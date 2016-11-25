2016金穗Visa普及金融知识万里行正式启动

助力金融素养提升 促进精准扶贫开发

- 中国农业银行携手Visa公司走进革命老区，普惠金融教育助力精准扶贫开发

- 举办普惠金融及教育国内外经验交流会，促进地方能力建设

- 通过校园金融教育嘉年华创新模式，提升老区青少年金融素养

北京2016年11月25日电 /美通社/ -- 在中国银监会公众教育服务中心指导下，由中国农业银行与Visa公司联合主办的“2016金穗Visa普及金融知识万里行”活动正式启动。双方携手走进江西吉安、湖北红安、陕西延安、内蒙古土默特左旗革命老区，开展普惠金融及教育经验交流，促进地方涉农干部和金融从业人员能力建设；同时，面向革命老区青少年普及金融知识，提升其金融素养；旨在通过普惠金融教育支持革命老区金融扶贫的发展。





到2020年实现全国7000万贫困人口精准脱贫，是我国“十三五”计划的重中之重。其中大力支持革命老区的经济发展，则是中国扶贫攻坚战中一项重要任务。老区的发展和建设是国家扶贫减贫的重点区域和主战场。金融扶贫作为扶贫开发的重要组成部分，在脱贫攻坚战中肩负着重要的使命。金融扶贫工作的重点则是大力发展普惠金融。“扶贫先扶智”则是被广泛推广的金融扶贫模式。通过普惠金融教育提高干部及基层金融从业人员的能力建设；面向老区群众尤其是青少年普及金融常识和技能，推进“造血式”扶贫，从根本上转变扶贫对象的观念，学会运用金融知识和手段，实现收入的增长和生活水平的提高；同时帮助基层理清发展思路，催生发展动力，支持经济增长，促进就业，消除贫困。

中国农业银行和Visa公司合作在四个地区开展普及金融知识万里行活动，正是在精准扶贫攻坚的战略背景下，积极响应国家金融扶贫及加大对革命老区扶持力度的号召而开展的。双方依托于在金融扶贫、普惠金融及教育领域的经验和洞察，铭记历史，在扶贫攻坚这一新长征的道路上，接力推动普惠金融和精准扶贫开发。

活动期间，双方在吉安、红安两地举办了“普惠金融及教育国内外经验交流会”，共邀地方政府及基层金融机构同行交流地方普惠金融发展的进展、机遇与挑战。Visa公司与中国农业银行从自身经验出发，分别分享了普惠金融及教育的国际与国内洞见，并邀请专家学者解读中国农村普惠金融发展现状以及介绍国内农村金融改革的最佳实践，旨在提升基层金融机构从业人员及涉农干部的能力建设，促进地方相关政策与实践的进一步发展，助力革命老区实现脱贫以及经济发展。



活动期间在井冈山举办普惠金融及教育国内外经验交流会

中国银监会公众教育服务中心相关负责人表示：“提升公众金融素质是增强公众金融福祉和国民整体竞争力、实现精准脱贫目标的重要前提。金融教育是一项普及性、整体性、全面性的系统工程，任重道远，需要社会各方的共同努力。在今后的工作安排中，我们将着力加强公众咨询服务，继续丰富常态化的宣传内容，完善银行业金融机构金融普及工作的评估激励机制，不断提升金融知识宣传教育活动的覆盖面和有效性。”

中国农业银行作为国家金融建设的重要参与者，把“面向三农”作为企业文化核心理念和使命之一，积极支持中国金融扶贫及教育活动，深入推进社会公众尤其是青少年群体的的金融教育活动。

中国农业银行零售银行业务部相关负责人表示：“中国农业银行作为一家国有大型商业银行，一直以来在服务三农发展、支持实体经济、加强生态保护、促进民生改善等方面积极践行社会责任。学习基础金融知识，有助于青少年开拓视野、从小养成良好的金融习惯、建立风险辨别能力。在革命老区、在青少年中开展金融知识普及活动是惠及长远的一项善举。未来，农业银行将继续努力，为促进普惠金融、服务实体经济、建设良好的金融生态环境贡献一份力量。”

Visa中国区总裁于雪莉表示：“普惠金融与脱贫攻坚是当前国家的重点工作，我们很荣幸能够在中国银监会指导下，与中国农业银行合作，共同推动普惠金融及教育的发展，并且共同探索针对金融未惠及人群、广大青少年等群体的普惠金融和教育模式。同时，Visa也希望利用在这一领域多年积累的经验分享和专业洞察，提升老区人民的金融素养和能力，为当地金融扶贫贡献力量。”

此次“2016金穗Visa普及金融知识万里行”活动还将深入吉安、红安、延安、土默特左旗的中小学校，以金融教育流动宣传车作为载体，通过金融教育大讲堂、体验金融教育电子游戏 -- 理财足球、现场问答及互动游戏等创新形式展开校园金融教育嘉年华活动，让青少年以寓教于乐的方式获取知识，提高学习兴趣，引导他们养成良好的生活及财务技能，并树立起风险防范意识，从而提升青少年的金融素养。金融教育与青少年核心素养教育的培养息息相关，财经素养教育培养的不仅仅是财务技能，更是生活技能。“万里行”活动走进革命老区，同时也旨在激发青少年制定计划、坚守目标的责任感，并传承长征精神，培养在困境和挫折中坚持到底的勇气和坚韧品质。



嘉宾与井冈山实验小学学生一起体验观摩校园金融教育活动

中国农业银行在四个地区的基层员工也在此次“万里行”活动中充当了志愿者。此次“万里行”活动还得到中国人民大学中国普惠金融研究院和上海真爱梦想基金会的大力支持。