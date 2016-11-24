摩贝推出B2B线上支付方式 –“摩易付”

无锡2016年11月24日电 /美通社/ -- 近日，摩贝携手一线商业银行，重磅推出了适用于 B2B 交易场景的高效便捷的线上支付方式 --“摩易付”，为此摩贝在无锡、佛山等地成功召开推介会，广东省涂料行业协会秘书长、化工行业上下游的企业代表等行业人士出席了系列会议，这预示着首款专注于化工 B2B 交易的支付解决方案正式上线。



摩易付推介会于2016年10月在无锡召开

广东省涂料行业协会秘书长吕水列先生表示，摩贝作为全球领先的化学品电商综合服务平台，旨在打造高效、便捷、安全的 B2B 交易环境。摩贝平台基于“互联网+化工”大数据，对行业上下游需求进行全面分析，为化工行业的健康发展提供数据支撑，为上下游企业产销提供智力支持，为采供双方的交易安全提供保障。



吴敬华总经理在会上介绍平安银行和摩易付

近年来，数据的崛起、电商的发展，资金流、物流、信息流、商流的四流合一，让传统银行和产业电商联系更紧密。摩贝平台上真实有效的交易数据，为银行面向化工产业链及中小企业推行“互联网+产业+金融”的发展模式提供了有利的数据基石。“摩易付”正是一线商业银行与摩贝在此基础上深入合作的产物。



吴敬华总经理详细介绍摩易付的优势和特点

在传统化工行业实际交易场景中，企业用户的支付习惯多是采用传统银行的支付模式，这极大降低了企业的运作效率。而在 B2B 交易中，交易平台在保证信息高效获取与传递的同时，必须保障大额资金交易的安全稳定。“摩易付”资金由摩贝担保，由银行进行第三方存放，以“安全、信任”作为服务核心，基于化学品行业用户特性和需求，为摩贝平台用户提供“安全、快捷、简单”的线上交易解决方案。“摩易付”的出现是互联网为化工行业带来的重大利好，通过累积信用，协助企业获得高达千万级纯信用贷款！

5大优势，切合B2B场景应用，击破多环节核心痛点

采购人员面对众多陌生的供应商信息，预算有限，担心交易无法得到保障，传统采购支付模式下，还需紧盯财务付款以保证货物及时到达；

财务人员每日付款需求堆成山，货款和合同无法一一对应，对账困难重重；

企业老板面对融资金额低、手续繁琐、资金周转慢而苦恼不堪。

“摩易付”贴心专注的场景化打造，有效解决了分别来自采购端、财务端、企业老板的痛点：

安全：由摩贝担保，由银行进行第三方存放，供采双方交易安全有保障

快捷：支持7*24大额线上支付，即时到帐，实时通知

简单：企业财务对采购订单进行一键式后台审核，避免传统采购手续繁琐

省钱：线上大额交易零手续费；银行直贷利率低

授信：基于真实交易，摩易付在线交易将帮助企业增加银行授信，使用越多，授信越多

以“摩易付”线上支付方式为支撑，以摩贝平台用户真实交易为基础，针对化学品行业特性及企业供销存各环节经营特点和差异需求，摩贝相继推出了银企通、订易通、赊销通、仓融通等多款账期服务产品，真正为化工行业客户提供完整的线上交易解决方案，协助企业获得高达千万级别的纯信用贷款，真正将金融服务惠及中小企业，助力化工企业高速发展。