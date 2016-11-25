光致变色国际会议反映技术发展之热 孚信科技把握产业机遇

中国天津2016年11月25日电 /美通社/ -- 近日，第八届光致变色国际会议在上海举办，包括今年新科诺贝尔化学奖得主Bernard L.Feringa在内的250余位国内外学者，围绕“光致变色分子体系”、“超分子光致变色”、“新型光致变色功能和应用”的主题进行学术交流，共享光致变色分子、功能光致变色材料和分子开关等领域的研究成果。中国首家光致变色材料专业生产商孚信科技作为天津市科技企业代表之一亮相展会现场。



高交会现场



大楼实景图

光致变色科研成果瞩目

虽然光致变色技术对公众来说还很陌生，但实际上光致变色材料不仅在光信息存储、防伪技术及军事领域有比较重要的应用，在家居、服饰、化妆品等消费领域也得到使用，生活中常见的变色眼镜就是采用了这一技术。因发展迅速和应用前景广阔，光致变色一直是材料化学和有机化学领域的研究热点。

本届大会的120多位学者来自日本、法国、德国、美国和荷兰等国家，包括获得诺贝尔化学奖得主Bernard L.Feringa教授、以色列耶路撒冷希伯来大学的Itamar Willner教授、香港大学的Vivian W. W. Yam教授和东京大学的Takuzo Aida教授等国际权威专家。Bernard L.Feringa教授发表了以《光响应分子系统：从分子开关到分子马达》为主题的演讲，讲述了分子马达的设计、合成以及功能，并着重介绍了分子马达作为多级开关的使用，分子马达的加速和分子马达的催化功能。

在我国，光致变色技术领域的研究也取得了许多令人瞩目的成果，涌现出一批硕果累累的科研院所和学者，也促成了该领域高科技企业的发展。南开大学博士生导师孟继本教授是我国有机光致变色材料领域的开拓者，在国内外享有极高的学术地位和声望。2010年，中国首家光致变色材料专业生产商天津孚信科技有限公司（以下称“孚信科技”）成立，孟继本教授牵头成立了光变材料项目组，并组建了孚信科技光变材料协同研发应用中心的专家团队。

2012年，孚信科技被认定为国家级高新技术企业。第二年，孚信科技正式建成我国第一条光致变色材料产业化生产线。截至到2014年，孚信科技已开发出300多种光致变色材料，拥有40多项发明专利，所有光变材料产品都拥有100%的自主知识产权。

孚信科技推动光致变色技术民用化、商业化

全球仅有为数不多的公司掌握自主知识产权的阳光变色技术，孚信科技拥有12款阳光变色材料，是全球光致变色材料领域内拥有颜色品种最多的公司，目前已实现了从上游产品研发到下游产品应用的全产业链贯通。

孚信科技旗下产品分为工业类和商业类两种，工业产品包括阳光变色粉、阳光变色防伪标签、阳光变色防伪油墨、阳光变色丝印水浆、阳光变色丝印胶浆、阳光变色色母粒等；商业类产品包括阳光彩恤、阳光指彩等。在历年参加的各类相关行业展会上，孚信科技的可应用于丝网印刷方面的光致变色材料、以阳光变色为核心的高科技防伪技术、螺环类光致变色材料产业化研究成果、紫外线感应印花T恤系列等相继博得业内关注和肯定。

去年开始，孚信科技大力推动将光致变色技术民用化、商业化，助力传统行业产品升级转型，使得最初服务于非民用特殊行业的技术开始进入寻常百姓家。与白鹭化纤集团合作研发“七色幻彩丝”是这一过程中的重要成果。“七色幻彩丝”是一种可以随光线变化而变色的纤维，由于光致变色的神奇特性，它可以用来制作高档绣花线、高档窗帘、高档衬衣、T恤、军队以及户外等特种防护隐身服装。随着“七色幻彩丝”在今年8月正式投入量产，运用这一材料的商品将逐步进入大众消费者的视野，为传统纺织行业带来全新变革。

目前，孚信科技成功将光致变色材料应用到军事隐蔽伪装、服装、纺织、鞋子、防伪、印染、纤维、塑料、油墨、装饰品、化妆品、防止外线护肤品等领域，未来还将继续发力民用领域，助力传统企业的产品换代和产业升级转型。