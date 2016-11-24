白马湖畔话投资：中国投资年会杭州白马湖峰会召开

杭州2016年11月24日电 /美通社/ -- 由投中信息主办、贝因美联合主办，由杭州市滨江区政府作为指导单位的2016中国投资年会·杭州白马湖峰会，于11月23-24日在杭州市滨江区，美丽的白马湖畔拉开序幕。此次峰会会以“聚合与变革”为主题，旨在探讨在“创新创业时代”下科技创新与产业升级、智慧城市等产业核心话题。峰会云集国内知名投资机构、逾百家上市公司和新三板挂牌公司，围绕中国股权投资市场的现状与发展，在现场进行了激烈的思想碰撞。

在当前全国经济下行的环境下，今年上半年的城市发展经济增速中，杭州以其突破两位数的绝对优势超越北上广深位列第一，增速达到10.8%。杭州作为长三角重要城市，在2015年经济总量突破万亿元，标志着杭州的经济整体实力又上了一个新台阶。其中生产性服务业和高端服务业发展势头强劲，数字内容、电子商务、互联网金融和云计算大数据等新产业新技术新业态，成为杭州经济增长的主要爆发点，代表着杭州走上了信息化、高端化、智能化的发展模式。同时，杭州已是国内私募股权投资的必争之地，截至2016年11月，在杭州注册的私募股权投资机构达到886家，仅次于北上深为全国第四位。正是基于杭州在股权投资市场的重要地位，投中信息把此次峰会放在杭州举办。

在年会致辞中，主办方投中信息的创始人、CEO陈颉提到，中国目前在经济转型期下，第三产业拉动经济作用强化，成为经济发展驱动力。2015年国内生产总值高达68.5万亿元，经济增速首次跌至7%以下，而杭州在2010年-2015年生产总值复合增长率达到了11%，人均生产总值11万元，不得不说是中国经济增速下行时期的一抹亮色。

从全国范围内看，在金融市场上，从2015年12月至2016年3月，央行连续降准，释放出了流动性的信号，银行间同业拆借利率也始终保持在低水平，降低了企业的融资约束。中国买家的全球化资产配置，让海外市场备受关注。在今年第一至第三季度，全球跨境并购市场的交易总额下降了36%，但中国市场的跨境并购交易总额却是增长了1.6倍，约占同期全球跨境并购的近20%，超越美国成为全球最大买家。而海内外的估值差，则成为另外一个推动跨境并购持续升温的重要原因。从中国买家跨境并购的热门标的行业来看，包括影视、品牌服装在内的非必需消费品成为中国买家最青睐行业。

在此次白马湖峰会上，贝因美创始人谢宏、泰格医药创始人曹晓春、大华股份等A股上市公司高管及董秘，安集协康、爱康德诺等多家浙江省内新三板挂牌公司代表，以及杭州高新投资董事长周恺秉、金控资本董事长徐晓坚、源星资本创始合伙卓福民、盛山资本创始合伙人甘世雄、千乘资本创始人熊伟、昆仲资本创始及管理合伙人王钧、凯旋创投创始合伙人周志雄、澳银资本董事长熊钢、国中投资主管合伙人施安平、华盖资本创始合伙人鹿炳辉、德诺资本创始合伙人林云峰、天星资本主管合伙人何沛钊、敦煌财富创始人兼执行总裁李沁谕等嘉宾，针对跨境投资的机遇与挑战、新三板对区域创新的作用、金融市场的风险、机遇与创新、创新金融的格局与前景等众多热点话题展开了热烈的讨论。

此次年会上投中信息同期发布了多个榜单，其中北京、上海、深圳、杭州以其投资影响力分别获得“投中2016年中国最具投资影响力城市TOP10”和“投中2016年中国最宜创业城市TOP10”前四名。另外一个重量级榜单“投中2016年中国最具潜力成长企业TOP50”，由投中信息联合艾瑞咨询共同发布，评选关注对象主要为中国大陆地区成长型企业，初选企业估值在10亿美元以下，3亿美元以上，具有一定规模及影响力的成长企业。在此基础上，根据企业业绩表现、用户满意度等指标分别配以相应的权重，以最终评选得分排名。58到家、熊猫TV、拼好货-拼多多、车和家、优客工场、微鲸科技等企业名列前茅。此外，投中2016年全球最佳跨境早期投资人（华人）TOP20、投中2016年中国最受投资人关注成长企业TOP50等榜单也同期在会议上发布。

另外，投中信息在杭州白马湖峰会上发布了与衢州市政府及浙江上市公司合作的母基金。母基金是衢州市财政作为主发起人，由投中信息进行市场化募资并作为投资顾问，总规模达到50亿元，希望能够通过政府的资源优势撬动市场化资金进入市场。