一图看懂港股通和富途证券港股交易的区别

深圳2016年11月25日电 /美通社/ -- 深港通开通的日子越来越近。日前，据港交所行政总裁李小加向监管机构反映的意见，深港通将于12月开通。可以说万事俱备，只待发令枪，目前各项工作已准备就绪。随着深港通呼之欲出，加上海外资产配置需求日益提升，资金南下势头十分凶猛，不少内地投资者希望在港股行情利好中分一杯羹。

然而，深港通开通，并不意味着投资港股市场一路畅通，个人投资者购买港股还是有一定的限制，要面临四道尴尬的门槛。

首先是资金门槛。虽然深港通取消了总额度限额，但是个人投资者通过内地券商开户，需要具备50万以上的资产。面对50万这个门槛，许多小散只能失望而归。而直接通过富途证券这种持正规港股牌照的券商开户，不仅没有50万门槛，与传统香港券商和同类互联网券商相比，也没有任何资金门槛。

其次是标的门槛。就算投资者达到50万的开户资格，也不等于所有港股都能随意购买。深港通下的港股通股票范围包括：恒生综合大型股指数的成份股、恒生综合中型股指数的成份股、市值50亿元港币及以上的恒生综合小型股指数的成份股，以及香港联合交易所上市的A+H股公司股票，只涵盖约417只合格股票。而通过富途证券交易，没有任何投资标的限制，投资者面对1000多只股票可以大展拳脚。

再次是行情门槛。港股与A股情况不同，查看非延时的港股行情通常需要付费，使用更加深度的Level 2实时行情，每月费用至少200多港币。而富途证券通过高速专线直连交易所，并在业内首次面向内地投资者免费开放Level 2实时行情，既为投资者节省了一笔不小的投资成本，更方便投资者及时掌握动态，精确地判断未来股价走势，从而快速做出决策。

最后是佣金门槛。传统的港股券商，在佣金比例的收取上，较内地券商要高出一大截，大部分都是0.25%，最低单笔100港币，使交易成本大大增加。习惯了低佣金的内地投资者，可能会不适应。而作为经营成本较低的互联网券商，富途证券长期实行佣金补贴政策，并不定期推出免佣活动。即便是收取佣金，佣金比例为0.05%，单笔最低50元，堪称业内超低价。

通过下面这张图，大家可以更加一目了然。



港股通和富途证券港股交易的区别

也就是说，被挡在深港通之外的大量中小投资者，可以通过港美股互联网券商领导者富途证券，充分挖掘A+H股的溢价红利，更有效地实现资产国际化配置。据了解，富途证券是香港证监会认可的持牌法团（中央编号：AZT137），香港交易所参与者。值得一提的是，富途证券在业内首次免费推出的港股LV2实时行情计划，以及接下来一系列佣金优惠措施，将助力广大投资者掘金港股红利。