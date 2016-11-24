福寿园人文新篇章：用音乐描述生命 用艺术定格永恒

“纪念邓丽君小姐公益音乐会”即将拉开“福寿园2016生命艺术节”序幕

中国上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 每一段生命都是独特的，它就像由无数音符组成的乐章，或激发人心或使人沉醉，细细品来也能回味再三。就像那些史诗乐章一般，人们希望用音符构成对每一段生命的尊重，用艺术为纽带串起生命与永恒。

11月26日起，福寿园将举行“生命艺术节”，或许在这里，到访者能学会对每一段生命的尊重，感受到的不仅是生命的庄重，还有它所承载的每一个不同的故事。

生命艺术节：以艺术谱写生命永恒乐章

如何定格生命的永恒，一直是哲学家乃至科学家孜孜不倦讨论的课题。而现今，能完成它的只有人们的思念和寄托于艺术载体。艺术突破了生命的界限，凝固了思想，衬托了感情，让对生命的感动在一代一代人类之间不断传递，不随某个单个的生命体生命的结束而结束，不随时间的流逝而减弱。

为了让生者与逝者共同编织一份无言且充满真挚情感的美丽，福寿园“生命艺术节”应运而生，以“艺术”定格每一位平凡生命的伟大，用“音乐”来表达人们对先人的追思，在为生命“打造”永恒乐章的同时，也呼吁对生命的尊重。

“当我们得知，近期邓丽君小姐在台北的墓碑因为某些不文明的纪念方式遭到破坏时，我们呼吁民众以文明、理智、礼貌的行为来表达对偶像的热爱之情，以艺术、高雅的方式表达追忆。”福寿园集团上海区域总经理赵小虎表示，11月26日下午，一场纪念邓丽君小姐诞辰64周年的公益音乐会将在福寿园邓丽君小姐纪念像前华美奏响，并以此正式拉开今年“生命艺术节”的序幕。



福寿园纪念邓丽君小姐诞辰64周年公益音乐会

人文关怀至上的福寿园，自2010年起就在全国范围内树立了典范，首先推出了墓园“生命艺术节”概念，如花祭、书祭、网祭等，倡导用环保、艺术的纪念方式，来表达对亲人的怀念。墓园，虽然作为生命的最后一站，但也肩负着传承和教育的重担。在这里，生命以墓碑凝结永恒，以雕刻的艺术方式留住我们怀念的人最美好的一瞬，凸显出每个人对情感的传递与生命的祝福。

传承文化积淀 以人文关怀追忆生命

都说人最宝贵的是生命，对生命的尊重和关怀是最美好的人性体现，所有人类都会经历生、老、病、死的过程，而“生命关怀”的作用就是在这一人类必经的全过程中，给予真情的关爱，让生命活得更有价值和意义。

过往20年，福寿园一直致力于突破传统、创新文化。通过“公墓变公园、祭祀变纪念、告别变美丽”的理念革新，承担起引领行业发展的企业责任、回馈公众公益温暖的社会责任，以及弘扬城市文脉的历史责任，注重人文关怀、追求文化价值，努力创造新型企业文化。种种努力，正在逐步改变传统殡葬行业在公众心中的固有形象。2008年，福寿园集团母体公司——上海福寿园以人文艺术理念、以公园为主体的环境建设和现代企业经营模式，被世界殡葬协会列入世界十大公墓，并冠以“东方最美的墓园”之名。



福寿园集团生命事业

放眼全国，福寿园集团产业涵盖公墓、殡仪、殡葬设备等领域，业务扩展至上海、河南、重庆、安徽、山东、辽宁、江西、福建、浙江、江苏十个省或直辖市的15座城市。未来，福寿园集团将继续“突破传统启迪未来”，在传统文化与意识的基础上，不断增进国际合作与交流，为中国殡葬服务行业引进更完善的殡葬服务，寻求与创造未来全新的殡葬服务模式。



福寿园人文纪念公园

如今，福寿园已不仅仅是一个承载记忆与情感的生命场所，更是一个传承传统价值观的文化企业和一个充满责任感的社会公民。在用人文关怀满足每一位追思人需求的同时，也在帮助人们从过往的生命记忆中寻找温情和力量，创造美好、幸福的生活。