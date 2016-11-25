果加智能出席中国智能家居产业联盟2016年度第三次理事会议

北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 2016年11月22日，中国智能家居产业联盟（CSHIA）2016年度第三次理事会议在深圳华强广场酒店召开，互联网智能锁品牌果加智能作为理事单位出席本次会议，与联盟内各成员企业共同回顾联盟工作进展，并对联盟未来相关工作推进及标准制定工作开展进行探讨。

会议中，果加智能向联盟内各成员企业就公司业务与发展情况进行了详细介绍，并认真听取联盟各项工作汇报，积极参与探讨未来工作规划与推进，希望与中国智能家居产业联盟（CSHIA）共同推动中国智能家居产业健康、快速发展，促进中国智能家居普及。

以互联网精神进行创新，以工匠之心雕琢产品

果加作为互联网智能锁品类开创者，一直以互联网精神进行创新，以工匠之心雕琢产品，坚持树立行业示范标杆，与中国智能家居产业联盟（CSHIA）推动智能家居行业规范发展的初心高度契合。

果加从用户需求出发，研发并生产了互联网智能锁。区别于密码锁、指纹锁等传统智能锁，果加让门锁入网，通过自主研发的LM系统，可以对上百万把门锁进行管理，对门锁开门记录、门锁状态实时查询，门锁管理者可以下发密码/权限，使用者可以通过密码、APP、钥匙，门卡开锁等多种方式进行开锁，同时，果加LM系统可以和OTA平台对接，完全开放式API接口与数十家PMS系统打通，让房屋管理和入住更加便捷。

果加产品无论是硬件材质选择与制作，还是系统软件更新迭代，都走在行业前列。果加互联网智能锁除了有网连接管理，在无网状态下，也能通过手机实现对门锁的密码/权限下发和管理。同时，果加APP收集近万名用户需求，整理，跟据使用场景设计使用逻辑和功能，让用户操作更加便捷，两周一次的更新迭代频率保产品性能不断优化，提升用户体验。

紧跟需求，让更多人体验智能家居便利性

果加作为业内门锁数量安装最多、累计出货规模最大、自主平台运行最稳、数据跟踪时间最长，产品质量检测最严格的公司，在长短租、公寓、房地产等B端市场呈现爆发式增长，与自如、携程、绿地、万科等各行业TOP企业均达成战略合作关系。

成功经受B端用户考验的果加，2016年7月正式推出果加家用锁系列F1，专为家庭用户打造，一些功能如家人开门记录查询，防撬暴力开门示警、N天未开门提醒等新增功能专为家庭应用场景设计。产品首次登陆京东众筹便大获成功，为互联网智能锁在C端家庭用户的普及，起到了很好的推动作用。

未来，果加除了继续精进互联网智能锁产品，还将聚焦于硬件云与智能出入，为B端客户和C端客户提供更好的智能出入体验，推动中国智能家居普及。

接下来，果加将与中国智能家居产业联盟（CSHIA）一起，推动中国智能家居产业规范有序发展，为消费者提供优质产品和服务。果加智能作为理事单位，也将承担起为智能家居普及提供重要技术力量支持的责任，以互联网智能锁为切入点，推动智能家居在中国的创新、普及、应用与发展。