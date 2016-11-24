首都航空荣获民航峰会“2016年度最佳品牌创新奖”

创百亿企业、展航旅宏图

北京2016年11月24日电 /美通社/ -- 2016年11月24日，第七届民航传播峰会在北京亮马桥会议中心召开。经大数据的科学、周密评选，首都航空凭借2016年品牌传播的创新表现与优异成绩斩获“2016年度最佳品牌创新奖”，并获得峰会百余家专业媒体与众多行业专家的好评。

历经6年发展的首都航空保持了安全飞行约84万小时的安全运行记录；拥有了我国民航业机龄最年轻和最大的空客机队；先后开通了国内航线160余条航线，国际航线40余条，通达国内外207座城市。2015年，首都航空共运输旅客1073万人，已让首都航空成为了中型航空公司的典范。2016年，首都航空大动作频频，无论在电视、广播、平面、网络还是手机移动端、机上娱乐系统中都能有鲜明的红色标志展现，境内紧密政府与旅游局合作，境外航线布局环环相扣，线上航旅结合产品推陈出新，线下跨界合作与旅客同欢，首都航空向大型航空企业发展的步伐大幅却稳健，“创百亿企业、展航旅宏图”的目标正在逐步实现。

嗅觉灵敏先市场而动，境外旅游航线布局快人一步

首都航空正在整合内外部的资源，希望抓住中国境外旅游的高速发展的历史机遇，将旅游与航空资源优化配置。以航空交通为引线，串起各种休闲旅游资源形成一个服务平台，让首都航空成为终端旅客提供吃住行购游娱等碎片化服务的旅行管家，打造国际化旅游航空领先品牌。

去年，首都航空共计开通了28条国际航线，2016年首都航空继续布局日韩东南亚国际航线，同时加大引进A330远程宽体客机，着手布局北美、澳洲远程洲际航线的未来。

10月30日，全国民航2016至2017年冬春季航班换季计划开始执行，国内国际航线增加明显，国内航空公司继续布局国内二三线城市至北美澳洲的中远程洲际航线。国民经济发展，产业结构调整，供给侧改革，地方政府希望通过航空运输带动经济转型与产业结构调整，在央视新闻报道提及的民航趋势及88条新开国际航线中，首都航空已经获批的墨尔本、温哥华、马德里、里斯本等航线成为社会趋势的显著代表，同时首都航空表示明年将开通武汉＝彼得堡、杭州＝塞班等纯旅游航线，关注中亚及俄罗斯远东地区，以及印度南太平洋地区的旅游市场机会，利用大数据深化OTA合作让首都航空在航线布局上异常敏感，把稳了市场发展脉络，航线布局快人一步，在航空与旅游市场无疑就抢占了大量的优质资源与客源，首都航空的品牌也通过央媒走入社会大众视野。

一贯响应国家号召，紧抓机遇立足北京飞向世界

作为立足北京的基地航空企业，首都航空一贯以来响应国家号召，积极落实“一带一路”战略部署。北京首都是首都航空立身的根本，作为首都的航空企业始终坚持融入北京，服务北京。2019年，正在建设的北京第二国际机场将会投入使用，而发改委下文明确把首都航空列为未来进驻新机场的一个运营基地公司，这对首都航空丰富航线资源无疑是一个绝佳的机会。在新机场启动之前的三年时间，首都航空已计划加大在北京的投放，尤其是首都到首都之间国际航线的开辟。

10月9日，在中国政府和葡萄牙总理科斯塔的共同见证下，首都航空与葡萄牙国家旅游局签署合作协议，首都航空将于2017年6月开通北京＝里斯本航线。两国政府的证签，是首都航空开通北京＝里斯本航线最有力的国家支持力量，也让首都航空的品牌再一次烁金加量。在“一带一路”战略的引导之下，首都航空“首都飞首都”的定位也呈现出清晰的轮廓。

而作为一家以北京为基地的航空公司，除了开辟越来越多北京出发的国内国际航线，首都航空也承担着传播北京文化的责任，在日常宣传中就运用了许多京剧的元素，在刚刚开通的墨尔本航线上，公司不仅提供西式与中式两种类型的餐食，还为旅客准备了特色煲汤等中国风味浓厚的食品，让旅客身在万米高空也依然可以品尝浓浓的中国味。

跨界合作要一飞冲天，猴年动物趴现场直播赚人气

经过6年发展的首都航空在航企队伍中依然年轻，年轻赋予了品牌活力与创意，“互联网”标签之下，首都航空也大胆开创出别具特色的品牌跨界合作。例如联合网易‘有态度的会员俱乐部’推出‘相亲航班’，让互联网的用户来发起需求，首都航空来提供产品；并且通过网易直播平台，让飞行员、乘务员走出客舱与互联网友面对面聊天，回答网友乘机中的问题；9月初，首都航空和美国著名品牌大嘴猴（Paul Frank） 共同打造了全主题“大嘴猴”彩绘飞机，并在首航日进行了线上直播，首都航空精准打造的直播内容获得巨大的人气支持。从直播平台，网友可以从机身喷绘、登机牌、机舱内饰包括座椅、抱枕、头片，还有机上餐食和空乘服饰各个细节找到大嘴猴主题元素并参与在线互动。充满创意的主题包装、色彩鲜明的环境、轻松愉快的氛围，实时互动的交互体验，让乘坐航班的旅客惊喜、快乐之余也对首都航空与大嘴猴品牌产生好感与认同。

创百亿企业、展航旅宏图

2016年6月，首都航空凭借6年的精细化运营发展，以及向“旅游航空”战略调整的突破式发展，获得世界品牌实验室107.89亿品牌价值估值，首次登榜即破百亿，成为中国最年轻的品牌价值过百亿的航空公司。2016年下半年，首都航空国际化发展步伐 “加速”，飞机喷涂的跨界合作推陈出新，与途牛等OTA企业的航空旅游产业整合深入推进，对标五星航空进行专项服务提升，马德里、温哥华航线的陆续开通，无论线上服务提升还是强强联手的跨界合作，公司良好运营、品牌建立口碑，最根本是要整个企业贯彻同一个理念并去实现它，首都航空全体以“创百亿企业、展航旅宏图”的目标共勉。11月24日，首都航空回顾2016年的工作，凭借2016年品牌传播的创新表现与优异成绩获得民航峰会“2016年度最佳品牌创新奖”，这是首都航空发展与创新、实力提升的最佳肯定与证明。

首都航空坚信每一个人都拥有从美丽城市出发到精彩世界的权利，首都航空将不断提升服务优化创意，让旅客在出行中更快乐地选择首都航空，充实公司旅游航空的品牌价值和内涵，让过百亿的首都航空创新品牌在价值及美誉度上得以持续、有效、坚实提升。