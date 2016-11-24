Talent Spot荣获“2016中国薪酬与福利供应商价值大奖”

上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 11月23日，“2016中国薪酬与福利供应商价值大奖”颁奖典礼在上海四季酒店隆重举行，Talent Spot 荣获“薪酬管理和外包服务机构”12强。本次评选由全国最大的人力资源会员制组织智享会举办，吸引了全国各类薪酬福利供应商参加，邀请了500多位企业薪酬福利负责人对供应商知名度、品牌美誉度进行综合打分，最终，只有20%的参选供应商获奖。Talent Spot 能从激烈的角逐中脱颖而出，证明了自身在薪酬福利方面具有雄厚的服务实力，深得广大企业HR的信赖。



奖牌

Talent Spot 副总监 Serge Ajiamian 作为代表上台领奖。Serge表示，Talent Spot 作为全国领先的人力资源服务机构，为企业提供人才外包、人事外包、薪酬外包、高端猎头、现场招聘、招聘流程外包等一体化解决方案，目前已有2000多家客户，服务过众多行业标杆企业。“Talent Spot 深谙各类企业的薪酬福利痛点与难点，以自身服务的灵活性为每一家客户提供定制化的解决方案，并持续提升服务的创新性，以自身服务的变革助力客户在不断变化的商业环境中把握机遇。”

近几年，互联网、大数据、云改变着企业人力资源管理的传统方式，企业对人力资源数据化管理的要求越来越高。“尤其在薪酬福利方面，HR不仅面临着薪资核算准确、掌握政策法规等基础性要求，还要做好准备，迎接日趋个性化的员工福利需求、全面薪酬方案设计等挑战。这些都要求HR更快处理繁杂数据、提升数据统计及分析能力。当然，若有合适的工具及‘助手’，这一过程将会事半功倍。”作为人力资源的伙伴，Talent Spot 始终致力于为客户“化繁为简”，针对薪酬福利管理新要求，今年，Talent Spot 推出了“薪福快线”SaaS管理云平台，“这是一款线上薪资社保计算工具、个性化福利选购平台、奖金计算器、也是HR按需生成报表的快捷通道，配合我们线下传统的薪酬外包服务，可以从多维度解决企业的薪酬福利难题，帮助企业提升人力资源管理的智能化水平。目前，其具有的奖金计算功能、薪资字段自定义功能是市面上独一无二的。”



薪福快线在颁奖活动现场布展

“薪福快线”于2016年9月上线，推广期间所有注册企业均可享受超值优惠。“‘薪福快线’的推出，标志着 Talent Spot 薪酬福利管理服务进入全新的开拓期，是 Talent Spot 打造人力资源生态圈的初始化阶段，对 Talent Spot 未来业务的发展具有里程碑式的意义，我们也期待它能为整个人力资源行业的前行贡献出独一无二的‘一步’。”