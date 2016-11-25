全球首架787梦想商务机亮相上海

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 11月22-23日，金鹿公务携其运营的全球首架787梦想商务机“Dream Jet”来到上海，联合众多国际顶级品牌及艺术品，为受邀前来参观的众多宾客展现了艺术梦幻的航空体验，打造了一场艺术与梦想融合的视觉盛宴。



787梦想商务机的整体外观图

787梦想商务机是目前全球唯一一架投入运营的787-8型公务机，她由法国顶级设计师和航空设备专家们花费30个月倾力打造，具备无可比拟的超远航程，全球一站直达。她采用“平稳飞行技术”，有效减小飞行颠簸。低噪音和低舱压让飞行更舒适，而更高的空气循环速度和除菌除尘比率也让人在高空中的呼吸更舒畅。



合作品牌展品展示

她是当今世界最完美的一架公务机，一出现就吸引了来自全世界的目光。今年5月，金鹿公务在瑞士EBACE航展正式宣布将成为全球首架787梦想商务机的托管运营商。9月，Dream Jet联合法国国宝级水晶品牌Baccarat巴卡拉，在香港惊艳亮相，开启了全球巡展的第一站。此次，在上海这个现代与传统兼容的国际大都市，金鹿公务以“艺术融合梦想”为题，在世界独一无二的787梦想商务机上，携手顶级时尚品牌与艺术家，为世人再次诠释“艺术航空”。



客舱展示

来自英国、世界最古老的皇室珠宝品牌Garrard，自1735年成立以来就专为英女皇打制皇冠，本次专从纽约大都会博物馆带来一顶价值770万人民币、精美绝伦的Primrose Tiara王冠，展现了无数的巧思与心血。在客厅，拥有300多年历史的德国顶级瓷器品牌Meissen高水准的展现了色彩、品质与饮食的完美结合。而拥有180年历史，世界最珍贵的威士忌MACALLAN也带来了视觉和味觉的双重绝佳体验。不仅如此，此次在梦想商务机全球巡展上海站期间展示的品牌还包括了意大利顶级奢侈品牌FENDI、世界钟王Erwin Sattler、法国国宝级水晶品牌Baccarat巴卡拉、1966年和1982年的茅台顶级收藏老酒，以及由《绝对艺术》杂志带来的中国当代雕塑艺术。在金鹿公务的精心调制下，各个品牌的作品完美调和，在787梦想商务机內展现出非凡美感。

未来，787梦想商务机将带着“梦想与艺术融合”的理念飞赴世界各地，为全球有艺术品味的客户打造最极致的艺术航空。