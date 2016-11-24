2016VC投资人年度影响力榜单评选启动

北京2016年11月24日电 /美通社/ -- 华兴资本期望聚焦行业“影响力投资”方向，为更多的优质企业及优质资金助力。因此本次借由投资时代特点为背景，结合华兴资本旗下的早期FA团队华兴Alpha打造的融资服务平台长期记录、挖掘的投资行业、投资人的具象行为精准数据，启动了“2016VC投资人年度影响力榜单”评选及颁奖盛典活动。







2016VC投资人年度影响力榜单

2014年末至今，在这场不算短的创投“寒冬”里，早期市场的噪音增至高于往年60%；2014年末，还在对互联网创业“泡沫”论抱有侥幸心理的人们，在刚步入2015年，就见证了创投市场的骤然降温，“寒冬”席卷，让之前持续三年攀高的卖方市场回归“平等”谈判。之后又经历了一系列的“小风口”与“速转泡沫”不断交替，投资从业者们直呼“真的，看不到好项目了……”、“真的，看不懂了……”。

这是市场的三大定律又一次复始 -- 从自发性的需求出现，到盲目性的爆发，再到自律性的淘汰。这也又一次引发了资本对当前行情的思考，早期创业大环境也得以暂时沉淀；2016年，资本市场彻底回归理性，投资人对噪音的冷静判断，开启了一番大浪淘沙式寻觅独角兽的过程，破除了早期创投市场劣币追逐良币的怪圈；行业正在不断地升级、进步、迭代，“投资”本身也在持续的自我升级中。

我们不妨抛开那些唱衰之声，“乱市”何尝不是英雄的舞台？现阶段市场环境对投资人的行业洞察力、需求分析能力等要求都在提升，对投资机构的决策速度、机构资源、投后管理等综合性因素要求也在攀升，这一切都充分考验着机构的“募融管退”的能力，也促使我们思考：近三年涌现的虽少却具有行业影响力的企业，他们背后是哪双慧眼的出现？又是如何帮助企业在寒冬中辨清方向、脱颖而出，助力和影响着投资大环境日趋成熟呢？

为挖掘和帮助塑造更多具有社会意义、社会价值的企业，华兴资本期望聚焦行业“影响力投资”方向，为更多的优质企业及优质资金助力。因此本次借由投资时代特点为背景，结合华兴资本旗下的早期FA团队华兴Alpha打造的融资服务平台长期记录、挖掘的投资行业精准数据，启动了“2016VC投资人年度影响力榜单”评选及颁奖盛典活动；华兴资本旗下全品牌市场战略咨询团队华兴Turbo作为本次榜单及盛典的承办方；创投数据公司IT桔子为本次榜单市场数据的首席数据合作方，国内知名门户腾讯科技作为首席战略合作媒体， 36氪作为首席创投媒体支持，新浪科技、动点科技、猎云网、亿欧网等媒体也给予了大力支持；另有腾讯旗下企鹅智库作为支持方、美通社作为战略新闻合作方，力求在多元化早期创投市场形态中总结规律，辅助行业未来精准发展。



榜单评选将以多维度真实、精准的数据为支撑，华兴Alpha会将长期挖掘和记录的大量、深度行业与投资人行为肖像数据，结合各家具有全面市场公信度数据公司（IT桔子、企鹅智库等）数据，进行多维度对比、分析，共同作为榜单入围基准，反复验证、筛选、并向机构一对一核实，在确保信息真实、有效的前提下，评选出具有行业公信力的8个影响力榜单：

个人榜单：

1、年度影响力投资人

2、年度年轻派卓越投资人

3、年度最佳跨界投资人

4、年度最受欢迎菁英投资人

机构榜单：

5、年度影响力VC投资机构

6、年度新兴VC投资机构

7、年度最佳天使投资机构

8、年度最佳投后服务机构



（“年度最受欢迎菁英投资人”与“年度最佳投后服务机构”除多维度数据外，将采用市场公开投票作为部分评选权重，投票通道稍后开启，敬请关注）

我们也将于12月21日在北京举办大型颁奖典礼“VC影响力投资盛典”，揭晓相应奖项，并于盛典联合IT桔子发布《2014-2016 VC行业数据白皮书》，盘点行业风云，聚焦价值投资，期待您的参与和关注。

榜单入围细则与报名链接：http://form.mikecrm.com/r6nMiY



部分已参评机构：

IDG资本、红杉中国、经纬中国、金沙江创业投资、纪源资本、真格基金、险峰长青、君联资本、海纳亚洲创投基金、达晨创投、贝塔斯曼亚洲投资基金、北极光创投、晨兴创投、赛富中国、高榕资本、华创资本、光速中国、戈壁创投、东方富海、DCM、策源创投、顺为资本、今日资本、启明创投、峰瑞资本、蓝湖资本、源码资本、明势资本、执一资本、光信资本、云启资本、PreAngel、宏泰基金、梅花天使创投、九合创投、联想基金、青松基金、盈动资本、春晓资本、线性资本、愉悦资本、熊猫资本、信天创投、丰厚资本、紫辉创投、德迅投资、XVC等。