安信双层实木地板源自美国专利，专为地热设计

上海2016年11月24日电 /美通社/ -- 近年来，有关地热环境使用何种地板的讨论总是争议不断，讨论点也主要集中于环保、价格、稳定等，虽然包括安信纯实木地热地板在内的天然无添加地板解决了一部分消费者的选材问题，但面对高标准、多样化的客户需求，仍噬待新的“法宝”。至此，有上海市著名地板商标之称的安信地板率先从美国引进了双层锁扣地板专利，而安信此举双层实木地板新品的发售或将成为新一代地热地板的“救世主”。



安信双层实木地板海报

普通复合地板风险高，双层实木地板更环保

目前，市场上除实木地板之外，包括强化、实木多层和实木三层等在内的复合类地板，生产加工中都需要用到胶水，由于胶水中多含有甲醛。甲醛在超过19摄氏度之后，室温每上升1摄氏度，甲醛释放量就会增加15%-30%，这就促使了常温达标的复合地板，用在地暖上也极有可能出现甲醛超标。而在冬季使用地暖时，多数用户的门窗常为关闭状态，地板甲醛的持续释放与积累终将会直接影响到住户身心健康。

为改善国内地热地板环保两级分化现象，安信地板积极从美国引进了双层实木地板专利。相对于三层地板，安信双层实木地板少一层胶水；相对于多层，更是少了6-8层胶水。而在胶水使用上，安信双层实木地板所采用的为芬兰太尔冷压胶聚异氰酸酯，胶水零甲醛添加，环保远优于三层地板常用的含醛热压尿醛胶。

科技改变生活，在单面胶水层和无添加胶水的合力之下，安信双层实木地板的甲醛释放量仅为0.08mg/L，为E0级的1/6，与啤酒中的甲醛含量基本一致，也正是安信地板对环保的极致追求，才保障地热环境中的安全使用，也将地热地板的选择迈向了新领域。

纵横框架结构，双层实木地板稳定有保障

寻遍各建材市场，包括实木三层、实木多层在内的复合地板可以用做地热环境几乎成为了共识。究其原因，这类型地板采用预压应力技术，相邻两层之间的木材纤维纵横交错，有效控制木材在不同环境下的拉伸力，有效地改进了木材随季节干湿度变化产生收缩和膨胀的缺点。然而此类地板的优点，却总归未能有效弥补因环保不足带来的缺点，致使消费者将需求转向了纯实木地热地板，但可用于地热环境的实木地板仅为极少数材种，不菲的价格和市场上参差不齐的产品，也让消费者陷入两难境地。

安信地板以美国双层专利为起点，深度研究了木材的力学原理，并有效综合了实木多层纵横方向的框架结构优势。在传统三层的基础上，增加了纵向封边条，保证了长度方向上不会因为温湿度的变化发生形变；宽度方向的横条，保证了宽度方向不会因为温湿度发生变化发生形变。芯条与封边条齿形相互咬合，长度和宽度方向上均受木材纵向牵制，基材结构均衡，地板性能更加稳定。

内芯实在、面子厚，双层实木地板优势明显

相比强化复合地板的人造修饰层，实木地板与实木复合地板都有着天然的木材纹理，无论粗狂或是雅致，总令人百看不厌。就实木复合地板而言，在保障其使用稳定的前提下，地板面皮的厚度越厚，使用效果、强度、脚感上就越优，地板也就更接近实木地板的感觉。

安信双层实木地板采用了2.0-4.0mm的超厚面层配置，可与欧美传统实木复合面层工艺相媲美。地板可多次打磨翻新，使用上等同于实木地板。在内外层精心排列和重组之下，尺寸稳定性能却要比实木地板更优异，这也给了双层实木地板更久的使用寿命。在配上面面俱现的每一边，即便对木材毫无研究，消费者也可轻松观阅出地板木材的优劣，这分明像是升级版的实木地板，着实令人惊叹。

在喧嚣纷扰的生活中，太多的负重总让人倍感疲倦，不如做一下减法，或许会有新的幸福出现。安信双层实木地板，少一层烦扰，多一份纯粹。安信双层实木地板现已发售，即日起，消费者可至安信地板各门店咨询了解。