SKEMA商学院获AMBA认证 教学水平备受认可

SKEMA商学院三年内斩获国际商学院认证三皇冠（EQUIS、AACSB、AMBA）

巴黎2016年11月25日电 /美通社/ -- 继获得欧洲管理发展基金会EQUIS和国际精英商学院AACSB双皇冠认证后，SKEMA商学院今日宣布获得英国工商管理硕士协会AMBA认证，这标志着学校正式跻身全球顶级商学院行列 -- 全球仅有不到1%的商学院拥有以上全球商学院体系三大公认权威机构的认可。



SKEMA商学院EMBA项目获AMBA正式认可

AMBA认证是针对商学院MBA项目的国际权威认证体系，全面评估MBA课程体系的卓越度。此次英国工商管理硕士协会授予SKEMA商学院AMBA认证，意味着正式认可SKEMA商学院EMBA项目。

短短三年来，SKEMA商学院已经获得EQUIS最高级别五年期再认证、AACSB认证和AMBA认证。

在去年九月的评审中，英国工商管理硕士协会评审团对SKEMA的战略及执行、校园活力、EMBA项目的质量和发展潜力给予了积极肯定。项目运营管理团队、教务团队的全力以赴和对学员成功的大力支持给评审团留下了深刻印象。EMBA项目学员往往在跨国企业担任高级管理职位并对教学水平抱有极高期待，能够赢得他们的普遍好评也从另一方面证明了该项目的专业性和卓越度。

SKEMA商学院EMBA项目开设项目管理方向，为提升学员国际化视野、帮助学员融入全球经济量身而打造。其中六大模块分别在全球五座城市授课：SKEMA商学院法国里尔校区、巴西贝洛校区、挪威奥斯陆、美国德克萨斯州达拉斯和中国上海。

SKEMA商学院校长爱丽丝·居隆女士说：“三年时间荣获三皇冠，离不开学校全体教职员工、学生、校友、合作院校和企业的共同努力和大力支持。这些国际认证将帮助学校进一步提升在世界舞台上的知名度、展示我校实力和卓越度。”

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