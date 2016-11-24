转型突破 聚焦并购：中国投资年会-北京召开

北京2016年11月24日电 /美通社/ -- 11月17日-18日，由投中信息和投中资本联合主办“2016中国投资年会·北京”在北京JW万豪酒店隆重举行。本次年会以“资本折叠”为主题，聚焦并购、上市公司转型、夹层基金投资等领域，为资本市场的各方参与者构建交流平台，梳理资本上市公司、VC/PE和创业企业之间的交错折叠。

当今并购市场，上市公司、VC/PE、创新企业三方各有诉求，在并购交易中交错折叠。上市公司深挖与之高契合度的匹配项目，解开产业升级困局；VC/PE哺育创新公司的同时，有针对性地探索与之相对应的高效退出渠道；创新企业寻求充沛的资金和多样化的产业资源，战略远谋。三方的不同诉求在并购交易中叠加在一起，构建了一个不同空间相互交融的投资并购生态圈，各方由孤军奋战转向战略同盟。

在年会致辞中，主办方投中信息的创始人、CEO陈颉提到，中国目前在经济转型期下，第三产业拉动经济作用强化，成为经济发展驱动力。2015年国内生产总值高达68.5万亿元，经济增速首次跌至7%以下，但是第三产业在国民经济中的占比却首次超过50%。这其中的主要增长动力是来自于消费结构升级，消费升级向着文化娱乐、医疗健康等服务领域倾斜。

而在金融市场上，从2015年12月至2016年3月，央行连续降准，释放出了流动性的信号，银行间同业拆借利率也始终保持在低水平，降低了企业的融资约束。中国买家的全球化资产配置，让海外市场备受关注。在今年第一至第三季度，全球跨境并购市场的交易总额下降了36%，但中国市场的跨境并购交易总额却是增长了1.6倍，约占同期全球跨境并购的近20%，超越美国成为全球最大买家。而海内外的估值差，则成为另外一个推动跨境并购持续升温的重要原因。从中国买家跨境并购的热门标的行业来看，包括影视、品牌服装在内的非必需消费品成为中国买家最青睐行业。

陈颉还表示，未来中国仍将是全球跨境并购的活跃主角。到2020年，中国出境并购交易金额可能将达到3000亿美元规模。过去中国的高速发展主要是依靠人口红利，未来更多的将是依靠资本红利和技术红利。未来五年，中国将出现数量非常多的全球化巨头公司，比如类似于GE这样的产业巨头和类似黑石和KKR这样的资本巨头。而通过不断发生的并购交易，这些企业将迅速成长。投中信息和投中资本坚定的相信这个趋势，也将是这个趋势的最优合作伙伴。

投中资本管理合伙人马峻在年会上提到，受二级市场影响，一级市场私募融资市场2016年投资数量下滑。但依托多元的募集与退出渠道，2016年1-9月人民币基金的募集规模已超美元基金6倍，很多美元基金也已经陆续开始布局人民币基金。就存量金额而言，美元基金后续投资动力不足，而人民币基金会持续发力。传统金融机构资金全面涌向私募股权领域的时代已经到来，逐渐从“配角”向“主角”转变。

马峻认为，在市场理性趋势下，资本偏好表现明显。文化娱乐体育和企业服务仍受追捧，社交和游戏领域遇冷。从市场格局上，跨境并购逐渐呈现多元化，这其中有几个新趋势：一是跨境并购持续升温。人民币相对贬值及企业寻求全球化发展的内外因素共同推动中国企业出海并购；二是新的合作方式。上市公司与资金方合作设立并购基金，解决停牌新规中的时间限制问题；三是交易支付工具创新。随着重组、定增等“常用工具”所面临的监管日趋严格，可交换债凭借其转换灵活、发行便捷等特点，迅速获得多方认可，逐步脱离小众状态；还有一种交易支付创新就是跨境换股，但这种方式获得证监会和商务部审批通过的案例很少见。

本次盛会，主办方投中信息和投中资本共同邀请了业界极富影响力的投资名宿、150余家上市公司、数百家投资机构及海内外创新企业等汇聚一堂。上市公司中，包括梅泰诺董事长张志勇、华谊嘉信董事长刘伟，麦达数字、吴通通讯、三六五网、中昌海运等公司董秘，投资机构包括鼎晖投资董事长吴尚志、通江投资集团董事长张保国，以及中融人寿、华泰保险等险资、律师事务所、会计师事务所等嘉宾围绕跨境并购、夹层基金的中国式发展、上市公司转型、投后管理、上市公司并购交易设计、中国资本市场新趋势、资金方与上市公司合作、中国企业跨境并购等话题展开了热烈的交流与分享。

中国投资年会是投中信息的重要活动品牌，在业内享有盛誉，也被公认为是VC/PE重量级大腕出席人数最多的盛会之一，至今已经举办10届，本次年会吸引了各领域嘉宾1800人报名参加。