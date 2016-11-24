宝龙获观点“2016年度中国城市商业推动典范企业”奖

香港2016年11月24日电 /美通社/ -- 11月23日，2016观点商业年会在香港港岛香格里拉酒店举行，同时发布了“2016年度中国商业地产TOP100暨商业表现奖”报告。宝龙地产(HK.1238)凭借卓越的市场表现和优秀的商业运营能力，荣获“2016年度中国城市商业推动典范企业”奖项，同时名列“2016年度中国商业地产TOP100”榜单第23位。



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观点《2016中国商业地产发展年度报告》重点解读了现今商业地产发展的现状，采用企业访谈、资料数据收集分析的手法，结合数据分析从产品开发模式、经营模式、创新渠道等，多层次多角度透析当前商业地产行业特征以及发展趋势。其报告中指出：宝龙深耕商业地产十多年，一直呈现着稳步上升的趋势，在积极扩张的同时也在紧抓商业品质和文化内涵的升级。目前，宝龙将发展重心放在了一二线城市，已形成具有自身特色的商业发展模式，以社区MALL为主，朝着多元复合化发展，在不同类别里寻求行业细分，最终达到差异化，打造创新竞争力。

宝龙地产自2003年在业界率先提出“地产+商业”理念，转型以商业地产为主，在中国城市化建设进程中开创了“宝龙广场”的模式，项目迅速遍布全国。至今已在全国30个城市布局69个项目，其中运营中的商业MALL达27个，运营面积接近350万平方米，预计到年底还将有5个MALL及商业街陆续开业。如今年已开业的宝龙精品项目七宝宝龙城以及即将开业的杭州滨江宝龙城，都对提升区域商业格局有重要作用，因此“2016年度中国城市商业推动典范企业”奖项对宝龙而言也是实至名归。宝龙顺应当下的市场环境，也探索出了具有自身特色的商业模式，未来可期。