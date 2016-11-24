THE YEAR AHEAD：2017展望峰会即将登陆上海

上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 2015年世界GDP总量为77.3万亿美元，2016年中国经济规模有望超越美国，成为全球最大经济体，中国中产阶级的财富也随之增至7.34万亿美元。



THE YEAR AHEAD：2017展望峰会即将登陆上海

但繁荣中也存在不确定，刚刚出炉的美国大选结果让全球的经济分析师和政策研判者忙碌起来，只因朗普的美国在一个经济放缓、体制改革、科技改变既有商业模式的时代中，替未来又添加了几许变数和挑战。

面对挑战，如何应对？商品、创意、资本与人员自由流动这些繁荣的基石，如何各居其位，合理作用？

金融牵引着世界的节奏，人民币国际化进入快车道，中国金融市场将会面对哪些挑战和机遇，全球市场的思考则在于：资金将会流向何方并催生哪些高价值的投资领域？

跨境并购成为中国企业的海外新常态，同时一带一路进入2.0时代，中国企业海外投资正当时。但中国企业的国际化依然行在路上，应对不同国家和地区的法律、政治、金融挑战能否得心应手？

后巴黎协定时代能源格局复杂，油气价格低迷，但仍长期主导；新能源势头迅猛，吸引大量投资；能源互联网概念的背后，数据的自由流通和合理运用起着决定作用。世界能源格局正在重组，并将决定气候未来。

科技、经济、体制的变化与挑战，将塑造一个怎样的2017年，和一个怎样的世界？

11月29日，由《商业周刊/中文版》主办，并与梅赛德斯-奔驰战略合作的The Year Ahead:2017 展望峰会将首次落地上海，来自金融、能源、科技、医疗、农业、创新等各领域的意见领袖、决策者们将汇聚一堂，共同探讨2017商业世界的变革与趋势。

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