社会爱心人士关注贫困地区儿童的心灵和教育。

15．“家·春秋”公益项目：面向全国高校学生，征集优秀的口述记录影像项目参赛，共同推动年轻人参与口述历史。

16．“爱心西藏行”公益项目：为近26000名藏区儿童提供了包括助学、医疗、心理成长等方面的救助。

17．“移动心健康”公益项目：关注心血管疾病防控，面向农村诊所的医疗服务人员，提供心电图传感智能手机。

18   “停止购买象牙”公益活动：线上线下结合，号召公众签名承诺不购买象牙制品。

19   “美丽公约”公益活动：旨在用实际行动感召全体中国游客践行《美丽公约》，纠正旅游不文明行为，传播正能量。

20．“公益体育 我在行动”冠军公益计划：树立现代健康理念，全面实施《学生体质健康标准》，蓬勃开展“阳光体育活动”。

21．“爱要让你听见”公益项目：我国首个“爱心粉丝公益基金”，关注“白血病救助”、农村卫生站建设、“听障儿童”等。

22．“母亲水窖”公益项目：旨在帮助西部农村妇女及家庭解决饮用水困难，包括村庄供水、学生安全饮水等。

23．“BiangBiangDe”公益纪录片：关注进城务工人员随迁子女和他们的生活现状。

24．“坏青年重返美丽新世界”公益项目：从青年的角度出发，关注当前的文化、历史、社会现状以及青年人的生存状态等问题。

25．“帐篷学校”公益活动：将中国多民族传统文化、多文化下的艺术、体育、生活美学等有机融合在美育实践中。

26．“另外时间”公益项目：将反思意识和独立生活态度以“社会雕塑”的形式，在城市商场或街道中游戏，带来启发。

27．“圆满假期”公益活动：关注家乡贫困留守儿童，以每年寒暑假期2季的形式进行常态化开展的大型公益活动。

28．“天使国际艺术教育”公益项目：范娅萍博士致力推动的艺术教育公益项目，通过绘画等艺术教育启迪孩子们的心灵。

29．“青年献力全球发展目标”公益项目：致力于激发世界青年人领导力潜能，创造影响力，以实现联合国可持续发展目标。

30．“儿童快乐家园”公益项目：为留守儿童提供学习生活、亲情关爱、安全保护、心理健康等多种关爱服务活动。

31．“新疆哈密维吾尔族刺绣传承与发扬”公益项目：关注中国非物质文化遗产 -- 新疆哈密维吾尔族刺绣。

32．“画出生命线”公益直播活动：邀请140位明星参与公益直播，所有打赏全部捐献给思源-芭莎贫困县（乡）救护车项目。

33．“众爱慈善商店”公益项目：宗旨是聚众家之爱，举国际之力，为孩子提供医疗和教育的机会。

34．“流动儿童艺术教育”公益项目：旨在传播并影响更多群体，为缺乏艺术课程的流动儿童定制体验式艺术教育课程。

35．“好校长成长计划”公益项目：致力于为对教育保有信念和理想的好校长提供持续的学习成长机会。

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