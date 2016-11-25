美国博纯受邀在第九届中国在线分析仪器国际论坛发言

上海2016年11月25日电 /美通社/ -- 2016年11月22日至23日，英国豪迈旗下美国博纯（http://www.halma.cn/product/permapure）受邀参加了在北京国家会议中心举办的第九届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会。本次大会继承发扬其在线分析仪器应用领域的专业特色和学术风格，围绕“高效、优质、低耗、安全、环保”的主题来展开高品质学术交流和展示活动。会议中，美国博纯系统业务总监李峰先生和OEM销售经理张力钧先生出席了“在线烟气分析专题报告”和“VOCs排放监测技术与连续监测方法探讨专题报告”专场并作了精彩的专题演讲及案例分享。

李峰先生针对“超低排放”CEMS烟气分析预处理中出现冷凝水干扰问题展开“GASS预处理系统在电厂超低排放CEMS中的应用”报告。博纯GASS系列预处理系统以Nafion技术为核心，均能在无任何冷凝水析出的气态除湿过程中，保证低浓度SO2的最小损失。演讲中，李峰先生介绍了GASS-6000原位式，GM-1024机柜式和GASS-35便携式预处理系统在电厂“超低排放”政策下烟气分析仪前端的实际应用，并展示便携式电化学分析仪及NDIR分析仪的试验室测试对比数据。多年的实践证明，GASS系统可长期在高湿度的酸性腐蚀性烟气环境中保持稳定，并能与市场上不同类型的烟气分析仪灵活搭配，帮助客户从一开始的“测得出”直接升级为“测的准”，从而获得许多电厂及环境监测站用户的认可。

张力钧先生以“Nafion气体干燥管在大气监测过程中的应用”为题，带来博纯公司最前沿的基于Nafion材料的MD及PD等系列干燥管产品在大气监测领域中的应用。报告总结了目前大气监测过程中样气水分的干扰问题以及相应的预处理方式，结合Nafion管的性能特点展开详细介绍，同时以国内外科研院校合作的VOC及气溶胶等热门大气监测做实际案例，为与会者分享了最新、最高效的样气干燥与加湿解决方案。

两场报告深入浅出，内容丰富，现场提问也非常积极，大家就技术和案例进行了热烈的交流与互动。会议期间，博纯也深入了解到客户需求，相信在不久的将来博纯会推出更具创新的产品持续助力中国环保事业。